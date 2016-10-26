紫光旗下展讯与锐迪科携手YunOS推出锐连YoC开发平台

杭州2016年10月26日电 /美通社/ -- 作为中国领先的集成电路设计企业，紫光旗下展讯、锐迪科携手 YunOS 正式共同推出云芯片平台 -- 锐连 (Spreadlink) YoC 开发平台，进一步优化物联网开发生态系统，帮助客户快速推出创新性的产品。

随着万物互联网时代的到来，感知规模呈爆炸式增加，连接形式也愈加多样化和复杂化，数据和计算成为 IoT 的关键能力。而芯片作为设备实现智能化与信息化的硬件基础和主要技术驱动力，面临着新的机遇与挑战，YunOS 开始尝试提供一整套技术构建出新的芯片基础设施，YunOS on Chip（下简称 YoC）云芯片应用而生。通过 YoC 云芯片以及 YunOS 系统，开发者可以以最小成本获得安全能力、异构 Mesh 网络的支持、数据和服务的多端流转和规模化计算的能力。

锐连 (Spreadlink) YoC开发平台基于物联网芯片，可提供 Eclipse 集成开发环境、SDK 软件开发包和全套芯片及 YoC 应用支持，支持多种无线通信协议 (GPRS / Wifi / Bluetooth / GPS / 北斗) 以及 YoC 丰富的云应用服务，适配不同的 IoT 设备需求。它可为客户提供基于统一架构的端到端解决方案以及应用程序开发接口，帮助客户解决嵌入式设计的碎片化问题，支持 YoC ID2 安全认证方案，为 IoT 应用提供安全护航。同时，该平台通过采用模块化软件开发包和开源方式，可使客户的产品开发周期得到极大的缩短。

“万物互联始于芯。我们感到非常荣幸与 YunOS 在云芯片领域的合作。”展讯通信董事长兼 CEO，锐迪科微电子董事长李力游博士表示，“在快速发展的 IoT 市场，锐连 (Spreadlink) YoC 开发平台的推出响应了市场需求，可满足不同类别物联网应用，帮助客户缩短开发周期，更便捷、更快速地推出创新性产品，提高在物联网领域的市场竞争力。”

阿里巴巴集团 OS 事业群总裁张春晖说道，“YunOS 是一个万物互联网操作系统，YoC 云芯片致力于打破 IoT 不同硬件设备间的壁垒，打造统一的软硬件架构支撑多样化的应用生态。未来 YunOS 将与展讯、锐迪科一起持续投入，深入合作，共同推广云芯片，打造更加坚实的万物互联网基础设施。”