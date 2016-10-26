天合光能董事长高纪凡出席新加坡能源峰会（SES）

新加坡2016年10月26日电 /美通社/ -- 2016年10月24日，天合光能董事长兼首席执行官高纪凡应邀出席新加坡能源峰会（SES）。

高纪凡在峰会上表示，今年全球光伏装机将超过70GW，总投资超过1000亿美元，光伏市场充满机遇。随着成本的下降，光伏应用市场还在不断扩大，光伏发电无疑是未来全球能源转型的中坚力量。中国已连续三年成为全球最大的光伏市场，主要原因是中国政府实行了很多支持政策，同时又能保持政策的相对稳定，中国的金融机构也为光伏电站提供了15年的长期贷款。世界其它国家应借鉴中国的经验。比如像印度、墨西哥等新兴市场国家的金融机构，也可以给光伏电站提供一些长期贷款。未来希望有更多保险等专业机构深入参与到光伏电站的业务中来，他们对电站长期可靠性能方面的专业评估，可以进一步降低银行等贷款金融机构的风险，为光伏发电业务吸引更多的金融支持。

新加坡能源峰会（Singapore Energy Summit，简称“SES”）是2016年新加坡国际能源周的开幕会议。该峰会聚焦的主题包括：(一)亚洲新的能源现实；(二)建设低碳的未来；以及(三)颠覆性技术与能源消费者。新加坡贸易和工业部长易华仁（S. Iswaran）、联合国秘书长特别代表、联合国人人享有可持续能源倡议首席执行官 Rachel Kyte，新西兰能源与资源部长Simon Bridges，越南工业和贸易部副部长Hoang Quoc Vuong等参加了开幕式峰会并讲话。