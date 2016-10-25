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聚焦2016深圳制汇节英特尔展台 创客神器撬动无限未来

2016年10月25日 20:54 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 10月23日-24日，“2016深圳制汇节”(Maker Faire Shenzhen 2016) 如约而至。英特尔的展台作为一个充满创意与创新的“大本营”，汇集了十余款基于英特尔技术和平台的创新项目，吸引力了诸多国内外的创客与爱好者。从邮票般大小的 Edison 计算平台，到纽扣般大小的 Curie 模块，还有专门针对入门级创客的 Genuino 101开发板，它们成功走入了机器人、无人机、VR/AR、智能家居等前沿领域的产品与产品原型。英特尔不断突破科技的疆域，创造无限未来的可能。有哪些很酷的玩意儿是不能错过的？

聚焦2016深圳制汇节英特尔展台 创客“神器”撬动无限未来
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撬动未来，看英特尔“神器”

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  • 英特尔® 交尔计算模块是一款设计精密的创客开发板，集成了英特尔® 实感™深度传感摄像头，主要面向物联网开发者、创业者和成熟型企业。
  • 英特尔® Curie™模块只有纽扣大小，却是一个完整的低功耗解决方案，能够提供计算、动作传感器、低功耗蓝牙、电池充电功能，还可以优化传感器数据分析的模式匹配功能，从而快速轻松地识别行为和动作。
  • 基于英特尔® Curie™模块的强大功能，Genuino 101开发板除了具有简便易用、适合基础性学习实践的特点，还能用于制作互联计算的产品原型，而且物美价廉，定价仅相当于市面上的入门级微控制器板。
  • 英特尔® Edison 开发平台是全球首个低成本、高完成度和高通用性计算平台。Edison 平台可用对计算能力以及本地处理能力要求较高的产品上，比如机器人和无人机。

造点啥？看这里

  • 英特尔 CurieNeuron 入门套件：专门针对基础入门水平的开发功能，使用 Arduino 101工具（或是 Curie Beetle board工具）作为控制器，以 SmartNode/Curie 作为开发支持工具。英特尔 CurieNeuron 入门套件可以帮助开发人员学会如何基于 Curie 模块编程。
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  • 英特尔® 实感™ 技术开发者套件 SR300/R200帮助机器人、无人机、VR 以及 PC 等设备感知人类意图，使得人与设备之间的交互变得更加自然。英特尔实感 SR300 摄像头提供了基于深度处理的广泛应用场景，支持手势识别、实时视频三维背景置换、面部分析、物体建模、避障、物体识别等功能。英特尔实感 R200 摄像头模组整合了双目深度摄像头和 RGB 摄像头，可在60帧/秒的频率下获得实时同步的深度信息和 RGB 视频信息，达到类似人类双目的效果，适合基于深度的增强现实、面部、人体的3D识别与跟踪、物体识别与测量、实时3D人脸、人体及空间建模。
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  • Xpider 机器人套件：为方便机器人的开发人员和使用者，该机器人使用 Curie Xpider 面板作为控制器，这是首次配备有由英特尔 Curie 支持的惯性导航功能机器人套件，还支持 WiFi 视频和安卓 SDK 开发功能。之所以选择英特尔的 Curie 模块，是因为它有很高的集成度，且内置了128个神经元组成的神经网络。这128个神经元组成的神经网络十分重要，意味着 Xpider 机器人套件具备了学习功能，可以通过摄像头让它学习、识别手势。
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  • 小萝卜智能儿童伴侣 (Robor)：这是一款针对1 - 3岁儿童语言学习的人工智能玩具，首度将人工智能应用于幼儿语言的启蒙教育上，是一款陪伴宝宝成长的辅助型学习助手。Robor 能够引导孩子建立语言与思维之间的联系，让孩子更快学会说话。相比传统玩具，Robor 能够真实的感知世界。随着云端数据库的不断更新，Robor 还能给小朋友唱歌讲故事，与小朋友一同成长，成为宝宝在启蒙时期的好伙伴。
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  • 智能早教机器人：能够为国内0 - 8岁宝宝提供智能、互动式早教的小机器人，将物联网、人工智能、早教内容相结合，连上 WiFi 后，具有远程语音聊天、智能课堂、早教自媒体、家庭圈语聊、小机器人互聊等功能，解决孩子成长过程中陪伴和教育的痛点。
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  • Curie 大狗：基于英特尔 Curie 模块，能够遥控，主要应用于英特尔机器人、创客教育及军工领域。只要通过手机连接到 Curie 大狗的蓝牙信号，就可以操控它基本运动，还能实现基本避障。
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  • 英特尔智慧球：基于 Edison 计算平台，是乐博士机器人有限公司与英特尔在创客教育领域的作品。用户能通过计算机启动智慧球的视频回传与控制服务，也可以通过手机控制智慧球的基本运动，同时查看回传视频画面。
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  • INAVR 全感力反馈背心：这是一款可穿戴式的 VR 游戏装备，穿戴简单，游戏时将它与电脑连接，根据游戏或视频内容，将内容中的爆炸撞击等特效以力的触觉传递给玩家，提供更真实的虚拟游戏体验。这款背心有效解决了以往游戏与影视中单一的视觉效果，增强了触觉、听觉、味觉、视觉等多维度感受，让游戏更加真实、生动、有趣。
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  • 鲸鱼刷卡机：对于学生来说，丢了校园卡就相当于丢了最重要的钱包，且存在冻结与解冻的各种麻烦。鲸鱼刷卡机的诞生致力于解决校园卡遗失被盗刷等问题。校园卡丢了没关系，通过微信平台即可随时操作冻结与解冻，还能在小偷盗刷的时候把卡吞掉，及时通知失主。
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  • 婴幼儿睡眠监测垫：这款软硬件结合的监测产品主要针对那些刚刚“上岗”的奶爸奶妈们，能够通过手机实时监控自己的宝宝，必要调整睡姿，还具有预警提醒和社区教育功能。总之，通过一个手机 App 就可以记录查看各项身体数据，还能借助大数据分析来提前预知宝宝的身体情况。
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  • 电光石火乐器助手：通过近乎专业的水准对乐器输出进行分析采集处理，输出频谱曲线。在帮助演奏者把握技巧的同时，通过模块化阵列 LED 单元与演奏者互动，产生炫丽的灯光，极大地增强舞台效果。这绝不仅仅是一个乐器助手，而是对音乐从听觉到视觉的升华。
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  • 安全帽：通过在安全帽上安装各种危害检测传感器和与健康有关的传感器，来为消防员和工人提供安全检测与预警并运用物联网技术将各种传感器和 GPS 数据传输到云端，进行大数据统计和智能化分析，为消防员的救援工作提供全面、系统的支持为工人提供健康管理企业能够以此来为工人合理健康安排工作、工时。
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无人机：由 Luci 支持 QL25的飞行器控制器，可以快速在电脑上搭建和测试无人机的应用程序，也可以在云端控制物联网应用。通过传感器传输的数据（比如通过热成像的视频），使用者可以在云端通过工具建立实时无人机的应用。同时，通过 API，开发者还可以自动模拟无人机的解决方案，无需接触硬件。

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创新始终是英特尔的使命，也正是由于对创新孜孜不倦的追求，早在创客文化刚刚兴起时，英特尔便投身其中。英特尔全力助推中国创客运动的持续发展，做创客的全程价值伙伴，在创客的增值和对接上发挥作用，激发更大的创新活力。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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