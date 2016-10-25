聚焦2016深圳制汇节英特尔展台 创客神器撬动无限未来

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 10月23日-24日，“2016深圳制汇节”(Maker Faire Shenzhen 2016) 如约而至。英特尔的展台作为一个充满创意与创新的“大本营”，汇集了十余款基于英特尔技术和平台的创新项目，吸引力了诸多国内外的创客与爱好者。从邮票般大小的 Edison 计算平台，到纽扣般大小的 Curie 模块，还有专门针对入门级创客的 Genuino 101开发板，它们成功走入了机器人、无人机、VR/AR、智能家居等前沿领域的产品与产品原型。英特尔不断突破科技的疆域，创造无限未来的可能。有哪些很酷的玩意儿是不能错过的？
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无人机：由 Luci 支持 QL25的飞行器控制器，可以快速在电脑上搭建和测试无人机的应用程序，也可以在云端控制物联网应用。通过传感器传输的数据（比如通过热成像的视频），使用者可以在云端通过工具建立实时无人机的应用。同时，通过 API，开发者还可以自动模拟无人机的解决方案，无需接触硬件。
创新始终是英特尔的使命，也正是由于对创新孜孜不倦的追求，早在创客文化刚刚兴起时，英特尔便投身其中。英特尔全力助推中国创客运动的持续发展，做创客的全程价值伙伴，在创客的增值和对接上发挥作用，激发更大的创新活力。