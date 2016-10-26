百力通助力62支高校车队完成2016巴哈大赛

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 2016年10月21日，中国汽车工程学会2016巴哈大赛(Baja SAE China)在湖北襄阳梦想赛车场圆满落幕。来自全国各地62支高校车队完成了静态、操控、牵引和耐久等项目的比拼。百力通不仅为这一公益赛事独家提供发动机赞助，还派出12人技术服务团队为比赛提供技术支持，保障了整个赛事的顺利进行。

今年参赛车队的数量由去年的29支增加到了63支（含1支社会车队），车队竞争更加激烈。在赛前的车检环节，百力通技术人员对所有赛车发动机做了仔细的高低速和紧急停机等检测，确保各车队发动机的公平性和安全性。

巴哈大赛的操控和耐久项目精彩纷呈。操控比赛赛道与去年比有了很大的变化，赛车要先穿越小树林，再沿赛道越过圆木和乱石堆障碍，对赛车和车手是一个不小的考验。这一变化也让比赛的观赏性变得更高。



参赛车辆越过乱石堆障碍

耐久赛则遭遇到了雨战，赛前夜里开始的一场大雨让原本干燥的赛道变得松软泥泞，轮胎抓地力大大降低，给比赛增加了很大的难度。耐久赛时，场内泥浆飞扬，车声轰鸣，赛车和车手浑身沾满泥水，在雨中展开了激烈的争夺，过半车队中途退赛。



雨天和泥泞的赛道增加了耐久赛的难度

最终，哈尔滨工业大学（威海）以总成绩750.47分获得2016巴哈大赛总冠军，也同时获得了百力通颁发的“最佳动力表现奖”。广西科技大学鹿山学院以747.19屈居亚军，苏州建设交通职业高等技术学校以719.90获季军。

闭幕式上，百力通中国区总经理张国庆先生上台致辞，并向获奖车队颁奖。“百力通一直重视教育类的公益项目，我们将继续支持中国的巴哈大赛，期待明年同学能继续强大自信，勇敢克服挑战，带给我们更多精彩。”

目前，百力通是美国、墨西哥、巴西、南非、印度和中国等全球多个国家的SAE Baja大赛的独家发动机赞助商，各国比赛都使用相同的百力通巴哈发动机和相近的规则。由于发动机和规则的相同（相近），各国学生车队可以非常方便地进行同场竞技。本届中国的巴哈大赛冠军车队 -- 哈尔滨工业大学巴哈车队获得了中国汽车工程学会提供的12万元参赛奖金，将代表中国车队参加2017年4月在美国加利福尼亚州举办的SAE Baja大赛。