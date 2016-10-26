中国设计师郑见伟用直播跨国推广绿色照明理念

中国照明设计师郑见伟出任绿色照明委员会首届主席，与全球网民研讨绿色照明的定义和评价方式

北京和布鲁塞尔2016年10月26日电 /美通社/ -- 世界绿色设计组织 (WGDO) 今年成立了绿色照明委员会，由中国照明设计师郑见伟出任首届主席。2016年10月11日至13日，从北京直播间到布鲁塞尔欧洲议会大厦，郑见伟采用创新的直播方式开了一场跨国绿色照明峰会，与全球网民互动研讨了绿色照明的定义和评价方式，并罚出了世界第一张绿色照明红牌，引起了人们对绿色照明理念的关注。



绿色会议报道配图

在直播会议开始阶段，多数网友对绿色照明的理解就是简单的节能。经过深入探讨，大家认识到绿色概念本身更关注健康和可持续性，在健康和可持续性基础上谈节能才有意义，而绿色照明的内涵则更进一步紧密围绕人工光的健康和可持续性。不绿色的照明是指那些正在无意或有意的伤害着人们的眼睛健康，引发着视觉相关的安全事故，降低着整体照明效率，制造着光污染的发光产品或照明项目。人们对绿色照明的理解还在发展中，还没有引起足够的重视，不绿色的人工光随处可见。

郑见伟在前两天的直播互动中，话题主要探讨绿色照明的定义和评价方式。其中绿色照明的主要内涵包括四个维度：

视觉健康，绿色照明的最基本要求是人工光不应伤害眼睛的健康； 照明安全，绿色照明应有效预防与视觉相关的安全隐患； 高效照明，绿色照明能够系统高效的完成多场景照明任务； 控制光污染，绿色照明应主动有效降避免人工光对他人和环境的干扰。

在绿色照明定义的基础上，绿色照明的主要评价方式包括：

是否容易产生眩光是评价绿色照明的关键； 合适的重点区亮度和整体亮度对比关系对视觉安全和舒适度都很重要； 人工白光的显色性和色温是否接近自然光影响视觉健康和照明效率； 短波蓝光和紫外线等超标危害视觉健康； 彩色光和动态光的过度使用同时影响视觉健康和照明安全； 充分利用智能化控制提升照明系统的适应性和使用效率； 高效利用自然光提升照明效率； 避免对他人产生骚扰的用光方式； 减少人工光对动植物节律的干扰； 控制人工光对黑天空的破坏 。

峰会后半程，郑见伟邀请参会网友提名一个最不绿色的发光产品（包括光源、灯具和电视手机等显示设备）或一个照明项目（包括室内外照明和灯光秀项目）。在布鲁塞尔欧洲议会大厦的 WGDO 2016 峰会现场，郑见伟直播了与三位评委（两位来自欧洲，一位来自中国）的沟通和讨论。首先现场评委了解了 WGDO 对绿色照明的定义和评价方式，然后对网友提名的前三名候选（有两个知名手机品牌和一个知名城市灯光秀）进行了两轮投票，确认了红牌得主（只罚出一张红牌，除红牌得主以外的提名将不对外公布）。最终，WGDO 绿色照明委员会首任主席郑见伟在大会上宣布了令颇多人感到意外的结果，第一块 WGDO 绿色照明红牌罚给了苹果 iPhone。

苹果 iPhone 作为一个科技领袖级产品，怎么会成为绿色照明的负面典型呢？原来正因为苹果 iPhone 在智能手机市场的地位，其对屏幕发光亮度的处理方式几乎成为了整个行业的标准。在当今由苹果 iPhone 开创的智能手机时代，手机发光屏成了一个集合通讯、信息和娱乐的综合显示平台，我们的眼睛每天长时间的被这块可移动的小发光屏所吸引。根据眩光产生的机理，发光面积越小，眩光产生几率越大，我们的眼睛随时都可能知觉或不知觉的被这块小发光屏造成的眩光伤害着。并且作为一块移动的发光屏，其亮度和动态可能造成人们对周围潜在危险的忽视，由此造成安全隐患。WGDO 罚出这块红牌给苹果 iPhone，背后的意义是希望科技领袖苹果公司能付出更大努力，大幅提升这块移动的小发光屏的视觉健康和安全水平，并尝试充分利用智能手机的智能提高整体照明系统的效率和防治光污染，引领整个智能手机行业跨越到绿色照明的新层次。

绿色照明关乎视觉健康、照明安全、照明效率、控制光污染，与我们的工作生活和生态环境息息相关。在这些方面，大量的人工发光产品和照明项目都存在着巨大的改进空间，这些需要相关企业和社会各界人士共同努力，改善我们的光环境，共创更健康和可持续的未来。

如感兴趣，可参看全程直播回放：http://www.yizhibo.com/l/3femPsNdAme_YW8Q.html