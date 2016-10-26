空中网走进全国高校 招募校园“军武指挥官”

北京2016年10月26日电 /美通社/ -- 随着国内游戏产业的日益发展，玩家群体也正在发生着不断的变化。为了更好的了解年轻用户的需求和喜好，加强彼此间沟通与交流，近日国内第一军武游戏品牌厂商空中网走入全国高校校园，正在北京、上海、广州、重庆、南京、长沙等10个城市共50所高校招募校园“军武指挥官”。

作为中国领先的网络游戏研发商和运营商，空中网立足军武游戏细分领域，陆续推出《坦克世界》、《战机世界》、《战舰世界》、《装甲风暴》等精品游戏，完成覆盖“海、陆、空”的立体战争游戏产品线，并实现 PC 端及移动端的全面布局。通过多年深耕，空中网已将“战争三部曲”打造成为中国第一的军武游戏品牌，同时积累了8000万用户和一大批极具影响力的战争题材 IP 。

目前，90后95后用户群体已经成为目前网络游戏的主要用户群体。此次空中网走进全国高校校园，一方面希望进一步加强与年轻用户的沟通和交流，进而打造出更符合年轻用户喜好的军武游戏产品及活动。除此之外，空中网还希望通过军武指挥官，将公司一直所倡导的军武文化带入校园。空中网希望用时尚新颖、更易接受的方式向高校传播军武文化，使学生们对军武文化有更深的认知和认同感。而军武指挥官，将成为空中网与校园大学生用户沟通的纽带和桥梁。

此外，如今各种校园电竞赛事已举办得如火如荼。相关国家政策有所开放，部分院校甚至成立了电竞专业，为未来的电竞发展提供了不少强有力的支持。空中网旗下《坦克世界》、《战舰世界》、《装甲风暴》等游戏都带有很强的电竞属性，也希望能借这个机会布局校园电竞，为整个军武电竞布局打下基础。

“军武指挥官”的统一服装是本次招募的亮点之一。服装全部由著名设计师霍彦良先生亲自设计制作。霍彦良先生曾为周杰伦、韩庚等多位明星艺人设计打造专属服装，本次他将坦克相关的内容与迷彩、军武、游戏、时尚等多种元素相结合，倾力打造出最适合《坦克世界》和空中网军武文化的时尚服装，为“军武指挥官”行动增添不少流行时尚元素。