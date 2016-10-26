不给积木就捣蛋！上海乐高探索中心万圣节主题活动神秘来袭

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- Trick or Brick? 不给积木，就捣蛋！这个万圣节，就来中国首家上海乐高探索中心（LEGOLAND® Discovery Center Shanghai），体验搞怪、魔幻的节日狂欢！2016年10月25日至10月31日，上海乐高探索中心首次推出“不给积木就捣蛋”万圣节主题活动，大家熟悉的迷你天地主题区竟然出现了一大波“幽灵”，魔都正在被它们“占领”！来馆的小朋友们将变身勇敢的“捉鬼小勇士”，开启解救迷你人仔的冒险之旅！除此之外，小朋友们还可以免费领取五彩缤纷的乐高积木，报名参加乐高创意工作室的万圣节限定课程，在和爸爸妈妈欢度节日的同时，也能激发出更多源自乐高积木的设计灵感和创想！



上海乐高探索中心万圣节主题活动

挑战神秘任务 拯救被蛊惑的小“幽灵”

在迷你天地主题区，一群可怕的“幽灵”占领了魔都！“白骨恐龙”正在伺机进攻新世界城，东方明珠塔、东方艺术中心、上海科技馆都被来自暗黑世界的“蜘蛛”包围了！浦东机场上，超能敢死队成员们正在和“白色幽灵”激烈地开火！许多善良的迷你人仔也被蛊惑，成为了“幽灵”们的追随者！为了拯救被蛊惑的“幽灵”迷你人仔，上海乐高探索中心正在征集一支“捉鬼小分队”！



上海乐高探索中心迷你天地



上海乐高探索中心迷你天地

2016年10月25日至10月31日期间，上海乐高探索中心迷你天地主题区增加了紧张、有趣的节日布景，小朋友将置身神秘的“幽灵”世界，亲身经历每一个精彩刺激的冒险故事，还可以变身小勇士加入“捉鬼小分队”，挑战神秘任务 -- 只要顺利找出任意一只被蛊惑变身的“幽灵”迷你人仔，并拍照发送至上海乐高探索中心官方微信（微信ID：LDC_SH），就有机会赢取万圣节主题乐高玩具套装一份！

不给糖果，给积木！万圣节专享课程限时开放

为了给孩子和家长带来更为精彩、难忘的乐高主题活动，上海乐高探索中心将在万圣节主题活动期间，特别推出“Trick or Brick -- 不给积木，就捣蛋！”，这可是乐高版的“Trick or Treat”！所有来馆的小朋友，只要对工作人员说出万圣节神秘暗号，就可免费领取乐高积木一块。除此之外，乐高创意工作室还将开设万圣节限定课程，让孩子们在感受浓郁节日氛围的同时，也能体会更多乐高积木带来的拼砌乐趣和创意灵感！

活动期间，上海乐高探索中心的10个主题区精彩仍在继续！勇闯古堡历险，登上骑士座驾拯救美丽的公主；登上魔法转盘，在自行踩踏踏板的过程中，感受上下起伏的转动魔力；观看乐高4D体验，和乐高英雄开始一场奇幻的大冒险……还有更多精彩内容，等待家长和孩子们一起来发现！

现在购票 开启万圣节魔幻之旅

即日起，通过上海乐高探索中心官方网站（链接：http://www.legolanddiscoverycenter.cn/Shanghai）、微信平台（微信ID：LDC_SH）购买门票，即可领取免费积木、参加趣味“捉鬼”，还有更多神秘礼物和惊喜等着你！