蚂蜂窝“秋酷大趴”：打造旅行者们的乌托邦

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 中国旅行者们最期待的年度Party如今已进入倒计时：10月29日，蚂蜂窝全球总部，2016年度中国旅行者秋季大会“秋酷大趴”即将拉开帷幕。届时，获得经过报名获得资格的旅行者们，将在“秋酷星球宇航员”的带领下“穿越虫洞”，进行一场前所未有的“星球旅行”。在当天的活动中，除了神秘乐队、自助晚餐、互动游戏、露营体验外，蚂蜂窝还将为2016年度的人气旅行家颁奖。

“秋酷大趴”是蚂蜂窝的秋季大型主题线下活动。作为中国领先的自由行服务平台，蚂蜂窝希望通过这样的活动，打造一个与众不同的旅行者盛会,激发人们对于旅行意义的重新思考 -- 旅行者们将离开熟悉的地方，抛下已有的身份，释放内心那个最开朗、最猎奇、最乐于与人交往的自己，来感受每天的新鲜。

经过两个月激烈的海选及官方筹委会的审核，最终有近两百位旅行者入选了此次活动。作为一场充满创意的主题活动，蚂蜂窝甚至专门为从外省市赶来的参与者，提供了免费的室内露营装备，和家庭式早餐 -- 请用户在经过精心布置的蚂蜂窝总部现场来一场野营体验。

“秋酷大趴”的主办方蚂蜂窝C9计划筹委会负责人表示，“蚂蜂窝希望创造一个乌托邦式的目的地，让所有参与这场盛会的用户，都能在这里不断认识自己，也结交更多志同道合的朋友。”