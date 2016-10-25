千名儿科医生共同见证帮宝适干货挑战

珠海2016年10月25日电 /美通社/ -- 中华医学会儿科学分会第二十一次全国儿科学术大会于10月20-23日在广东省珠海市顺利召开。作为宝宝金质睡眠的积极推行者，帮宝适于大会期间通过专业的学术会议及展览活动，与参会的七千多位医疗健康专业人士分享交流其所倡导的健康睡眠育儿理念，同时发起了“干货挑战”，邀请专家们通过亲手实验见证帮宝适全新超薄干爽纸尿裤的超强干爽效果。

睡眠作为生命所必须的过程，是机体复原、整合和巩固记忆的重要环节，而对于小宝宝来讲，睡眠更是头等大事 -- 睡眠的质量直接影响身体、智力的发育。帮宝适育儿专家、广州和睦家医院儿科专家张亚停医生表示：“睡眠质量对婴幼儿的体格生长和认知发育都有非常重要的意义。如果睡眠受到干扰，睡眠时间减短，生长激素的分泌就会减少，身高的增长也有可能受到影响。此外，良好的睡眠有助于大脑功能的提升，如果婴儿缺乏深层次睡眠，注意力、记忆力、创造力以及情绪方面都容易出现问题。”

很多妈妈可能都碰到过这样的问题：宝宝睡觉时一定要抱着、哄着，一放就醒；或者夜里要吃好几次奶，妈妈累宝宝也睡不好。张亚停医生强调，家长要通过改善养育行为来培育宝宝的良好睡眠习惯，提高宝宝的“睡商”：“很多家长的行为都不利于宝宝良好睡眠习惯的养成，甚至是造成孩子睡眠效率低的元凶。比如有的妈妈习惯在喂完奶后让宝宝立即睡觉，甚至有的宝宝会在喂奶的过程中睡着，这会让宝宝将喂奶和睡觉联系起来，不利于独立睡眠习惯的养成。另外，很多家长喜欢用拍抱摇晃的方式哄孩子睡觉，这样会增长宝宝的入睡潜伏期，也会让宝宝醒来后再次入睡更加困难。还有就是夜间频繁地给宝宝换纸尿裤，这也是非常不可取的，会打断宝宝的连续睡眠。因此我们建议，在睡前给孩子换上干净的纸尿裤，只要夜间宝宝不自己醒来，家长不宜主动给宝宝换纸尿裤。”



张亚停医生与参会代表分享婴幼儿睡眠与健康成长

要想宝宝睡得好，一方面不能频繁更换纸尿裤打扰宝宝睡眠，同时也要保持纸尿裤的干爽，这简直是“鱼和熊掌不可兼得”。本次大会，帮宝适带来了其全新的超薄干爽纸尿裤，从设计到功能持续革新。它表层透气，材质柔软，还有虫虫弹力侧腰围，更值得一提的是其独创的神奇锁水珠珠及新升级的超长瞬吸导流层，能够让宝宝拥有干爽舒适的超强体验，保证宝宝长达12小时的金质睡眠。

为了进一步证实全新超薄干爽纸尿裤的强大吸水性，帮宝适特意在展位上摆好了“擂台”，邀请与会医生们参与“干货”挑战，进行纸尿裤吸水性的对比实验，以最直观的方式呈现帮宝适超薄干爽纸尿裤的干爽效果。90%以上的受访医生表示，他们信赖帮宝适超薄干爽纸尿裤可以维持整晚干爽。体验了干货挑战的王医生表示，帮宝适通过这样的方式充分证实了它是一个值得信赖、经得起考验的品牌：“这是一个大胆且有趣的实验，它既直观又客观，非常有说服力。”



参会代表体验干货挑战



帮宝适干货挑战照片墙

帮宝适与金质睡眠

帮宝适是宝洁公司旗下行销全球的纸尿裤领导品牌。近60年里，帮宝适一直致力于为宝宝提供优质、舒适及加倍呵护的产品，主要包括纸尿裤、拉拉裤、婴儿湿巾，为每个阶段宝宝的成长保驾护航。帮宝适不断地将最新科技融入产品，为宝宝提供更好的体验。

为了提升中国宝宝的睡眠质量，帮宝适不断基于科研成果和消费者需求合理改进产品设计，携手国内外的专家、健康机构进行研究，科学教育父母，为帮助中国宝宝健康快乐成长不断努力。帮宝适也因此成为首个、也是唯一从事中国宝宝睡眠质量研究的婴幼儿品牌。