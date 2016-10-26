除了Pokemon Go之外，增强现实还能给我们带来什么？

北京2016年10月26日电 /美通社/ -- 德州仪器（TI）的 Jesse Richuso 近日发表博文，论述了 TI 团队如何将其 DLP Pico 技术用于包括 AR 在内的可穿戴显示以提升 AR 体验。以下为原文：

你也许看到过他们在你家附近走来走去；也许在当地的购物中心中见过他们的身影 -- 据估计，在智能手机上安装的 Pokemon Go 的每日活跃用户达到了2千万，这些玩家看起来无处不在，并孜孜不倦地力求“把它们全捉光”。

但是，这款游戏最引人注目的一点是它如何把增强现实（AR）带入主流应用。虚拟现实（VR）将用户完全封闭在一个独特且浸入式的、由计算机生成的体验中。AR 则不同，它允许用户在处于真实环境中的同时，为用户提供透明的信息内容。

在安装了 Pokemon Go 之后，具有高分辨率屏幕和摄像头的智能手机被证明是将 AR 提供给广大用户的最佳设备。但 AR 在游戏领域的应用也许不是消费者第一次有机会体验这项技术。例如，很多家具零售商和家装中心提供 AR 智能手机应用，使你能够在购买前就看到房间中摆放新沙发或刷漆之后的效果。

Pokemon Go 固然取得了成功，但由于现今智能手机的固有技术规格，它仍然只是十分有限的一种 AR 应用。虽然智能手机屏幕上的AR图像效果十分震撼，不过它仍然没有发挥这项技术的全部潜能。

是时候提升 AR 体验了

释放 AR 的全部潜能需要诸如可穿戴显示器的全新硬件解决方案（也被称作头戴式显示器或近眼显示器）。

一个先进的可穿戴显示器将提供更加令人信服的 AR 体验，因为虚拟图像会“浮现”在用户的视野中，而不是仅仅被显示在手机屏幕上。在 Pokemon Go 中，这些虚拟图像就是你可以搜集和与之战斗的各种生物的图片。

与任何一项技术解决方案一样，开发人员和产品工程师在为 AR 应用开发显示屏幕时会面临一些棘手的设计决策。

可穿戴显示器应该足够轻，轻到用户在佩戴时甚至忘了他们佩戴了这些设备，Vuzix M3000 智能眼镜就是一个很好的例子。同时，它们需要有高分辨率、足够的对比度，以及一个大的视域（FOV），以尽量提高虚拟内容的可信度。其次还需要考虑的是处理功耗和电池使用寿命。

为 AR 开创更加光明的未来

在 TI，与我一起工作的团队已经创造出一系列出色解决方案；这些解决方案用于帮助开发人员创造出下一代可穿戴显示器，其中包括低功耗、高亮度和对比度、出色图像质量、快速刷新率和低延迟的 DLP® 技术。

当然，要平衡这些技术要求，并且将首款可穿戴 AR 显示产品打入主流市场上不是件容易的事情。不过，其它针对 VR 和浸入式显示的可穿戴设备已经出现，比如说 Avegant Glyph显示器。

由于 Pokemon Go 所取得的巨大成功 -- 下载量已经超过了1亿次，并且还在不断增长 -- 此类技术的开发看起来比之前任何时候都更有意义 -- 也更有可能取得成功。

如需进一步了解如何将 DLP Pico 技术用于包括 AR 在内的可穿戴显示，请访问我们的网站，并下载我们的白皮书。