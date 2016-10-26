ADI公司和Dell EMC联手发布物联网解决方案的概念验证

北京2016年10月26日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (ADI)和Dell EMC今日发布了一种物联网(IoT)解决方案的概念验证(POC)，该解决方案可用于跟踪急救人员的健康和位置。该概念验证物联网解决方案旨在改进急救人员在紧急情况下的安全和效率，尤其是在恶劣环境下工作的人员。据美国消防协会统计，仅在北美每年就报告超过60,000起消防员受伤事件，其中25%是由于过度劳累或压力所致。



ADI公司和Dell EMC联手发布物联网解决方案的概念验证

该概念验证物联网解决方案能够始终跟踪急救人员的位置和生命体征，包括在建筑内部和室外。急救人员可以身穿一款配备了传感器的可穿戴智能背心，用于监控有用的健康指标，包括呼吸频率、吸气量和心率等。联网的靴子则可监控人员的位置和移动。通过这些指标，可以即时发现潜在的人员健康问题，跟踪单独行动的人员，更好地保证应急团队的健康、安全和效率。所有相关的背心和靴子数据均由边缘网关设备收集，并通过移动网络传输到私有安全云。来自多个应急人员的监控结果将通过仪表板显示在门户上，以便位于紧急事故现场或中心控制位置的控制团队进行访问。控制团队可对这些数据进行分析，以监测人员健康状况，并实现快速响应，从而确保他们的安全。通过对多次应急行动中的生命体征的历史分析，可以确保安全人员持续健康。

该概念验证物联网解决方案采用了INFINITE，它是一种经过工业互联网联盟(IIC)批准的测试床。INFINITE测试床是Dell Technologies与Vodafone和科克理工学院联合开发的，旨在工业物联网领域内实现创新、提供洞察力和创造商机，其应用范围覆盖众多行业。

Dell EMC欧洲研究机构主管Donagh Buckley表示：“INFINITE涵盖了所有重要的技术、领域和平台，能够帮助我们取得重大进步，包括在云、网络、移动、无线、边缘网关、传感器和分析领域，它们将在全球范围定义物联网。这种测试床促成了Dell Technologies和ADI公司之间的密切协作，帮助两家公司快速、可靠、安全地构建新型物联网解决方案，这让我感到非常高兴。”

ADI公司的物联网战略主管表示：“这种概念验证物联网解决方案通过独特方式将多种技术融合在一起，在任务关键型应用中，它需要精确可靠的测量。软件算法利用INFINITE测试床，关联多个不同数据流，实时确定人员的健康状况和位置，有助于确保即时可靠地做出关乎人员健康的关键决策。”

利用这种概念验证物联网解决方案的平台，将来还可以集成更多的传感技术，以适应不同的任务，例如采用高精度惯性测量单元，在GPS无效环境中进行航位推算导航。ADI的产品，例如ADIS16448 IMU，能够提供完全集成和校准的传感器套件（陀螺仪、加速计、磁力计、压力传感器），从而扩展现有的急救人员平台，能够在复杂的极端环境中支持无基础设施的导航。

该概念验证物联网解决方案采用了Hexoskin的创新电子织物平台。今年早些时候，ADI公司宣布与Hexoskin和Microsoft展开合作，共同开发独特的可穿戴物联网解决方案，用于运动员和球队效能管理。利用该物联网解决方案，教练和球队人员将能从运动员穿戴的装有传感器的背心监控运动员信息，如运动、心率和其他有用的健康与效能指标。

在将于2016年10月25-27在巴塞罗那举行的物联网解决方案世界大会上，ADI公司将在第211号展台演示面向急救人员的概念验证物联网解决方案，以及Hexoskin背心和测试床。

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