娱乐及科技业领导者与汽车制造商一起为2050年设计全自动驾驶车

AutoMobility LA™挑战来自好莱坞等地的专业人士，让他们在2016年设计与开发者挑战赛上展示他们对未来交通运输的愿景与展望

洛杉矶2016年10月26日电 /美通社/ -- 洛杉矶车展(Los Angeles Auto Show ® )和AutoMobility LA ™ 的主办方今天公布将于11月16日（周三）在洛杉矶会展中心举行的2016年“设计与开发者挑战赛”(Design & Developer Challenge)的主题和参与者。与前几年仅限先进的汽车设计工作室参赛相比，2016年挑战赛的参与者还将包括程序设计公司和其它非汽车公司。

11家汽车制造商、娱乐和消费者品牌建立了五支队伍，围绕今年的主题“Autonomous Vehicles: A Redefined User Experience for 2050”（自动驾驶汽车：为2050年重新定义的用户体验）进行合作。每支队伍将研究如何将技术、数据、连接性和内容相结合，进行车辆内/外设计创新，为新一代乘客提供具有里程碑意义的用户体验。

今年的设计与开发者挑战赛参赛队伍包括：

CH Auto和Creative Mobile

绘儿乐(Crayola)和观致汽车(Qoros Auto)

Fandango和Jaunt VR

本田(Honda)、乐高(Lego)和Trigger

Kiska和KTM

设计师与开发人员必须合作创作一个电影短片，回答下列问题：

洛杉矶市将如何发展以适应存在大量自动驾驶汽车的交通环境？

人们将能在自动驾驶汽车中享有何种体验？

支持这些体验的车辆会是什么样子？

车辆和车内体验将如何从根本上改变人们的生活？

五支参赛队伍将向参加今年AutoMobility LA（11月14日至17日）的行业与媒体专业人员（包括一支备受尊敬的评审小组）介绍他们的设计理念，并呈现他们的电影短片。做完介绍后，评审小组将立即基于美感与功能、理念创意、适应性和定制潜力、现代技术的采用以及自动驾驶汽车在上路后如何与驾驶者和其它种类的汽车共处选出获胜队伍。在选出2016设计与开发者挑战赛“Judges' Pick”（评委奖）之前，专家还将综合考虑商业模式和设计理念在2050年之前进入市场的可行性等因素。

今年倍受尊敬的设计与开发者挑战赛评审小组成员包括：

美泰公司(Mattel, Inc.)风火轮高级副总裁兼全球品牌总经理克里斯-唐( Chris Down )

) IDEO合伙人兼执行设计总监丹尼-斯蒂利安( Danny Stillion )

) 迪士尼消费者产品与互动媒体部创意执行总监加布里埃尔-斯伦贝谢( Gabriel Schlumberger )

) Hulu用户体验与设计副总裁约翰-柯西( John S. Couch )

) 三星美国研究中心(Samsung Research America)客户体验高级副总裁理查德-蒂图斯( Richard Titus )

) 艺术中心设计学院( Art Center College of Design )交通设计部主任斯图尔特-里德( Stewart Reed )

除了“评委奖”(将于11月16日颁发)，今年这些队伍还有两次获奖机会。“行业奖”(Industry Pick)将为业内和媒体专业人员提供在automobilityla.com观看参赛者视频的机会，投票选出他们最喜爱的设计理念。“大众奖”(People's Pick)将支持洛杉矶车展全球参与者与爱好者在laautoshow.com投票选出他们最喜爱的设计理念。在线投票将于11月27日截止，随后公布今年“行业奖”和“大众奖”的获奖名单。

担任AutoMobility LA咨询委员会成员、主持今年挑战赛的诺基亚成长伙伴入驻企业家布莱恩-比尼亚克(Bryan Biniak)表示“邀请程序设计公司和非传统汽车公司参与设计与开发者挑战赛是AutoMobility LA成为‘新’汽车生态系统全球舞台总体使命的一部分。洛杉矶是娱乐、科技和汽车设计等几大产业的中心，此次挑战赛重新定义的格式有利于围绕未来汽车与汽车移动解决方案的设计与发展推动和建立跨学科合作。”

为迎接周三的挑战赛，AutoMobility LA将于周二（11月15日）举行城市设计专家研讨会，来自柏金斯威尔(Perkins+Will)、Nelson/Nygaard和Lux Research的思想领导者将深入探讨重塑城市形象和重绘城市景观，并将帮助我们更好地了解2050年城市发展的改造趋势。

AutoMobility LA是专门面向全新汽车行业的贸易展，由洛杉矶车展的Connected Car Expo和媒体与交易日经过多年发展合并而成。四天的活动将整个“全新机动产业链”聚集在一起，涵盖汽车制造商、技术公司、设计师、开发人员、初创公司、投资商、经销商、政府官员、学术人士和分析师等不同方面。

AutoMobility LA注册现已开放。所有参与者将见证今年的新车首发活动，并可进入洛杉矶会展中心外的全新技术展馆。由The Foundry和Lacks Enterprises赞助支持，2016年设计与开发者挑战赛将在技术展馆举行。欲注册参加AutoMobility LA，请访问http://automobilityla.com。

有关AutoMobility LA和洛杉矶车展的详情，请访问：http://www.automobilityla.com/和http://laautoshow.com/。