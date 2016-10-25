中国商务旅行开支持续增长，企业开始采用以员工为中心的差旅项目

根据国旅运通全球商务旅行发布的2016中国商旅晴雨表显示，大部分企业正在持续加大投资并改善其差旅项目，以此更好地对员工进行支持并实现业务增长

上海2016年10月25日电 /美通社/ -- 国旅运通全球商务旅行 (Global Business Travel) 于今日在上海举行的第十二届中国商务旅行论坛 (CBTF) 中发布了2016年度中国商旅调查（晴雨表）结果。



美国运通全球商务旅行中国及香港区副总裁 Marco Pellizer 与上海市旅游局副局长程梅红共同揭幕CBTF

据今年上半年媒体报道显示，中国已经赶超美国，成为全球商旅市场规模最大的国家。今年晴雨表的结果显示，中国在2016年商旅方面的开支平均增长率为4.86%，与2015年4.8%的增长率大体保持一致，同时也符合2015年调查所预期的约4.42%增长率。



新闻发布会

在所有接受访问的企业中，52%的企业表示在过去12个月的商旅预算保持稳定，61%的企业表示他们在2017年不会增加该方面的预算。现阶段经济环境的不稳定正在明显地影响企业做出决定。但是参与访问的大多数企业都表示商旅是企业的一项核心职能，他们会持续投资并改善现有的差旅项目。另外36%的企业表示他们需要找到一种更聪明有效的方式来分配他们的商旅预算。29%的企业表示他们正在设法增加商旅次数以此来加速业务增长。

据晴雨表显示，在机票支出方面，与2015年相比，国际商旅占比有所减少。国内机票花费占比从去年的66%上升到今年的73%，而国际商旅方面则由去年的19%降至15%。国际国内商旅方面花费的差异主要是由于现阶段中国的一些商业趋势所造成，如，中国经济虽然增长放缓，但企业还是着重发展本地业务并在涉及国际商旅方面时变得更为保守。

美国运通全球商务旅行中国及香港区副总裁 Macro Pellizzer 先生表示:“根据我们的调查显示，由于经济环境的持续不稳定，企业在增长商旅开支方面变得更加保守。然而，企业充分地认可商旅在帮助业务增长方面的重要性，所以他们正在摸索一种更聪明，更创新，更高效的方式来管理他们的差旅项目。同时，为了应对全球环境不稳定因素的增加，商业领导们在安排员工商旅方面也比以往更注重保证他们的安全性。”

关怀员工将助力企业发展

今年的晴雨表还显示，企业在改善差旅项目时不仅仅关注节省成本，同时也希望可以更好地支持他们的员工。晴雨表显示企业在制定差旅政策时，最重要的三个考虑因素为 “员工安全”，“员工身心状态”以及“员工在商旅时和商旅后的工作效率”。所有在过去12个月更改企业差旅政策的企业中，有28%的企业表示是为了更好地对员工负责。在实际政策更改方面，57%的企业增加了关于对安全服务供应商的投入，47%的企业强制在指定机构进行机票方面的预订，32%的企业强制在指定机构进行酒店方面的预订。

晴雨表还发现有近30%的企业表示他们会考虑在未来对其差旅政策进行更新，以此来更好地满足商旅者的需求，这主要将体现在安全方面。

60%的受访企业表示允许不同程度的使用共享经济服务，比2015年高出了7%。这也证明了商旅趋势正在朝更能满足旅行者偏好的方向发展。在商旅计划中使用共享经济服务的比例预计将持续增长：56%的受访企业预计会在未来12个月内采用这一服务。

除了企业越来越重视商旅安全性之外，晴雨表还发现有35%的受访企业认为企业的差旅项目也可以成为企业的竞争力之一，与2015年相比，有这样想法的企业增加了16%。中国人才市场竞争日趋激烈，用更好的差旅项目来吸引员工并留住优秀人才预计将成为新的趋势。

持续追求商旅管理的效率和整合性

晴雨表显示，由于更好的差旅管理，企业差旅合规性方面也在逐年完善。在2016年晴雨表受访企业中，75％的企业实现了超过50％的旅行政策合规–相比2015年的53％有显著增加。

在2015年，调查显示各公司使用多个差旅管理公司或代理公司的频次有所减少。今年的调查数据在此方面没有显著变化，但有59%的使用多个差旅管理公司或代理公司的企业表示他们正在考虑精简代理公司用以节省成本或是简化操作流程。这项调查结果进一步支持了过去几年来中国的本土公司和跨国公司在差旅管理方面的趋势，即精简优化其差旅管理项目，充分认识到规模经济带来的好处，以及资源重复的缺点。企业在选择与一家外部差旅管理公司合作时，三个最重要考虑因素为“高质量的客户服务”、“具有竞争力的价格”以及“对差旅者行为的把控与关怀”。

晴雨表还显示企业对于财务报告与控制措施的重视程度有显著提高。通过差旅管理公司和成本管理系统获得差旅开支报告的企业占所有受访企业的50％，相比2015年的43％有显著增加。预计在未来，会有越来越多的公司会选择专业差旅管理公司提供此类服务。

53%的受访企业在过去12个月里开展了增强其差旅技术解决方案的项目，表明了继续寻求和采用新技术来改善差旅管理并为旅行者提供更好的体验的意愿。

Pellizzer先生总结道：“无论经济环境如何，经验丰富的商业领袖都在寻求新的盈利机会，差旅管理会与这些机会携手并进。企业差旅管理项目的设计和执行需要充分考虑到企业的商业目标和效率，这一点至关重要。此外，员工的安全，生产力和幸福感也是企业成功的一个重要组成部分，差旅政策可以在吸引，保留和激励员工方面发挥重要作用。企业应该丰富知识、投资创新，充分利用专业差旅管理公司的经验与知识，使他们的整体差旅项目受益。”

《中国商旅晴雨表》是一份统计中国商旅市场现状和预测未来发展趋势的年度报告。2016年该报告共调查了中国200名企业高管。他们分别来自从100人以下的小公司到500人以上的大企业不等。这些企业分布在中国的主要经济区域，例如上海，北京，广州以及其他二线城市。受调查的企业大多分布于制造业，科技业，金融服务业以及制药行业。