由Marmot组织的第40届帝国大厦登高赛10月24日启动抽签报名程序

由Marmot组织的第40届年度帝国大厦登高赛于2016年10月24日启动抽签报名程序

第40届年度帝国大厦登高赛活动定于2017年2月1日（星期三）开赛

纽约2016年10月26日电 /美通社/ -- Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT)今天宣布，由Marmot（土拨鼠）组织的2017年帝国大厦登高赛（Empire State Building Run-Up，简称“ESBRU”）的抽签报名程序将于美国东部时间(ET) 2016年10月24日（星期一）中午12点开始；并将于美国东部时间2016年11月27日（星期日）晚上11:59结束。

来自世界各地的数千名赛跑者将报名参加，争夺攀登帝国大厦(Empire State Building)的1576阶楼梯，向大楼86层冲刺的机会。感兴趣的赛跑者可访问http://www.nycruns.com/esb在线报名。每位申请者的比赛报名费用是125美元，只会在收到被选为参与者的通知时收取。申请参与此次比赛的赛跑者将于2016年11月30日通过电子邮件收到他们的比赛状态通知。

Empire State Realty Trust, Inc.董事长兼首席执行官安东尼-马尔金(Anthony E. Malkin)表示：“帝国大厦是大楼登高赛的发源地，同时也是世界各地登高赛的典范。我们将迎来第40届比赛，很高兴能够延续这项许愿清单大赛的传统。”

Challenged Athletes Foundation®（挑战运动员基金会，CAF）是帝国大厦登高赛的官方慈善合作伙伴，在比赛中为行动不便的运动员提供支持。CAF是通过全球补助金分派、营地、诊所、指导与激励帮助残障人士参加体育活动与运动的全球领先机构。

宝路华(Bulova)是帝国大厦登高赛的官方计时器提供商，为这项精英赛的男女冠军提供宝路华手表。

这项活动由纽约都会区最大的跑步活动管理公司NYCRUNS制作。

帝国大厦简介

Empire State Realty Trust, Inc.所拥有的帝国大厦位于曼哈顿中心地带，楼高1454英尺（从塔基到天线），被誉为“全球最著名的办公大厦”。凭借对能效、基础设施、公共场所及便利设施的新投资，帝国大厦吸引了来自全球不同行业的一流承租人。该摩天大楼强大的广播技术为纽约大都会市场中所有主要的电视和调频(FM)广播电台提供支持。在美国建筑师协会(American Institute of Architects)进行的一项民意调查中，帝国大厦被评为美国民众最喜爱的建筑。帝国大厦观景台是全球最受欢迎的景点之一，也是该地区首屈一指的旅游目的地。垂询帝国大厦详情，请访问：www.empirestatebuilding.com、http://www.facebook.com/empirestatebuilding、@EmpireStateBldg、http://www.instagram.com/empirestatebldg、http://www.youtube.com/esbnyc或http://www.pinterest.com/empirestatebldg/。

Empire State Realty Trust简介

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT)是一家领先的房地产投资信托公司(REIT)，拥有、管理、经营、收购并改造曼哈顿和纽约大都会区的办公楼及零售物业，其中包括全球最著名的办公楼帝国大厦。该公司总部位于纽约州纽约市，截至2016年6月30日拥有1010万平方英尺的可出租办公及零售物业组合，包括：14座940万平方英尺的可出租办公楼，其中9座位于曼哈顿、3座位于康涅狄格州费尔菲尔德县，另2座位于纽约州威斯特彻斯特县；以及约720,000平方英尺的可出租零售物业。

Marmot Mountain, LLC简介

Marmot（土拨鼠）是屡获殊荣、全球公认的高性能科技服装和装备分销品牌。自1974年以来，Marmot产品的用户遍布全球各地，包括攀登者、滑雪者、登山者和探险家。Marmot与专业登山向导、世界级运动员和探险家合作，突破产品创新和技术的极限，是探索地球上最极致环境的开创者。垂询Marmot详情，请访问：www.marmot.com。

Challenged Athletes Foundation简介

Challenged Athletes Foundation® (CAF)是帮助残障人士过上积极健康生活的全球领先机构。CAF认为，参加体育活动（不论级别如何）可提升自尊心；鼓励独立性并提高生活质量。1994年以来，该机构已筹集超过7600万美元的资金，并满足了来自美国所有50个州以及数十个国家的残障人士的13,000多项资金需求。此外，CAF的外联努力还每年覆盖60,000人。无论是提供2500美元购买一辆手动自行车，帮助承保一只处于医疗保险范围之外的碳纤维脚，抑或是安排一位曾战胜过类似挑战的导师进行热情的鼓励，CAF的使命都很明确，即为想要过上积极健康生活的人们提供机会与支持。垂询详情，请访问：challengedathletes.org或致电858-866-0959。

宝路华简介

创立于1875年的宝路华仍然是全球最知名的品牌之一，其卓越的品牌组合包括宝路华、Caravelle New York、Wittnauer（威那欧）手表以及获得许可的Harley-Davidson® Timepieces by Bulova手表、Frank Lloyd Wright Collection®钟表以及Bulova Clocks。宝路华总部位于纽约市，设有8家国际办事处，在65个市场分销产品。宝路华一直保持着钟表行业领先地位，致力于通过卓越的设计、独家高性能技术和永恒的品质推进制表艺术，保持着卓越的传统，并满足当代全球消费者的需求。垂询详情，请访问：www.bulova.com。

NYCRUNS简介

NYCRUNS是纽约都会区最大的跑步活动管理公司，制作了布鲁克林和中央公园马拉松比赛等30多场活动，并为很多其它客户提供技术支持。NYCRUNS的客户包括Empire State Realty Trust、谷歌(Google)、花旗银行(Citibank)、纽约喷气机(New York Jets)、纽约大学(New York University)、哥伦比亚大学(Columbia University)、威尔康奈尔医学院(Weill Cornell)、美国西点军校(United States Military Academy at West Point)和布鲁克林旋风(Brooklyn Cyclones)以及很多其它世界知名组织。