智能手机第三季度全球销量稳步增长，中国市场2017年销量预计下滑

智能手机：2016年第三季度全球销量稳步增长，中国市场2017年销量预计将出现下滑

德国纽伦堡2016年10月26日电 /美通社/ --

拉美地区销量经历连续五个季度下滑后首度恢复增长

在经历脱欧公投后，英国销量出现增长

受到运营商补贴减少的影响，2017年中国销量预计将出现下滑

2016年第三季度全球智能手机销量达到3.53亿部，环比和同比均增长7%。其增长主要得益于中国市场的强劲表现。除北美地区外，其他地区销量也表现不俗。当季智能手机销售额达到1040亿美元，环比增长4%，同比增长9%。

2015年第三季度和2016年第三季度智能手机销售情况对比

销量（单位：百万部） 销售额（单位：十亿美元）

2015年

第三季度 2016年

第三季度 同比

变化 2015年

第三季度 2016年

第三季度 同比

变化 西欧 33.0 33.4 1% 12.4 12.9 4% 中欧和东欧 18.7 20.5 10% 3.6 4.2 17% 北美 46.6 46.2 -1% 17.5 17.5 0% 拉美 24.9 26.3 6% 6.1 8.0 31% 中东和非洲 40.2 41.9 4% 10.1 10.2 1% 中国 98.0 113.0 15% 28.3 31.7 12% 亚太地区发达市场 17.4 17.9 3% 9.7 10.9 12% 亚太地区新兴市场 50.0 54.1 8% 7.8 8.4 8% 全球 328.8 353.3 7.5% 95.5 103.8 8.7% 数据来源：截至2016年10月，捷孚凯对75+个市场的销售点(POS)监测数据。

GfK预测2016全年度全球智能手机销量将达到14亿部，同比将增长7%，其中中国将增长15%。而在2017年，全球智能手机销量同比增速预计将放缓至3%，预计中国市场将出现3%的跌幅。

西欧：销量环比增长12%

2016年第三季度，该地区智能手机销量达到3300万部，同比增长1%。该季度英国销量同比增长了3%，显示脱欧公投并未对销量产生抑制影响。GfK预测该地区智能手机销量在2017年仍将维持相同水平，销量预计会达到1.34亿部。

中欧和东欧：波兰和乌克兰表现抢眼

该地区智能手机销量达到2100万部，环比攀升了22%，同比增幅达到10%。波兰12%以及乌克兰28%的同比增幅都极大地推动了该地区的销量增长。GfK预测2017年该地区智能手机销量将同比增长10%，达到8500万部。

北美：季度销量增长8%

第三季度北美地区累计销售4600万部智能手机，环比增长8%，但同比下滑了1%。尽管低端机型（0-250美元）和高端机型（500美元以上）的销量均有温和增长，但中端智能手机（250-500美元）销量却出现了同比13%的巨大降幅。GfK预测2017年该地区智能手机销量将增长1%，达到1.93亿部。

拉美：智利和秘鲁重现增长

该地区智能手机销量自过去五个季度以来首次出现同比增长，销量达到2600万部，环比增长5%，同比增长6%。这主要得益于巴西销量下滑速度放缓以及智利和秘鲁销量恢复增长。阿根廷销量依旧保持高速增长，同比增幅达到60%。GfK预测该地区智能手机销量将同比增长1%，达到1.06亿部。

中东和非洲：沙特阿拉伯和尼日利亚拖累地区增长

第三季度，该地区智能手机销量累计达到4200万部，环比增长2%，同比增长4%，这是该地区迄今为止出现过的最低的同比增幅。沙特阿拉伯销量同比骤降29%，尼日利亚销量也同比下降17%。尽管近期受到政治动乱的影响，土耳其销量依旧保持乐观态势，但同比增速放缓至3%。GfK预测2017年该地区智能手机销量仍将继续增长，但增幅会受到诸多不确定因素影响。

中国：中端机型与高端机型的博弈

中国在2016年第三季度的销量达到1.13亿部，环比增长3%，同比增幅达到15%，推动力主要源于中端手机（250-500美元）销量的爆发，同比增长25%。但同期高端智能手机（500美元以上）的销量却出现了6%的下滑。受到运营商补贴预期减少的影响，GfK预测2017年中国智能手机销量将同比下降3%，降至4.34亿部。

亚太地区发达市场*：高端机型销量增长以及澳大利亚和日本的强势表现推动整体增长

在经历了两个季度的下滑之后，该地区销量在第三季度出现同比增长。澳大利亚销量恢复增长，同比增长6%，日本销量也进一步增长。该地区整体销量达到1800万部，环比增长8%，同比增长3%。高端智能手机（500美元以上）的销量同比增长了7%。GfK预测2017年该地区智能手机销量将维持在7300万部的水平。

亚太地区新兴市场*：菲律宾和孟加拉国推动销量增长

该地区智能手机销量达到5400万部，环比和同比均增长8%。菲律宾27%以及孟加拉国17%的同比增幅引人注目。高端智能手机（500美元以上）的市场份额小幅下滑至4%。GfK预测2017年该地区智能手机销量将同比增长8%，达到2.29亿部。

2015年智能手机销售情况和2016年销售情况预测对比

销量（单位：百万部） 销售额（单位：十亿美元）

2015年

销量 2016年

预测值 同比

变化 2015年

销售额 2016年

预测值 同比

变化 西欧 135.4 133.7 -1% 52.9 53.6 1% 中欧和东欧 71.5 77.3 8% 14.5 16.0 10% 北美 191.1 191.7 0% 72.1 72.7 1% 拉美 108.4 104.5 -4% 26.8 29.3 9% 中东和非洲 157.5 171.2 9% 40.4 42.2 4% 中国 385.3 444.7 15% 116.2 131.2 13% 亚太地区发达市场 73.4 73.1 0% 43.0 44.0 2% 亚太地区新兴市场 197.9 211.3 7% 32.2 32.8 2% 全球 1,320.5 1,408 6.6% 398.1 421.8 6.0% 数据来源：捷孚凯针对90多个市场的2015年（日历年）销售点监测数据和截至2016年10月对2016年（日历年）的预测值。

















捷孚凯电信产品全球总监Arndt Polifke评论道：“除北美地区之外，2016年第三季度全球各主要地区的智能手机销量仍保持稳步增长。拉美地区宏观经济趋于稳定帮助该地区智能手机销量重新恢复增长，同时俄罗斯和乌克兰也极大程度推动着中欧和东欧地区的销量增长。中国依然是2016年第三季度全球增长的主要推动力。但在2017年，这一局面将发生变化，中国销量预计将出现下滑，全球销量因此将受到影响。”

备注

本期销量数据及预测全部基于GfK 2016年7月和8月的销售点监测数据及9月的初步数据。

捷孚凯预测的是终端需求消费者的购买情况，而非制造商的出货情况。市场规模的衡量以90多个市场上的销售点追踪数据为基础，这些数据会按周和按月更新。在美国，捷孚凯在进行市场预测时，采用的是专有的市场建模和消费者分析方法，而非销售点情况追踪。价值基于无补贴的零售价计算。数据按季度发布，下一次发布定于2017年1月。

*文中的亚太地区发达市场和新兴市场涵盖的国家/地区如下：

亚太地区发达市场：

亚太地区新兴市场： 澳大利亚

印度 香港

印度尼西亚 日本

柬埔寨 新西兰

马来西亚 新加坡

菲律宾 韩国

泰国 台湾

越南

捷孚凯简介

捷孚凯是值得信赖的市场趋势和消费者信息来源，帮助客户制定更明智的商业决策。超过13,000名市场调研专业人士秉承长期的数据分析经验，根据100多个国家的本地市场信息提出与之相匹配的重要全球化洞察。通过采用创新技术和数据分析模型，将大数据转化为智能数据，帮助客户提升竞争优势，丰富消费者的体验和选择。

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