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必维应邀出席第八届外洽会并作主题演讲

2016年10月26日 11:21 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 2016年10月20-21日，第八届外洽会暨中国国际新能源博览会在北京展览馆成功举办。必维国际检验集团（BUREAU VERITAS以下简称“必维”）认证/工业系统东区总监李文江先生应邀出席并了以“中国核电项目走出去面临的质量挑战”为主题的演讲。

认证/工业系统东区总监李文江先生应邀为大会作主题演讲
认证/工业系统东区总监李文江先生应邀为大会作主题演讲

李文江在演讲中列举了在核电设备出口项目中最常遇到的挑战包括国际标准和法规、质保体系、设计审查、人员资质 、工艺评定、原材料认定、制造过程质量及验收、包装和运输、项目进度和完工文件包。他指出，核电走出去经常遇到的问题是：中国制造的质量是否可靠？是否安全？核电走出去需要解决的首要问题，就是要证明我们核电技术、设备、建造及运行维护的安全可靠。此外，各个国家的公众接受度不一样，导致法律体系要求也不一样，“走出去”就必须要完全满足当地的要求。

李文江指出，在这种种挑战和问题之下，第三方专业技术服务公司的助力对于相关企业就极为重要。就必维国际检验集团来说，必维具有国际上大部分标准协会和组织，以及部分国家核安全局的授信，能够提供法规和标准的设备检验认证服务。另外，其强大的全球网络，也能够通过定制化的培训服务，帮助国内供应商更好地了解当地的标准和法规要求、建立项目管理体系，同时为其整合各种资源等。必维已经建立了经验丰富、国际化的专业电力服务团队自1994年以来，必维已经为超过5000个中国客户在电力领域提供了出口服务。对于核电项目来说，控制风险是第一位，应及时发现问题、消除隐患，将风险降到最低，必维不仅能够提供质量管理提升咨询服务，而且能够通过采用严格、专业、透明的过程管理，保证项目进度，降低由于交付不及时带来的风险。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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