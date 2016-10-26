澳洲会计师公会CEO亚历克斯-莫利携畅销书访华

香港2016年10月26日电 /美通社/ -- 全球最大的专业会计团体之一澳洲会计师公会 (CPA Australia) 首席执行官亚历克斯-莫利(Alex Malley)，于10月24日至26日期间访问了中国，带着自己的畅销著作 The Naked CEO 中文版《没有不挫折的人生》，与院校师生、年轻职场人士及会计业人士分享对领导力的见解和人生真谛。

亚历克斯于访华期间分别在北京和上海的新书发布会上，结合自己的传奇人生和丰富的领袖经验，发表了关于领导力的演讲，与在场近千名学生和职场人士分享了如何激发领导力思维和潜能、如何从逆境中发展成为商界领袖等宝贵经验。

亚历克斯表示有机会与中国的学生以及初入职场的人士见面十分高兴，他认为，中国的年青一代非常有创意和活力，这个与中国高速发展的经济息息相关，因为他们有机会在一个充满机遇的环境里追求自己的梦想。他说：“梦想是成就伟大人生非常重要的元素，你必须要敢于梦想，并且不畏追求梦想的路上遇到的一切阻碍。没有障碍是不可超越的，也不要因为害怕失败和错误而放弃自己的梦想，因为这些宝贵的经验将会令我们成长，最终成就伟大的人生。”

从他此行带来的著作《没有不挫折的人生》中，也可以了解他对职场和人生的洞察。原著 The Naked CEO 是澳洲的畅销书，此次推出的是其中文译本。在书中，他分享了自己的人生经历，讲述了一些希望从事会计行业的年轻人的故事，以及对他们的职业发展指导等。该书在中国不仅获中国注册会计师协会副会长兼秘书长陈毓圭隆重推荐，还获得包括四大会计师事务所高管在内的全球数十位名人赞誉及推荐。现已在国内各大书店及网络书城发售。

澳洲会计师公会为全球最大的专业会计团体之一，于全球118个国家拥有超过155,000名会员，会员担任高层领导职位的人数逾 25,000 名，大中华地区的会员人数已超过17,000名。

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潘懿庄

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