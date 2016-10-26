塔龙加动物园举办壮观的百年纪念游行，点亮悉尼街道

17000名悉尼居民齐心协力助力塔龙加动物园支持野生动物(#ForTheWild)

悉尼2016年10月26日电 /美通社/ -- 10月15日，一场纪念塔龙加动物园(Taronga Zoo)开园100周年的壮观游行点亮了悉尼各街道。此次游行重现100年前的历史性时刻，那时动物们从摩尔公园(Moore Park)迁移到它们的新家 -- 位于莫斯曼区(Mosman)的塔龙加动物园，共走过了4.3英里/7公里的路程。



塔龙加动物园举办壮观的百年纪念游行，点亮悉尼街道 -- 17000名悉尼居民齐心协力助力塔龙加支持野生动物

10个发光的多媒体雕塑、700名穿着动物衣服的学生以及450名员工和志愿者沿着塔龙加动物园的动物们100年前走过的足迹，沿着麦克奎因大街(Macquarie Street)走到悉尼歌剧院(Sydney Opera House)的台阶，结束游行。

塔龙加动物园首席执行官Cameron Kerr表示：“2016年的百年纪念体现了我们机构的作用、我们活动的发展变化以及接下来100年我们将保持为野生动物提供支持的传统。游行之夜让我们能够激励新一代在现在以及未来保护野生动物。塔龙加每年都在不断加大野生动物保护、教育和研究努力。此次游行有助于鼓励世界各地的野生动物拥护者。”

游行中的雕塑和服装代表着塔龙加动物园做出10年承诺要保护和拯救（避免灭绝）的10种百年纪念传统物种，分别为亚洲象、鸭嘴兽、苏门答腊虎、夜宴蛙、王吸蜜鸟、穿山甲、马来熊、兔耳袋狸、苏门答腊犀牛和海龟。

过去一个世纪，塔龙加动物园已从娱乐场所发展成为成熟的保护中心，工作范围远超传统动物园范畴，防止偷猎和非法交易野生动物，保护和重建重要的栖息地以及在全球范围内提高对野生动物的认识。

现在捐献10美元帮助塔龙加动物园确保以上10种重要物种的未来还不算太迟，敬请访问：http://taronga.org.au/donateforthewild。

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