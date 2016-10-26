2016上海国际广告展、LED展和数字标牌展圆满闭幕

中国广州2016年10月26日电 /美通社/ -- 由亚洲博闻属下合资公司 -- 广州闻信展览服务有限公司举办的“第十四届上海国际广告展 (SIGN CHINA 2016) ”、“第十二届上海国际 LED 展 (LED CHINA 2016) ”、“第八届上海国际数字标牌展(DIGITAL SIGNAGE 2016) ”已于9月22日在上海浦东新国际博览中心圆满落下帷幕。

是次盛会共汇聚1,060家行业名企，共接待来自138个国家及地区的海内外专业观众，排名前20位为：美国、俄罗斯、日本、韩国、澳大利亚、马来西亚、印度、伊朗、法国、意大利、德国、加拿大、新加坡、菲律宾、台湾地区、泰国、阿联酋、印度尼西亚、西班牙、巴西。其中，来自美国、俄罗斯、日本的专业买家增幅均超过40%。

星光璀璨，逾千家行业名企共聚全球行业最佳“一站式”采购平台

本届展会共设10万平方米展出面积，完整展示包括激光雕刻设备、标识标牌、灯箱、智能数字标牌、广告机、板材、POP、户内外喷印设备耗材、LED 显示屏、LED 广告光源、LED 照明产品等在内的行业全产业链。部分行业知名品牌企业有：联建、洲明、艾比森、德赛、利亚德、德彩、丽晶、康佳、迪能、宏山、大恒、锐捷、麦迪克、森峰、粤铭、邦德、大族激光、迅镭、东川、彩神、新世纪、金恒丰、雅色兰、飞阳联合、纳尔、源源山富、汇锋、海利得、东华、邦美等。

深圳市润天智数字设备股份有限公司肖旭副总经理表示：“今年是我们第10年参加 SIGN CHINA 了，展会在宣传推广方面做的很不错，今年前来观展的观众无论是数量还是质量上都超乎了我们的预期，展会的总体成效令我们很满意。”



深圳市洲明科技股份有限公司高炜经理表示：“从2005年开始参加 LED CHINA 至今，每年展会所吸引的观众质量都保持很高的水平，相比往年，今年的海外观众的质量更高；各大品牌与 LED CHINA 共同成长，可以看到所展示的产品已更趋于高端方向，在这里我们可以接触到高质量的客户，相信闻信有这个实力能继续为企业开拓更高端的市场。”

与此同时，展会进驻上海第二年，吸引了一大批江浙沪优秀品牌企业参展，包括：特丽特、闻东、华日升、汇锋、边光、绘迪、翰骞、根道、港龙、永循、纳尔、迅镭、山富、万政、汉创、诚联、创联、灵信、路东、瑞普森、德普达、弘名、派乐、诣阔、畅朗、名创等企业纷纷展出最新的技术和产品，其高品质的技术和服务均达到了世界一流水平。（以上排名不分先后，由于篇幅有限，不尽详列。更多参展企业请浏览 www.SignChina-sh.com / www.LEDChina-sh.com ）。

上海派乐电气有限公司夏展敏总经理表示：“闻信创立、沿革、拓展了全球首屈一指的国际 LED 展，十多年来，上海派乐一直追随着闻信；闻信 LED 展让世界看到派乐颠覆性发明的主动式无缝液晶，也让世界更了解派乐。中国是 LED 的摇篮，闻信正是这座摇篮的呵护人，带给业界源源不断的活力和希望。期待明年展会的到来！”

引领行业风潮，O2O2O 商贸平台首次亮相 SIGN & LED CHINA 2016

阿里巴巴B2B事业群联手亚洲博闻 (UBM) 研发的O2O2O商贸平台首次亮相于 SIGN & LED CHINA 2016。O2O2O 商贸平台旨在打通线上精准匹配-线下见面洽谈-线上达成交易的展会行业新模式。展会现场设置了350平米的展示区及专属会议室，为参展双方体验线上配对、线下展览、线上交易，以及多项数字化营销功能。展示区人头攒动，与会者纷纷前来体验 O2O2O 平台操作模式，感受更便捷的匹配及交易服务功能。

在展会现场举行的 O2O2O 平台新闻发布会上，亚洲博闻主席及行政总裁爱新克先生表示：“由阿里巴巴B2B事业群和亚洲博闻共同研发的 O2O2O 商贸平台已成功在 SIGN & LED CHINA 2016展会现场发布，O2O2O 为参展商和买家双方提供了一个‘展前配对-展中会面-展后安全交易’的崭新平台，使他们有一个不同于传统采购模式的新体验。”

未来，O2O2O 商贸平台将把更多的全球商机传递给 SIGN & LED CHINA 的参展商，帮助他们更准确把握所处行业的商机和市场变化，更精准地切准国内外市场的脉搏，获得更多商业机会。

感谢业界同仁支持，明年9月上海再相见

“今年是展会进驻上海的第二年，感谢大家对闻信的支持和信任，让展会得以在全球经济持续低迷，广告和 LED 行业面临优胜劣汰重大挑战的情况下，能够高质量地平稳发展。”主办方广州闻信展览服务有限公司执行董事唐涛先生表示。

“有危才有机。展望未来，传统广告及节能环保的 LED 行业全球庞大市场仍然存在，有技术、有品牌、有品质、有口碑的企业终将脱颖而出，引领行业创新和变革。我们对广告和 LED 未来发展的前景充满信心！为此，我们也将紧随时代步伐，继续引领行业创新，呈现更为完整、优质的产业链，不断推动行业走向国际化！”

“第十五届上海国际广告展”、“第十三届上海国际 LED 展”、“第九届上海国际数字标牌展”将于2017年9月20-22日继续在上海浦东新国际博览中心举办，更多精彩，敬请期待年度行业盛典。

欲查询更多信息，请浏览以下网址：

第十五届上海国际广告展：http://www.SignChina-sh.com

第十三届上海国际LED展：http://www.LEDChina-sh.com

第九届上海国际数字标牌展：http://www.DigitalSignage-sh.com