智能手机第三季度全球销量稳步增长，中国市场2017年销量预计下滑

智能手机：2016年第三季度全球销量稳步增长，中国市场2017年销量预计将出现下滑
德国纽伦堡2016年10月26日电 /美通社/ --
2016年第三季度全球智能手机销量达到3.53亿部，环比和同比均增长7%。其增长主要得益于中国市场的强劲表现。除北美地区外，其他地区销量也表现不俗。当季智能手机销售额达到1040亿美元，环比增长4%，同比增长9%。
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2015年第三季度和2016年第三季度智能手机销售情况对比
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销量（单位：百万部）
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销售额（单位：十亿美元）
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2015年
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2016年
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同比
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2015年
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2016年
|
同比
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西欧
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33.0
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33.4
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1%
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12.4
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12.9
|
4%
|
中欧和东欧
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18.7
|
20.5
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10%
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3.6
|
4.2
|
17%
|
北美
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46.6
|
46.2
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-1%
|
17.5
|
17.5
|
0%
|
拉美
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24.9
|
26.3
|
6%
|
6.1
|
8.0
|
31%
|
中东和非洲
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40.2
|
41.9
|
4%
|
10.1
|
10.2
|
1%
|
中国
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98.0
|
113.0
|
15%
|
28.3
|
31.7
|
12%
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亚太地区发达市场
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17.4
|
17.9
|
3%
|
9.7
|
10.9
|
12%
|
亚太地区新兴市场
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50.0
|
54.1
|
8%
|
7.8
|
8.4
|
8%
|
全球
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328.8
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353.3
|
7.5%
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95.5
|
103.8
|
8.7%
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数据来源：截至2016年10月，捷孚凯对75+个市场的销售点(POS)监测数据。
GfK预测2016全年度全球智能手机销量将达到14亿部，同比将增长7%，其中中国将增长15%。而在2017年，全球智能手机销量同比增速预计将放缓至3%，预计中国市场将出现3%的跌幅。
西欧：销量环比增长12%
2016年第三季度，该地区智能手机销量达到3300万部，同比增长1%。该季度英国销量同比增长了3%，显示脱欧公投并未对销量产生抑制影响。GfK预测该地区智能手机销量在2017年仍将维持相同水平，销量预计会达到1.34亿部。
中欧和东欧：波兰和乌克兰表现抢眼
该地区智能手机销量达到2100万部，环比攀升了22%，同比增幅达到10%。波兰12%以及乌克兰28%的同比增幅都极大地推动了该地区的销量增长。GfK预测2017年该地区智能手机销量将同比增长10%，达到8500万部。
北美：季度销量增长8%
第三季度北美地区累计销售4600万部智能手机，环比增长8%，但同比下滑了1%。尽管低端机型（0-250美元）和高端机型（500美元以上）的销量均有温和增长，但中端智能手机（250-500美元）销量却出现了同比13%的巨大降幅。GfK预测2017年该地区智能手机销量将增长1%，达到1.93亿部。
拉美：智利和秘鲁重现增长
该地区智能手机销量自过去五个季度以来首次出现同比增长，销量达到2600万部，环比增长5%，同比增长6%。这主要得益于巴西销量下滑速度放缓以及智利和秘鲁销量恢复增长。阿根廷销量依旧保持高速增长，同比增幅达到60%。GfK预测该地区智能手机销量将同比增长1%，达到1.06亿部。
中东和非洲：沙特阿拉伯和尼日利亚拖累地区增长
第三季度，该地区智能手机销量累计达到4200万部，环比增长2%，同比增长4%，这是该地区迄今为止出现过的最低的同比增幅。沙特阿拉伯销量同比骤降29%，尼日利亚销量也同比下降17%。尽管近期受到政治动乱的影响，土耳其销量依旧保持乐观态势，但同比增速放缓至3%。GfK预测2017年该地区智能手机销量仍将继续增长，但增幅会受到诸多不确定因素影响。
中国：中端机型与高端机型的博弈
中国在2016年第三季度的销量达到1.13亿部，环比增长3%，同比增幅达到15%，推动力主要源于中端手机（250-500美元）销量的爆发，同比增长25%。但同期高端智能手机（500美元以上）的销量却出现了6%的下滑。受到运营商补贴预期减少的影响，GfK预测2017年中国智能手机销量将同比下降3%，降至4.34亿部。
亚太地区发达市场*：高端机型销量增长以及澳大利亚和日本的强势表现推动整体增长
在经历了两个季度的下滑之后，该地区销量在第三季度出现同比增长。澳大利亚销量恢复增长，同比增长6%，日本销量也进一步增长。该地区整体销量达到1800万部，环比增长8%，同比增长3%。高端智能手机（500美元以上）的销量同比增长了7%。GfK预测2017年该地区智能手机销量将维持在7300万部的水平。
亚太地区新兴市场*：菲律宾和孟加拉国推动销量增长
该地区智能手机销量达到5400万部，环比和同比均增长8%。菲律宾27%以及孟加拉国17%的同比增幅引人注目。高端智能手机（500美元以上）的市场份额小幅下滑至4%。GfK预测2017年该地区智能手机销量将同比增长8%，达到2.29亿部。
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2015年智能手机销售情况和2016年销售情况预测对比
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销量（单位：百万部）
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销售额（单位：十亿美元）
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2015年
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2016年
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同比
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2015年
|
2016年
|
同比
|
西欧
|
135.4
|
133.7
|
-1%
|
52.9
|
53.6
|
1%
|
中欧和东欧
|
71.5
|
77.3
|
8%
|
14.5
|
16.0
|
10%
|
北美
|
191.1
|
191.7
|
0%
|
72.1
|
72.7
|
1%
|
拉美
|
108.4
|
104.5
|
-4%
|
26.8
|
29.3
|
9%
|
中东和非洲
|
157.5
|
171.2
|
9%
|
40.4
|
42.2
|
4%
|
中国
|
385.3
|
444.7
|
15%
|
116.2
|
131.2
|
13%
|
亚太地区发达市场
|
73.4
|
73.1
|
0%
|
43.0
|
44.0
|
2%
|
亚太地区新兴市场
|
197.9
|
211.3
|
7%
|
32.2
|
32.8
|
2%
|
全球
|
1,320.5
|
1,408
|
6.6%
|
398.1
|
421.8
|
6.0%
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数据来源：捷孚凯针对90多个市场的2015年（日历年）销售点监测数据和截至2016年10月对2016年（日历年）的预测值。
捷孚凯电信产品全球总监Arndt Polifke评论道：“除北美地区之外，2016年第三季度全球各主要地区的智能手机销量仍保持稳步增长。拉美地区宏观经济趋于稳定帮助该地区智能手机销量重新恢复增长，同时俄罗斯和乌克兰也极大程度推动着中欧和东欧地区的销量增长。中国依然是2016年第三季度全球增长的主要推动力。但在2017年，这一局面将发生变化，中国销量预计将出现下滑，全球销量因此将受到影响。”
备注
本期销量数据及预测全部基于GfK 2016年7月和8月的销售点监测数据及9月的初步数据。
捷孚凯预测的是终端需求消费者的购买情况，而非制造商的出货情况。市场规模的衡量以90多个市场上的销售点追踪数据为基础，这些数据会按周和按月更新。在美国，捷孚凯在进行市场预测时，采用的是专有的市场建模和消费者分析方法，而非销售点情况追踪。价值基于无补贴的零售价计算。数据按季度发布，下一次发布定于2017年1月。
*文中的亚太地区发达市场和新兴市场涵盖的国家/地区如下：
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亚太地区发达市场：
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亚太地区新兴市场：
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澳大利亚
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印度
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香港
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印度尼西亚
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日本
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柬埔寨
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新西兰
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马来西亚
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新加坡
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菲律宾
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韩国
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泰国
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台湾
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越南
捷孚凯简介
捷孚凯是值得信赖的市场趋势和消费者信息来源，帮助客户制定更明智的商业决策。超过13,000名市场调研专业人士秉承长期的数据分析经验，根据100多个国家的本地市场信息提出与之相匹配的重要全球化洞察。通过采用创新技术和数据分析模型，将大数据转化为智能数据，帮助客户提升竞争优势，丰富消费者的体验和选择。
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