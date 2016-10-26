开元酒店集团荣获“2016中国最佳客户忠诚计划大奖”

开元酒店集团“开元商祺会”会员逾370万

杭州2016年10月26日电 /美通社/ -- 2016年10月20日，由LoyaltyChina 忠诚度营销研究院主办的“分享时代，创建未来”（第六届）2016客户忠诚计划高峰论坛暨LoyaltyChina Awards“中国客户忠诚计划大奖”在北京举行，活动评选出中国银行、亚洲万里通、开元酒店集团等最具有代表性的30家企业入围“2016中国最佳客户忠诚计划大奖”，开元酒店集团常客奖励计划“开元商祺会”自2014年以来已经连续3届获得此奖项。

自2011年起至今，中国客户忠诚计划高峰论坛已成功举办了五届。从第一届高峰论坛开始，无论在参会人数、嘉宾数量和影响力上都不断攀上新的台阶。目前，“中国客户忠诚计划高峰论坛”已成为国内客户忠诚度计划、会员制营销领域的第一盛会，也成为该领域每年一度的行业管理高层交流、管理思想碰撞、行业趋势预测、管理技术研讨的重要平台，是中国会员营销领域权威峰会。

LoyaltyChina Awards“中国客户忠诚计划大奖”是中国客户忠诚计划及会员营销领域目前唯一的专业奖项，以盘点和表彰每一年度内为客户忠诚计划及会员营销作出杰出贡献的企业、品牌及个人。LoyaltyChina Awards 由中国客户忠诚计划及会员营销领域目前唯一的专业研究机“LoyaltyChina 忠诚度营销研究院”进行评定。该研究院专家团队近10年来一直跟踪全球及中国本地各行业的客户忠诚度计划以及会员营销的开展。研究院专家从企业在制定和开展客户忠诚计划的设计专业程度、品牌影响力、客户体验与评价及创新四个角度展开评选。

开元商祺会是开元酒店集团的常客奖励计划，2016年开元在客户忠诚计划运营管理方面不断推陈出新，积极与异业合作扩大会员价值及会员权益内容的创新、拓展以及灵活使用社会化媒体进行的会员管理与服务等。除积累了忠诚会员外，开元商祺会更是为如今移动互联趋势下的会员服务与营销打下坚实基础，包括“开元商祺会”手机APP及移动营销、O2O尝试、微信营销、中银开元商祺信用卡营销及卓有成效的联盟商户开发等。2016年，开元酒店集团与吉利集团、神州专车、LIVALL全球智能骑行装备、中南卡通、良衣Tailorism等，并持续与航空、银行、百货、物业、汽车等众多行业的知名企业继续深度合作，以“共享共通”为目标，整合传播资源、整合活动资源，充分利用互联网、大数据分析等技术，为各方会员提供全方位的线上线下服务。

客户忠诚度营销是一个持续不间断的话题。此次获奖是市场及行业对开元商祺会在客户忠诚度营销方面杰出能力的高度认可。目前，开元商祺会正在推出“开元商祺会11周年系列庆”特别活动，为顾客提供增值服务产品，加强与会员的互动，进一步提升开元商祺会品牌的影响力。