足球运动员正角逐速汇金广州非洲联盟公开赛大奖

40多个非洲球队报名参与广州首个专业锦标赛

中国广州2016年10月26日电 /美通社/ -- 代表11个国家和地区（尼日利亚、加纳、利比里亚、塞内加尔、安哥拉、几内亚比索、几内亚科纳克里、马里、喀麦隆、象牙海岸和刚果）的足球运动员将参与速汇金 (MoneyGram) (NASDAQ: MGI) 举办的首届专业非洲群体足球锦标赛。

速汇金亚洲及中国区市场总监 Sabrina Chan 表示：“非洲群体对于此次锦标赛的反应十分热切。很高兴看到这么多球队报名，我们不得不增加参赛人数，这体现了生活在广州的非洲人士对于足球的巨大热情。在速汇金，我们不断努力通过提供可靠的全球汇款服务来拉近人与人的距离。我们通过非洲人士热爱的足球运动将非洲人士聚集在一起。”

已有超过40个球队报名参与速汇金广州非洲联盟公开赛 (G.O.A.L)，准备在中国广州举办的全新五人制足球锦标赛展示他们的技能。广州非洲联盟公开赛首次在天河北路爱奇体育俱乐部正式启动，并在周六举行比赛，持续三周，直至2016年11月5日举行总决赛。参赛团队有机会在专业足球场展示技能，并且冠军和亚军将分别赢得2000美元及1000美元的大奖。

速汇金非洲市场总监 Sabine Bauchau 表示：“速汇金广州非洲联盟公开赛不仅体现了人们对于足球的巨大兴趣，也表明了速汇金拉近与非洲团体的距离是十分重要的事情。我期待这项活动不断发展。”

速汇金广州非洲联盟公开赛将于10月29日（周六）举行第二周预选赛，决赛将于11月5日下午两点在广州天河北路爱奇体育俱乐部举办。

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