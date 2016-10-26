2016安博会萤石展区人气爆棚 多款新品北京首秀

杭州2016年10月26日电 /美通社/ -- 10月25日，中国国际社会公共安全产品博览会在北京正式揭幕。十月骤然降温的北京挡不住观展人群的热情，展会刚开放入场，位于安博会 E2 国际馆的萤石展位现场就已人头攒动，首次公开亮相的诸多萤石新品，很快成为全场吸睛亮点。



安博会萤石展台前涌动的人潮

互联网摄像机新品引新老客户围观

“这几款摄像机之前都没见过，萤石研发新品的速度真快呀。”萤石展位边，前来观展的王先生仔细询问了萤石几款新品的功能参数后，不禁感叹道：“我之前一直在用萤石 C3C 摄像机，效果特别好，这次又看到萤石的 C6T、C5C、X3C 等几款新品，让我感觉很意外，萤石把安防摄像机的外观做得这么漂亮的同时，性能配置也越来越高，看得出你们很用心。”



安博会萤石展厅人气爆棚

此次安博会上，有像王先生一样熟识萤石的老用户，也有诸多初识家居安防慕名而来的新客户。萤石展位迎来一波波的参观人潮，首次公开亮相的 C5C壁挂式大筒机+X3C 无线路由存储器的套装组合，吸引了一众新老客户的目光。

“萤石新品 C5C 壁挂式互联网摄像机采用双天线设计，无线信号强劲，穿透性好，大大提高了传输距离，同时拥有50米距离的强大红外夜视能力。而作为一台室外机，我们在采用 IP66 级别防水防尘设计的同时，还配备了高灵敏度的防水MIC。声画俱佳的萤石C5C，丝毫无惧任何大型应用场景。”萤石产品经理陈冠兰在展会现场向来自全国各地的参观者介绍讲解了萤石的新品C5C，而可以搭配 C5C 大筒机使用的新品 X3C 无线路由存储器凭借出色的性能，也令不少人眼前一亮。

萤石 X3C 互联网无线路由存储器是一款将无线双频路由器和网络硬盘录像机融为一体的产品，采用无风扇设计，内置可拆卸3.5寸硬盘，最大支持 6T 存储，可远程预览回放硬盘录像，并拥有独立无线放大器保证信号稳定。强悍的性能让 X3C 可以在同时接入8路无线 IPC 网络摄像机后，依旧可以轻松满足你手机、电脑终端流畅上网的需求。在为你提供安全的 WiFi 网络和7*24小时的视频监控服务之余，也能同时让你在网络世界里畅快自如的“谈笑风生”。



S5plus运动相机装在萤石特制VR拍摄套件上进行展示

VR相机体验区 排参观长龙试玩

如果说网络摄像机产品的备受关注得益于业界公认的萤石品质，那么 VR 体验区排起的长龙就是观展者们的猎奇心使然了。S5plus运动相机究竟如何实现VR视频拍摄？由萤石运动相机拍摄的 VR 视频到底效果如何？不少人带着这样的疑问戴上了萤石用于现场演示的 VR 眼镜。一阵惊叹声后，大家终于领略到由6台 S5plus 运动相机组合拍摄的 VR 全景视频的独特魅力，不少观众现场试玩起萤石运动相机的 VR 拍摄套件来。

萤石 S5plus 运动相机内置1200万像素非球面镜头，可视角度达到158度。可完美支持 4K 分辨率30帧超高清视频录制，并支持 720P 分辨率240帧录制与 1080P 分辨率120帧录制，支持30秒长曝光功能，内置 EIS 智能防抖技术，并提供了一般运动相机没有的镜头畸变矫正。此次安博上演示的 VR 视频，就是由6台 S5plus 运动相机采用萤石特制的 VR 套件，利用蓝牙遥控器同时控制6台机器拍摄完成的。萤石为用户拍摄 VR 短片或者照片，生产属于原创 VR 内容，提供了一条新捷径。



萤石指纹门锁和众多萤石无线传感器在现场展出

全新智能指纹锁被现场手动点赞

门锁，被称为家庭安全的第一步。安博会现场，萤石两款全新的指纹智能锁产品在展区刚一亮相，就吸引了许多观展人前来询问参数配置，并尝试现场录入指纹，既体验了指纹解锁的便捷安全，也在现场用这种特别的形式为萤石手动“点赞”。作为萤石旗下全新的产品业务，刚一上线就发布两款新品，足以见得对智能门锁的重视。此次萤石展出的两款产品为保证安全可靠，都采用了超 B 级锁芯，并配备时下先进的生物活体指纹识别技术，在增强安全性、杜绝假指纹的同时，可实现一秒内识别指纹进行开锁，同时支持感应卡、密码、机械钥匙等多种开锁方式。两款智能门锁在具体配置上稍有不同，将于十一月下旬正式与消费者见面。

除此之外，本次北京安博会萤石展出的其他诸多新品也令人目不暇接，萤石产品家族旗下”云台三剑客”（C6、C6T、C6H三部云台摄像机）悉数到齐；新品燃气探测器“领衔”一众无线传感器以“全家福”形式亮相；尚处在研发阶段的两款概念新机（萤石电池相机、萤石全景相机）也“犹抱琵琶半遮面”，在萤石展位上初露锋芒。