地心引力获 Pre A 助推企业“新媒体力”

旗下两个短视频项目同获种子资金

杭州2016年10月26日电 /美通社/ -- 致力于新媒体能力及人才解决方的地心引力新媒体工场（以下简称“地心引力”），继5月份获得华映资本、鼎聚投资等千万级天使投资后，日内再获 Pre A 轮，投资方为创享基金。

“双方在对新媒体教育的理解及市场拓展上有着共同愿景，且有意推动在全日制办学等方面的深度合作。”文创集团董事长、创享基金管理人钱峰说。

地心引力拥有目前国内最强大的教研及市场团队，“我们的目标是打造国内领先的新媒体教育培训学校，实践新媒体培训业标准，打造自主版权发行模式，创建与中国企业广泛、深度合作的教育品牌，提升企业新媒体力。”创始人詹正凯表示。

与此同时，由工场可视化教研室孵化出来的两个跨平台新媒体项目，专注于短视频和网剧的 KIM KILLS 和天使前夜（魔力社），也获得来自两家天使机构的种子资金。

消费升级时代，企业急需重塑“新媒体力”

相关数据显示，2015年中国中产阶级人数已达到 1.09 亿人，中产阶级的壮大催生了消费升级时代的降临。消费升级的本质是个性化对标准化的升级，只有个性化的品牌或产品，才能赢得消费者的认可和追随。

商业大变革时代，用户注意力分散与受众重聚，传统模式失灵，新媒体的出现彻底改变了企业与用户之间原有的沟通方式。如何找到有效目标用户、提高曝光率，并迅速向用户传递个性化品牌诉求，最终完成交易转化，这都需要企业在新媒体爆款内容生产、新媒体运营和新媒体营销上提升竞争力。

地心引力曾对上百家企业做过调查，得到两个明显结论：首先，大部分企业对如何运用新媒体手足无措，企业和机构公众号等新媒体平台价值尚未得到有效发掘；其次，新媒体内容生产和反馈流程的每一个环节都趋于专业化、精准化，对新媒体从业人员的要求也提升到专业层级。

准确运用新媒体，把握新媒体红利，寻求新的营销变现渠道和品牌传播途径，实现整体商业模式的变革，成为所有企业的梦想。“可以说，移动互联网下一轮的企业服务竞争，其核心就是企业新媒体力的竞争。”詹正凯表示。

这一切，为专业的新媒体教育机构提供了蓬勃发展的机会，以“为企业新媒体赋能”为己任的地心引力，把握住了这个机会。

抓住 B2B 风口，做新媒体教育培训标杆

阿里前 CEO 卫哲日前发万字长文《B2B的春天已到》表示，随着经济形势的变化和企业主年龄的年轻化，B2B 已成为新的风口。全球经济增速放缓，企业转型升级压力加大，B2B 高效的服务方式成为存量时代企业服务的新窗口。

不同于 2C 市场的不断做大蛋糕，对于 B2B 市场而言，谁能深耕做精并迅速完成复制，谁就能在其中获得更大市场份额。

地心引力用新媒体系统方法论和理论实操双管齐下的专业培养模式，助力新媒体人才能力的实质性提升，为企业节约时间和资金的试错成本，实现地心引力“做新媒体教育培训标杆”的愿景。在面向企业端的新媒体教育市场上，产品和服务布局已经初步完成的地心引力，显然是率先切下蛋糕的那一个。



上课场景

导师明星化：地心引力打造了一批网红级导师，如主讲新媒体战略和组织架构的萧三郎、主讲新媒体爆款生产、用户情绪痛点的作家十二、主讲新媒体运营和效果营销的寂然、主讲政务新媒体、新媒体编辑内容实战的高松元，主讲新媒体文案的张鹤等。

产品系统化：地心引力精研新媒体课程体系。目前覆盖新媒体内容、营销、运营、战略管理四大主题，先后研发成功近20个模块，100多门专业课程。针对实操人员、高管等人群，地心引力研发有新媒体内容官特训营、企业新媒体内训课、企业新媒体战略管理总裁班等相应模块课程。

地心引力还联手“优粉吧”“微链”等十多家新媒体生态链企业，达成战略合作伙伴关系，将在新媒体产业链上展开全方位合作，在渠道共享、企业客户合作上展开深度合作，更系统地做好企业新媒体服务。

顶级商学院案例专家加盟

“案例教学应当是普惠的全员学习工具，尤其是新媒体这个实操性强的领域。”地心引力教务长李杨看好案例教学法的应用前景，“新媒体与案例教学深度结合，有望把变革的火种传递到每一家企业、每一个决策者，推动中国企业历史性的转型升级。”

李杨拥有丰富的市场和媒体经验，并在中欧国际工商学院工作九年，此前担任中欧商业在线首席案例研究员、高级讲师，创建了著名的中欧 MINI-MBA 项目和中欧出版集团案例库，是国内屈指可数的混合式教学、企业内训和案例面授专家，拥有上千课时的交付经验。李杨此番出任地心引力教务长、案例中心主任，为地心引力充实了案例教学、企业战略/领导力/组织能力教学方面的经验，进一步增强地心引力的专业优势。

打造新媒体教育“正规军”

不同于目前市场上的 IP 化课程分享培训模式，地心引力始终坚持用实操教育的方式为企业新媒体赋能。采用“三分理论，七分实践”的国际化工场模式，从底层打通“理论+实践”，以用户思维和产品思维强化实操效能，以专业技能培训结合管理教育，以全模块案例教学为特色，凭借小班面授、深度交互满足企业需求，推动效果落地，为企业带来真实可靠、可持续、可信赖的新媒体增值服务。

地心引力结合了教育管理、新媒体实战以及传播媒介等诸方面的高手，管理团队和教研队伍中，不仅有早期创始人的豪华阵容，近期更是引进了中欧、阿里、腾讯等商业管理及互联网巨头方面的高级人才，打造了教育研发、交付乃至营销实力强劲的新媒体教育“正规军”。

地心引力将持续为企业新媒体赋能

地心引力成立半年来已服务200家企业，立足杭州、覆盖长三角，从北京、济南、西安、兰州到广州、昆明，地心引力在企业端的影响力正逐渐渗透，预期年内将服务企业新媒体600家，从打造企业的新媒体战略思维到提升实操人员的技能，全面提升企业“新媒体力”。

“传统企业具备强有力的供应链、产品，若加上内容的运营方式，两者结合会有突破性的效果。”鼎聚投资 CEO 柳阳认为，地心引力在做的事，有巨大的发展空间，这是消费升级市场环境和传统企业转型，要求在品牌销售上形成自己的内容输送渠道带来的。未来，大多数传统企业都将在企业内部进行自我的“内容创业”，这具体表现在品牌市场部将从原来的媒体投放为主，转变成内容生产为主。

地心引力的规模化之路正在铺开，到2017年底，地心引力的目标是服务企业新媒体3000家，为20个城市提供高品质新媒体教育服务，在全国范围内打造新媒体教育培训的标杆，持续为企业新媒体赋能。