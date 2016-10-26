您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

智能手机第三季度全球销量稳步增长，中国市场2017年销量预计下滑

2016年10月26日 00:39 编辑： 经理人网编辑
0

智能手机：2016年第三季度全球销量稳步增长，中国市场2017年销量预计将出现下滑

德国纽伦堡2016年10月26日电 /美通社/ --

  • 拉美地区销量经历连续五个季度下滑后首度恢复增长
  • 在经历脱欧公投后，英国销量出现增长
  • 受到运营商补贴减少的影响，2017年中国销量预计将出现下滑

2016年第三季度全球智能手机销量达到3.53亿部，环比和同比均增长7%。其增长主要得益于中国市场的强劲表现。除北美地区外，其他地区销量也表现不俗。当季智能手机销售额达到1040亿美元，环比增长4%，同比增长9%。

2015年第三季度和2016年第三季度智能手机销售情况对比

销量（单位：百万部）

销售额（单位：十亿美元）

2015
第三季度

2016
第三季度

同比
变化

2015
第三季度

2016
第三季度

同比
变化

西欧

33.0

33.4

1%

12.4

12.9

4%

中欧和东欧

18.7

20.5

10%

3.6

4.2

17%

北美

46.6

46.2

-1%

17.5

17.5

0%

拉美

24.9

26.3

6%

6.1

8.0

31%

中东和非洲

40.2

41.9

4%

10.1

10.2

1%

中国

98.0

113.0

15%

28.3

31.7

12%

亚太地区发达市场

17.4

17.9

3%

9.7

10.9

12%

亚太地区新兴市场

50.0

54.1

8%

7.8

8.4

8%

全球

328.8

353.3

7.5%

95.5

103.8

8.7%

数据来源：截至2016年10月，捷孚凯对75+个市场的销售点(POS)监测数据。

GfK预测2016全年度全球智能手机销量将达到14亿部，同比将增长7%，其中中国将增长15%。而在2017年，全球智能手机销量同比增速预计将放缓至3%，预计中国市场将出现3%的跌幅。

西欧：销量环比增长12%

2016年第三季度，该地区智能手机销量达到3300万部，同比增长1%。该季度英国销量同比增长了3%，显示脱欧公投并未对销量产生抑制影响。GfK预测该地区智能手机销量在2017年仍将维持相同水平，销量预计会达到1.34亿部。

中欧和东欧：波兰和乌克兰表现抢眼

该地区智能手机销量达到2100万部，环比攀升了22%，同比增幅达到10%。波兰12%以及乌克兰28%的同比增幅都极大地推动了该地区的销量增长。GfK预测2017年该地区智能手机销量将同比增长10%，达到8500万部。

北美：季度销量增长8%

第三季度北美地区累计销售4600万部智能手机，环比增长8%，但同比下滑了1%。尽管低端机型（0-250美元）和高端机型（500美元以上）的销量均有温和增长，但中端智能手机（250-500美元）销量却出现了同比13%的巨大降幅。GfK预测2017年该地区智能手机销量将增长1%，达到1.93亿部。

拉美：智利和秘鲁重现增长

该地区智能手机销量自过去五个季度以来首次出现同比增长，销量达到2600万部，环比增长5%，同比增长6%。这主要得益于巴西销量下滑速度放缓以及智利和秘鲁销量恢复增长。阿根廷销量依旧保持高速增长，同比增幅达到60%。GfK预测该地区智能手机销量将同比增长1%，达到1.06亿部。

中东和非洲：沙特阿拉伯和尼日利亚拖累地区增长

第三季度，该地区智能手机销量累计达到4200万部，环比增长2%，同比增长4%，这是该地区迄今为止出现过的最低的同比增幅。沙特阿拉伯销量同比骤降29%，尼日利亚销量也同比下降17%。尽管近期受到政治动乱的影响，土耳其销量依旧保持乐观态势，但同比增速放缓至3%。GfK预测2017年该地区智能手机销量仍将继续增长，但增幅会受到诸多不确定因素影响。

中国：中端机型与高端机型的博弈

中国在2016年第三季度的销量达到1.13亿部，环比增长3%，同比增幅达到15%，推动力主要源于中端手机（250-500美元）销量的爆发，同比增长25%。但同期高端智能手机（500美元以上）的销量却出现了6%的下滑。受到运营商补贴预期减少的影响，GfK预测2017年中国智能手机销量将同比下降3%，降至4.34亿部。

亚太地区发达市场*：高端机型销量增长以及澳大利亚和日本的强势表现推动整体增长

在经历了两个季度的下滑之后，该地区销量在第三季度出现同比增长。澳大利亚销量恢复增长，同比增长6%，日本销量也进一步增长。该地区整体销量达到1800万部，环比增长8%，同比增长3%。高端智能手机（500美元以上）的销量同比增长了7%。GfK预测2017年该地区智能手机销量将维持在7300万部的水平。

亚太地区新兴市场*：菲律宾和孟加拉国推动销量增长

该地区智能手机销量达到5400万部，环比和同比均增长8%。菲律宾27%以及孟加拉国17%的同比增幅引人注目。高端智能手机（500美元以上）的市场份额小幅下滑至4%。GfK预测2017年该地区智能手机销量将同比增长8%，达到2.29亿部。

2015年智能手机销售情况和2016年销售情况预测对比

销量（单位：百万部）

销售额（单位：十亿美元）

2015
销量

2016
预测值

同比
变化

2015
销售额

2016
预测值

同比
变化

西欧

135.4

133.7

-1%

52.9

53.6

1%

中欧和东欧

71.5

77.3

8%

14.5

16.0

10%

北美

191.1

191.7

0%

72.1

72.7

1%

拉美

108.4

104.5

-4%

26.8

29.3

9%

中东和非洲

157.5

171.2

9%

40.4

42.2

4%

中国

385.3

444.7

15%

116.2

131.2

13%

亚太地区发达市场

73.4

73.1

0%

43.0

44.0

2%

亚太地区新兴市场

197.9

211.3

7%

32.2

32.8

2%

全球

1,320.5

1,408

6.6%

398.1

421.8

6.0%

数据来源：捷孚凯针对90多个市场的2015年（日历年）销售点监测数据和截至2016年10月对2016年（日历年）的预测值。








捷孚凯电信产品全球总监Arndt Polifke评论道：“除北美地区之外，2016年第三季度全球各主要地区的智能手机销量仍保持稳步增长。拉美地区宏观经济趋于稳定帮助该地区智能手机销量重新恢复增长，同时俄罗斯和乌克兰也极大程度推动着中欧和东欧地区的销量增长。中国依然是2016年第三季度全球增长的主要推动力。但在2017年，这一局面将发生变化，中国销量预计将出现下滑，全球销量因此将受到影响。”

备注

本期销量数据及预测全部基于GfK 2016年7月和8月的销售点监测数据及9月的初步数据。

捷孚凯预测的是终端需求消费者的购买情况，而非制造商的出货情况。市场规模的衡量以90多个市场上的销售点追踪数据为基础，这些数据会按周和按月更新。在美国，捷孚凯在进行市场预测时，采用的是专有的市场建模和消费者分析方法，而非销售点情况追踪。价值基于无补贴的零售价计算。数据按季度发布，下一次发布定于2017年1月。

*文中的亚太地区发达市场和新兴市场涵盖的国家/地区如下：

亚太地区发达市场：

亚太地区新兴市场：

澳大利亚

印度

香港

印度尼西亚

日本

柬埔寨

新西兰

马来西亚

新加坡

菲律宾

韩国

泰国

台湾

越南

捷孚凯简介

捷孚凯是值得信赖的市场趋势和消费者信息来源，帮助客户制定更明智的商业决策。超过13,000名市场调研专业人士秉承长期的数据分析经验，根据100多个国家的本地市场信息提出与之相匹配的重要全球化洞察。通过采用创新技术和数据分析模型，将大数据转化为智能数据，帮助客户提升竞争优势，丰富消费者的体验和选择。

垂询详情，请访问：http://www.gfk.com或关注捷孚凯的Twitter：https://twitter.com/GfK

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/29532.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号