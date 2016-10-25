CEM推出油脂快速分析新技术

北卡罗来纳州马修斯2016年10月25日电 /美通社/ -- 领先的过程控制解决方案供应商 CEM Corporation 欣然宣布推出基于最新突破性核磁共振技术的全新 ORACLE 脂肪分析仪。ORACLE 是有史以来最快的脂肪分析仪，完全不需要方法开发，可分析任何未知食物样本中的脂肪，具有参考化学精确度和出色的可重复性。

CEM Corporation 总裁兼首席执行官 Michael J. Collins 表示：“第一次有了一种新的突破性技术，能在30秒内直接测定任何食品中的脂肪。这是前所未有的，并且不需要事先具备任何有关样品构成的知识。这将改变食品测试领域，并将影响全球整个行业。”

在大型全球测试实验室进行的 ORACLE 预发布试验已经确认了这种技术的能力。ALS UK 化学经理Timothy Lumb 表示：“CEM ORACLE 脂肪分析仪已证明能够免去先前用于很多样本的技术所需的日常校准，同时保持了较高的样本准确度和精度。作为食品测试全球领导者之一，这非常有利于我们的测试需求。”

食品行业传统上依赖参考湿化学方法，将其作为脂肪分析主要标准。这些时间长、陈旧且危险的工艺面临重复性挑战，并且需要耗时几个小时。这导致了快速脂肪分析仪的使用，它们与参考化学法进行比照。这些系统虽然很快，但通常需要大量的方法开发，会受到样品构成的影响。现有的核磁共振技术部分减少了方法开发需求，能够直接分析整个样本，并且不会受到表面性质的影响。不过，当前所有的技术仍然需要一定形式的方法开发，并与参考化学有着一定的关联。

而 ORACLE 独树一帜，它完全免去了方法开发和参考化学的需要。这源于一项最新开发的核磁共振技术，该技术能够完全离析任何类型样本或矩阵中的脂肪响应信号。Collins 表示：“不出五年，ORACLE就会成为整个行业新的参考方法，真的很了不起。过去20年来我一直梦想能有这种功能的工具。这是CEM 为市场带来的一项革命性技术，我们能够做到这一点，这让我感到非常自豪和激动。”

该仪器有两种配置，分为快速型和高通量型。这种快速系统与最新推出的 SMART 6 水分/固形物分析仪搭配，能够在不到五分钟内完成水分和脂肪分析。高通量型采用了一个机器人系统，可实现100个样本的无人化处理。