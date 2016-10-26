研发加速实现智能互联 英特尔亚太研发中心开放日开幕

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 英特尔亚太研发中心开放日昨天开幕，作为英特尔全球性的技术大会，本次活动以“The Next：研发加速实现万物智能互联”为主题。在为期两天的活动中，英特尔亚太研发中心将举办25场技术分享，重点分享了英特尔亚太研发中心在云计算、数据中心、物联网、连接和FPGA以及“物”领域的领先技术、产品和解决方案的实质性研发与合作成果，并现场展示了英特尔亚太研发中心在大数据、物联网及可穿戴设备等领域的最新成果。
“英特尔亚太研发中心是已经成为英特尔全球领先、具有全球影响力的卓越创新中心，”英特尔亚太研发有限公司总经理兼英特尔软件与服务事业部中国区总经理何京翔表示，“作为英特尔在中国最大的产品和技术研发基地，亚太研发中心积极支持并推动英特尔增长的良性循环，把握万物智能互联时代的新机遇，协同合作伙伴创新，建立起强大的技术领先地位、充满活力的生态系统。”
英特尔正在从一家PC公司转型为驱动云计算和数以亿计的智能、互联计算设备的公司。当下，云和数据中心、物联网、存储、FPGA以及5G形成增长的良性循环，这一过程蕴藏着巨大机会，驱动着英特尔的转型发展。亚太研发中心是跨英特尔各事业部的综合性研发机构，通过培育创新领导力、增强质量领先优势、打造市场领先地位等，驱动英特尔增长的良性循环，加快英特尔业务增长。本次开放日展示了英特尔亚太研发中心的大数据、物联网及可穿戴设备最新成果：
自2005年9月落户上海紫竹，11年来英特尔亚太研发中心快速成长，现有员工2000多名，包括90余名博士生、1300余名硕士生和650多名本科生，培养了2位资深首席工程师和7位英特尔首席工程师，并有5000余名各院校学生曾在这里实习。英特尔亚太研发中心荣获21项IAA（英特尔成就奖），已和20所顶级大专院校以及MOE建立深度合作关系，并与本地领先的合作伙伴进行合作，对本地的云、大数据、物联网和 5G 标准等产生重大影响。
背靠中国，放眼全球，英特尔亚太研发中心最大程度发挥在中国的优势，以期开发新的业务见解、使用模式以及能够惠及英特尔全球业务的技术，不断书写新的传奇。
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