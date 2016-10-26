51社保获北京市促进专项资金支持

北京2016年10月26日电 /美通社/ -- 日前，北京市科学技术委员会公布2016年度科技服务业促进专项支持名单，51社保凭借“基于SaaS模式的全国社保服务管理平台”获得专项支持。这是51社保继获得多项国家专利技术、国家高新技术企业认证之后在科技领先方面的又一重大突破。这是互联网社保领域唯一的一家。

该财政专项资金由北京市科学技术委员会组织专家评审、公示和公布，相关扶持资金将用于切实提升科技服务业对经济发展和转型升级的支撑能力。

得益于在互联网社保服务领域的提早布局和开拓深耕，51社保一直在行业内保持着行业开创者和领跑者的地位。社保等企业级服务具有复杂性和专业性，更考验全面综合能力，51社保一直在如下三方面保持着领先优势：一、专业，依托于社保专家领衔的专业团队，开拓性地首创了SSCOP新型社保服务模式，连续多年发布中国企业社保白皮书，引领了行业标准创新；二、技术，作为国内唯一拥有多项核心专利技术的社保服务商，效率比传统企业提升5到10倍，新实施的“磐石计划”更是拉开了与同类企业在底层技术架构上的差距；三、人才，51社保核心团队一直保持锐意进取，不断吸引优秀人才加入；坚持“京东模式”直营服务，快速培养复制人才。形成了稳定可持续的发展路径。

51社保已得到广泛认可，被誉为“创业标配”。目前已经服务了包括36氪、脉脉、Boss直聘、罗辑思维、e袋洗等高成长型创业企业，以及碧桂园、百度外卖、去哪儿网、尚德机构等规模型成熟企业。全国标准化产品、京东模式直营服务、100%真截图可追溯等已成为其区别于行业内其他公司的特色优势。

51社保已获得第二届中国青年创新创业大赛全国金奖冠军、2015-2016年大中华区人力资源服务创新大奖等多项荣誉。在10月11日阿里钉钉的企业服务计划发布会上，51社保成为阿里钉钉唯一深度合作的社保服务商。10月20日，51社保入选“2016中国最具投资价值50强风云榜”，是该榜单设立以来，互联网社保领域唯一一家入选企业。

51社保在2016年5月完成B轮融资之后，开放了“51社保+”平台，向孵化器、企业服务平台、人力资源服务同行、异业合作伙伴等全面开放服务能力。2016年10月，51社保推出“薪酬金字塔”创新产品，帮助企业实现薪税保合规、薪资计算、薪资代发、成本优化等全面薪酬服务。