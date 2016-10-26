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2016上海国际广告展、LED展和数字标牌展圆满闭幕

2016年10月26日 08:00 编辑： 经理人网编辑
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中国广州20161026 /美通社/ -- 由亚洲博闻属下合资公司 -- 广州闻信展览服务有限公司举办的“第十四届上海国际广告展 (SIGN CHINA 2016) ”、“第十二届上海国际 LED 展 (LED CHINA 2016) ”、“第八届上海国际数字标牌展(DIGITAL SIGNAGE 2016) ”已于922日在上海浦东新国际博览中心圆满落下帷幕。

SIGN&LED CHINA现场盛况(1)
SIGN&LED CHINA现场盛况(1)

 

SIGN&LED CHINA现场盛况(2)
SIGN&LED CHINA现场盛况(2)

 

 

是次盛会共汇聚1,060家行业名企，共接待来自138个国家及地区的海内外专业观众，排名前20位为：美国俄罗斯日本韩国澳大利亚马来西亚印度伊朗法国意大利德国加拿大新加坡菲律宾台湾地区泰国阿联酋印度尼西亚西班牙巴西。其中，来自美国、俄罗斯、日本的专业买家增幅均超过40%

星光璀璨，逾千家行业名企共聚全球行业最佳“一站式”采购平台

本届展会共设10万平方米展出面积，完整展示包括激光雕刻设备、标识标牌、灯箱、智能数字标牌、广告机、板材、POP、户内外喷印设备耗材、LED 显示屏、LED 广告光源、LED 照明产品等在内的行业全产业链。部分行业知名品牌企业有：联建、洲明、艾比森、德赛、利亚德、德彩、丽晶、康佳、迪能、宏山、大恒、锐捷、麦迪克、森峰、粤铭、邦德、大族激光、迅镭、东川、彩神、新世纪、金恒丰、雅色兰、飞阳联合、纳尔、源源山富、汇锋、海利得、东华、邦美等。

深圳市润天智数字设备股份有限公司肖旭副总经理表示：“今年是我们第10年参加 SIGN CHINA 了，展会在宣传推广方面做的很不错，今年前来观展的观众无论是数量还是质量上都超乎了我们的预期，展会的总体成效令我们很满意。”

深圳市洲明科技股份有限公司高炜经理表示：“从2005年开始参加 LED CHINA 至今，每年展会所吸引的观众质量都保持很高的水平，相比往年，今年的海外观众的质量更高；各大品牌与 LED CHINA 共同成长，可以看到所展示的产品已更趋于高端方向，在这里我们可以接触到高质量的客户，相信闻信有这个实力能继续为企业开拓更高端的市场。”

与此同时，展会进驻上海第二年，吸引了一大批江浙沪优秀品牌企业参展，包括：特丽特、闻东、华日升、汇锋、边光、绘迪、翰骞、根道、港龙、永循、纳尔、迅镭、山富、万政、汉创、诚联、创联、灵信、路东、瑞普森、德普达、弘名、派乐、诣阔、畅朗、名创等企业纷纷展出最新的技术和产品，其高品质的技术和服务均达到了世界一流水平。（以上排名不分先后，由于篇幅有限，不尽详列。更多参展企业请浏览 www.SignChina-sh.com / www.LEDChina-sh.com  ）。

上海派乐电气有限公司夏展敏总经理表示：“闻信创立、沿革、拓展了全球首屈一指的国际 LED 展，十多年来，上海派乐一直追随着闻信；闻信 LED 展让世界看到派乐颠覆性发明的主动式无缝液晶，也让世界更了解派乐。中国是 LED 的摇篮，闻信正是这座摇篮的呵护人，带给业界源源不断的活力和希望。期待明年展会的到来！”

引领行业风潮，O2O2O 商贸平台首次亮相 SIGN & LED CHINA 2016                                  

阿里巴巴B2B事业群联手亚洲博闻 (UBM) 研发的O2O2O商贸平台首次亮相于 SIGN & LED CHINA 2016O2O2O 商贸平台旨在打通线上精准匹配-线下见面洽谈-线上达成交易的展会行业新模式。展会现场设置了350平米的展示区及专属会议室，为参展双方体验线上配对、线下展览、线上交易，以及多项数字化营销功能。展示区人头攒动，与会者纷纷前来体验 O2O2O 平台操作模式，感受更便捷的匹配及交易服务功能。

在展会现场举行的 O2O2O 平台新闻发布会上，亚洲博闻主席及行政总裁爱新克先生表示：“由阿里巴巴B2B事业群和亚洲博闻共同研发的 O2O2O 商贸平台已成功在 SIGN & LED CHINA 2016展会现场发布，O2O2O 为参展商和买家双方提供了一个‘展前配对-展中会面-展后安全交易’的崭新平台，使他们有一个不同于传统采购模式的新体验。”

未来，O2O2O 商贸平台将把更多的全球商机传递给 SIGN & LED CHINA 的参展商，帮助他们更准确把握所处行业的商机和市场变化，更精准地切准国内外市场的脉搏，获得更多商业机会。

感谢业界同仁支持，明年9月上海再相见

“今年是展会进驻上海的第二年，感谢大家对闻信的支持和信任，让展会得以在全球经济持续低迷，广告和 LED 行业面临优胜劣汰重大挑战的情况下，能够高质量地平稳发展。”主办方广州闻信展览服务有限公司执行董事唐涛先生表示。

“有危才有机。展望未来，传统广告及节能环保的 LED 行业全球庞大市场仍然存在，有技术、有品牌、有品质、有口碑的企业终将脱颖而出，引领行业创新和变革。我们对广告和 LED 未来发展的前景充满信心！为此，我们也将紧随时代步伐，继续引领行业创新，呈现更为完整、优质的产业链，不断推动行业走向国际化！”

“第十五届上海国际广告展”、“第十三届上海国际 LED 展”、“第九届上海国际数字标牌展”将于2017920-22日继续在上海浦东新国际博览中心举办，更多精彩，敬请期待年度行业盛典

欲查询更多信息，请浏览以下网址：
第十五届上海国际广告展：http://www.SignChina-sh.com
第十三届上海国际LED展：http://www.LEDChina-sh.com
第九届上海国际数字标牌展：http://www.DigitalSignage-sh.com

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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