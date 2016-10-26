太和展览之艺术家樊洲：线 – 水墨世界巡展绽放巴黎

北京2016年10月26日电 /美通社/ -- 太和展览之画家樊洲，线 - 水墨世界巡展于10月18日在巴黎左岸艺术空间开幕。位于塞纳河南岸的左岸艺术空间是一座有500年历史的古老建筑，与卢浮宫、巴黎圣母院、法兰西艺术院相比邻，这里曾举办过许多法国著名艺术家的展览，影响深远。

展览开幕由法国电台(Radio France，主持人Sebastien Morel)主持，法兰西学院艺术院高里昂院士、巴黎亚洲当代艺术中心主席Bisad、欧洲诗歌艺术联合会主席JoelConte法国前驻华公使驻老挝大使孟毅MarcMenguy、巴黎三区分管文化副区长LindaBryman、法国艺术财富沙龙创始人兼比较沙龙主席PaulAkexis、旅法著名钢琴家周勤玲、法国驻武汉总领事馆文化领事ClaireHarsany、法国经济学家、索邦大学终身名誉教授MaxPayrard、法国多媒体大学校长RemyGalland、法国小姐竞选委员会主席Patrick Majic等以及巴黎音乐家、画家等百余位艺术界人士参加了开幕酒会，参观了艺术家樊洲以音乐理念创作的56幅当代水墨绘画作品。三部纪录片也同时在展厅播放，使观众较全面的了解樊洲在终南山中生活创作的状态。同时发布艺术家樊洲《线 -- 樊洲水墨世界巡展》画册，让更多人了解、喜爱艺术家樊洲及其作品。

樊洲以纯粹的中国笔墨宣纸为材质创作的韵律山水作品，因其视觉模式新颖，2012年曾在巴黎中国文化中心展出引起关注。这次展出的作品更加强调中国线演绎过程中的自然韵律，体现了中国本士文化道法自然的精神，同时也表达了中国古琴音乐清微淡远的意趣，更加贴近音乐。



太和艺术空间 董事长贾廷峰先生开幕致辞

太和艺术空间董事长贾廷峰先生在开幕式上说：“中法两国都有古老而又美妙的传统，我们只是想重新发现、激活我们的传统，使之发生裂变。打破、重新建构进行当代性的转换，以一种全新的样式发扬传统。希望樊洲的水墨艺术给大家带来美的享受。”此次展览在世界艺术之都巴黎为观众展示了中国水墨艺术博大精微深静幽闲的魅力。



艺术家 樊洲先生开幕致辞

据主办方介绍，艺术家樊洲先生以《有一种境界超越了当代》为题的艺术讲座、《樊洲古琴音乐会》将分别在左岸画廊与巴黎玛德莲娜大教堂举行。讲座及音乐会将以不同方式立体展现樊洲先生传承中国文脉深厚的功力与修养，较为全面的展示其在琴拳书画领域的造诣及艺术成果。

欧洲时报，中法双语广播电台(Radio Mandarin-francais)，巴黎日报(Le parisien)， Dedicate杂志, Artprium杂志，Fashion&life杂志，法国la Croix日报等媒体对展览进行全程跟踪报道。





此次展览由北京太和艺术空间、巴黎左岸艺术空间、法国JINLISE文化传媒联合出品，中国企业电子商务网协办。

展览时间2016年10月18 - 2016年10月30日，11:00 - 19:00。