聚焦2016深圳制汇节英特尔展台 创客神器撬动无限未来

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 10月23日-24日，“2016深圳制汇节”(Maker Faire Shenzhen 2016) 如约而至。英特尔的展台作为一个充满创意与创新的“大本营”，汇集了十余款基于英特尔技术和平台的创新项目，吸引力了诸多国内外的创客与爱好者。从邮票般大小的 Edison 计算平台，到纽扣般大小的 Curie 模块，还有专门针对入门级创客的 Genuino 101开发板，它们成功走入了机器人、无人机、VR/AR、智能家居等前沿领域的产品与产品原型。英特尔不断突破科技的疆域，创造无限未来的可能。有哪些很酷的玩意儿是不能错过的？



聚焦2016深圳制汇节英特尔展台 创客“神器”撬动无限未来

撬动未来，看英特尔“神器”



聚焦2016深圳制汇节英特尔展台 创客“神器”撬动无限未来

英特尔 ® 交尔 ™ 计算模块 是一款设计精密的创客开发板，集成了英特尔 ® 实感™深度传感摄像头，主要面向物联网开发者、创业者和成熟型企业。

是一款设计精密的创客开发板，集成了英特尔 实感™深度传感摄像头，主要面向物联网开发者、创业者和成熟型企业。 英特尔 ® Curie™ 模块 只有纽扣大小，却是一个完整的低功耗解决方案，能够提供计算、动作传感器、低功耗蓝牙、电池充电功能，还可以优化传感器数据分析的模式匹配功能，从而快速轻松地识别行为和动作。

只有纽扣大小，却是一个完整的低功耗解决方案，能够提供计算、动作传感器、低功耗蓝牙、电池充电功能，还可以优化传感器数据分析的模式匹配功能，从而快速轻松地识别行为和动作。 基于英特尔 ® Curie™模块的强大功能， Genuino 101 开发板 除了具有简便易用、适合基础性学习实践的特点，还能用于制作互联计算的产品原型，而且物美价廉，定价仅相当于市面上的入门级微控制器板。

Curie™模块的强大功能， 除了具有简便易用、适合基础性学习实践的特点，还能用于制作互联计算的产品原型，而且物美价廉，定价仅相当于市面上的入门级微控制器板。 英特尔® Edison 开发平台是全球首个低成本、高完成度和高通用性计算平台。Edison 平台可用对计算能力以及本地处理能力要求较高的产品上，比如机器人和无人机。

造点啥？看这里

英特尔 CurieNeuron 入门套件：专门针对基础入门水平的开发功能，使用 Arduino 101工具（或是 Curie Beetle board工具）作为控制器，以 SmartNode/Curie 作为开发支持工具。英特尔 CurieNeuron 入门套件可以帮助开发人员学会如何基于 Curie 模块编程。



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英特尔® 实感™ 技术开发者套件 SR300/R200：帮助机器人、无人机、VR 以及 PC 等设备感知人类意图，使得人与设备之间的交互变得更加自然。英特尔实感 SR300 摄像头提供了基于深度处理的广泛应用场景，支持手势识别、实时视频三维背景置换、面部分析、物体建模、避障、物体识别等功能。英特尔实感 R200 摄像头模组整合了双目深度摄像头和 RGB 摄像头，可在60帧/秒的频率下获得实时同步的深度信息和 RGB 视频信息，达到类似人类双目的效果，适合基于深度的增强现实、面部、人体的3D识别与跟踪、物体识别与测量、实时3D人脸、人体及空间建模。



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Xpider 机器人套件：为方便机器人的开发人员和使用者，该机器人使用 Curie Xpider 面板作为控制器，这是首次配备有由英特尔 Curie 支持的惯性导航功能机器人套件，还支持 WiFi 视频和安卓 SDK 开发功能。之所以选择英特尔的 Curie 模块，是因为它有很高的集成度，且内置了128个神经元组成的神经网络。这128个神经元组成的神经网络十分重要，意味着 Xpider 机器人套件具备了学习功能，可以通过摄像头让它学习、识别手势。



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小萝卜智能儿童伴侣 (Robor)：这是一款针对1 - 3岁儿童语言学习的人工智能玩具，首度将人工智能应用于幼儿语言的启蒙教育上，是一款陪伴宝宝成长的辅助型学习助手。Robor 能够引导孩子建立语言与思维之间的联系，让孩子更快学会说话。相比传统玩具，Robor 能够真实的感知世界。随着云端数据库的不断更新，Robor 还能给小朋友唱歌讲故事，与小朋友一同成长，成为宝宝在启蒙时期的好伙伴。



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智能早教机器人：能够为国内0 - 8岁宝宝提供智能、互动式早教的小机器人，将物联网、人工智能、早教内容相结合，连上 WiFi 后，具有远程语音聊天、智能课堂、早教自媒体、家庭圈语聊、小机器人互聊等功能，解决孩子成长过程中陪伴和教育的痛点。



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Curie 大狗：基于英特尔 Curie 模块，能够遥控，主要应用于英特尔机器人、创客教育及军工领域。只要通过手机连接到 Curie 大狗的蓝牙信号，就可以操控它基本运动，还能实现基本避障。



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英特尔智慧球：基于 Edison 计算平台，是乐博士机器人有限公司与英特尔在创客教育领域的作品。用户能通过计算机启动智慧球的视频回传与控制服务，也可以通过手机控制智慧球的基本运动，同时查看回传视频画面。



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INAVR 全感力反馈背心：这是一款可穿戴式的 VR 游戏装备，穿戴简单，游戏时将它与电脑连接，根据游戏或视频内容，将内容中的爆炸 、 撞击等特效以力的触觉传递给玩家，提供更真实的虚拟游戏体验。这款背心有效解决了以往游戏与影视中单一的视觉效果，增强了触觉、听觉、味觉、视觉等多维度感受，让游戏更加真实、生动、有趣。



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鲸鱼刷卡机：对于学生来说，丢了校园卡就相当于丢了最重要的钱包，且存在冻结与解冻的各种麻烦。鲸鱼刷卡机的诞生致力于解决校园卡遗失被盗刷等问题。校园卡丢了没关系，通过微信平台即可随时操作冻结与解冻，还能在小偷盗刷的时候把卡吞掉，及时通知失主。



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婴幼儿睡眠监测垫：这款软硬件结合的监测产品主要针对那些刚刚“上岗”的奶爸奶妈们，能够通过手机实时监控自己的宝宝，必要 时 调整睡姿，还具有预警提醒和社区教育功能。总之，通过一个手机 App 就可以记录查看各项身体数据，还能借助大数据分析来提前预知宝宝的身体情况。



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电光石火乐器助手：通过近乎专业的水准对乐器输出进行分析采集处理，输出频谱曲线。在帮助演奏者把握技巧的同时，通过模块化阵列 LED 单元与演奏者互动，产生炫丽的灯光，极大地增强舞台效果。这绝不仅仅是一个乐器助手，而是对音乐从听觉到视觉的升华。



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安全帽：通过在安全帽上安装各种危害检测传感器和与健康有关的传感器，来为消防员和工人 提供 安全检测与预警 ， 并运用物联网技术将各种传感器和 GPS 数据传输到云端，进行大数据统计和智能化分析，为消防员的救援工作提供全面、系统的支持 ， 为工人提供健康管理 。 企业能够以此来为工人合理健康 地 安排工作、工时。



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无人机：由 Luci 支持 QL25的飞行器控制器，可以快速在电脑上搭建和测试无人机的应用程序，也可以在云端控制物联网应用。通过传感器传输的数据（比如通过热成像的视频），使用者可以在云端通过工具建立实时无人机的应用。同时，通过 API，开发者还可以自动模拟无人机的解决方案，无需接触硬件。



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创新始终是英特尔的使命，也正是由于对创新孜孜不倦的追求，早在创客文化刚刚兴起时，英特尔便投身其中。英特尔全力助推中国创客运动的持续发展，做创客的全程价值伙伴，在创客的增值和对接上发挥作用，激发更大的创新活力。