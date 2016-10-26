必维应邀出席第八届外洽会并作主题演讲

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 2016年10月20-21日，第八届外洽会暨中国国际新能源博览会在北京展览馆成功举办。必维国际检验集团（BUREAU VERITAS，以下简称“必维”）认证/工业系统东区总监李文江先生应邀出席并作了以“中国核电项目走出去面临的质量挑战”为主题的演讲。

李文江在演讲中列举了在核电设备出口项目中最常遇到的挑战，包括国际标准和法规、质保体系、设计审查、人员资质 、工艺评定、原材料认定、制造过程质量及验收、包装和运输、项目进度和完工文件包。他指出，核电走出去经常遇到的问题是：中国制造的质量是否可靠？是否安全？核电走出去需要解决的首要问题，就是要证明我们核电技术、设备、建造及运行维护的安全可靠。此外，各个国家的公众接受度不一样，导致法律体系要求也不一样，“走出去”就必须要完全满足当地的要求。

李文江指出，在这种种挑战和问题之下，第三方专业技术服务公司的助力对于相关企业就极为重要。就必维国际检验集团来说，必维具有国际上大部分标准协会和组织，以及部分国家核安全局的授信，能够提供法规和标准的设备检验认证服务。另外，其强大的全球网络，也能够通过定制化的培训服务，帮助国内供应商更好地了解当地的标准和法规要求、建立项目管理体系，同时为其整合各种资源等。必维已经建立了经验丰富、国际化的专业电力服务团队。自1994年以来，必维已经为超过5000个中国客户在电力领域提供了出口服务。对于核电项目来说，控制风险是第一位，应及时发现问题、消除隐患，将风险降到最低，必维不仅能够提供质量管理提升咨询服务，而且能够通过采用严格、专业、透明的过程管理，保证项目进度，降低由于交付不及时带来的风险。