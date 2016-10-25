Cambium Networks和DTL为希腊难民营提供无线网络支持

Cambium Networks和DTL为希腊莱斯沃斯岛难民营提供无线宽带网络支持

全新高性能远程设备与培训计划确保为难民营提供可靠的长期互联网接入

伊利诺伊州罗林梅多斯2016年10月25日电 /美通社/ -- 全球领先的无线网络解决方案供应商 Cambium Networks™ 今天公布了一项重要的工作拓展，联手非盈利性组织 Disaster Tech Lab（简称“DTL”）为希腊18个难民营提供网络连接。Cambium Networks 和 DTL 将为难民营提供必要的网络设备与培训，支持通信以及信息与服务的使用。两家机构将为想要与家人和爱人进行网络连接的人们提供非常宝贵的“生命线”。联合国 (United Nations) 的一项研究显示，许多难民认为互联网连接在他们的生活中与食物、水和避难所同等重要。

Cambium 与 DTL 密切合作，为全世界因灾难与悲剧流离失所的人们打造和提供无线网络与资源。网络还为援助组织与当地政府机构提供连接，以提供安全的环境。

除了网络设备之外，Cambium Networks 和 DTL 的工程师还为之前有通信经验的难民提供信息通信技术 (ICT) 培训。这项独特计划包括有关 WiFi 和无线回程网络配置与维护的教育与动手培训。一旦接受培训，这些参与人员将成为 DTL 现场志愿者团队的关键成员，为其难民营的网络基础设施提供支持，并为莱斯沃斯岛各地难民营的同伴提供急需服务。

Disaster Tech Lab 创始人 Evert Bopp 表示：“近一年前危机爆发以来，Disaster Tech Lab 一直在为希腊人民提供帮助。Cambium Networks 的无线通信让 DTL 能够快速创建一直表现完美的高速网络。借助于 cnMaestro™ 网络管理系统，我们能够在我们位于爱尔兰和加拿大等任何地方的办事处监控网络表现。我们莱斯沃斯岛志愿者团队的人员能够快速了解网络设计、安装与操作。选择部署 Cambium 的设备还有一大优势，即该公司的团队与我们密切合作过，而且对我们的问题与要求都做出了快速响应。”

Cambium Networks 总裁兼首席执行官 Atul Bhatnagar 说：“通过这项计划，难民营的居民能够创建他们需要的宽带连接。他们能够延伸覆盖面并利用数据、语音和流视频性能与家人保持联系和获得医疗支持。”

除了为以前的网络部署提供培训与设备之外，Cambium Networks 现在还通过 cnPilot™ E500 户外和 cnPilot E400 室内企业 WiFi 解决方案将无线网络拓展了十倍；并使用远程 PTP 650 在莱斯沃斯岛和爱琴大学 (University of the Aegean) 之间建立了高速连接，进一步拓展和支持网络。

Disaster Tech Lab 创始人 Evert Bopp 和 Cambium Networks 产品管理副总裁 Scott Imhoff 将在美国中部时间2016年10月27日（星期四）上午9点召开的实时网络研讨会上探讨部署事宜。点击这里进行注册。