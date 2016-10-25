美即面膜携手Papi酱姜思达解密Kumamon面膜礼盒

千万网民点赞首个品牌天猫吐槽直播秀

广州2016年10月25日电 /美通社/ -- 10月22日，中国面膜领军品牌美即面膜携手达人天团 Papi 酱和姜思达首创品牌天猫吐槽直播秀，与众多网民一起，吐槽那些年网购的血泪史，并现场奉献了自己的视频直播第一“敷”。达人天团还揭开了美即面膜 Kumamon 联名限量礼盒的预售序幕，见证“膜”法力和 Q 萌力邂逅相逢的奇妙时刻，在一小时内，获得网民过千万点赞。



Papi酱和姜思达与美即Kumamon面膜礼盒合照

美即Kumamon礼盒，超萌高颜值利器

憨态可掬、鬼脸各异的 Kumamon 遍布节目现场，引得一众 Kumamon 迷狂热追捧。气质达人 Papi酱和“辩论名媛”姜思达入场时，也不禁争相与宇宙超萌 Kumamon 面膜礼盒自拍合照。



美即面膜Kumamon联名限量礼盒

美即面膜 Kumamon 联名限量礼盒于10月22天猫开启预售。礼盒以 Kumamon 为主题，是个充分具备“外在萌”的可爱萌物。不仅如此，礼盒还具有深厚的“内在美”，三大面膜套装让你在枯燥的秋冬中焕活新生。水光吸黑嫩肤三重奏面膜组合，吸黑、补水、嫩肤满足三大护肤需求；鲜植物种子力量面膜组合，种子抗氧植物精华，既能补水美白又能速效解救城市“危肌”；30片补水美白秋冬定制面膜组合，热销补水王牌单品和持国家美白特字的强强联合，让你安然度过这个拉尼娜寒冬。而在美即面膜入驻天猫七年之际，双十一送出一个亿，预售开启钜惠模式：定金翻倍、预定两件返300、付尾款即送近百元礼品都让美即粉丝们尽享这个全球狂欢节。“美即面膜，不敷不行”。如此可爱又实用的美即面膜Kumamon联名限量礼盒，不买不行。

邻牙利齿，唇枪舌剑，Papi酱和姜思达的首次交锋

这期“不敷不行，美即面膜”双十一特别节目爆点多多，网络双美的首次交锋已足够吸睛，两人“千疮百孔”的网购史更是让人啼笑皆非。节目现场，姜思达拿出了各式各样的奇葩网购战利品，引得 Papi 酱吐槽连连，从只用过一次的的大型吸尘器到没发挥实效的粘蝇板，Papi 酱对此犀利惊呼“你家到底有多脏！”而经历过无用的“买买买”方知无限回购真谛的两人，也大方分享了自己的回购好物。Papi 酱提到自己的回购首选时承认，美即面膜，回购无限。

粉丝期待值最高的私人包包大搜查环节中，Papi 酱跟“大美玲”都掏出了令人意想不到的包包私物，Papi酱和姜思达两人都默契地随身携带美即面膜。原来这才是他俩的美丽秘诀。现场福利爆棚，Papi酱和姜思达亲切献出人生中给别人的第一“敷”（面膜），带粉丝现场感受不“敷”不行的“膜”法。Papi酱手持美即面膜黑酵力面膜，强烈推荐无敌“去污力”，而姜思达则深感美即水光盈面膜精华滴滴珍贵，反复叮嘱粉丝不要轻易放过任何一滴堪比水光针的精华液。

Papi 酱和姜思达率先迎战年度购物“劫”，告别无用的“买买买”，为机智消费支招：锁定优选美即面膜 Kumamon 联名限量礼盒，Q萌也美丽，可爱更动人。

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