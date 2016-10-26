大通冰室开放加盟一周年 实体门店突破778家

领跑港饮未来 树立行业标杆

杭州2016年10月26日电 /美通社/ -- 纽约时间2016年10月20日，大通冰室广告登上著名的美国纽约时代广场大屏幕，这是国内第一家也是唯一一家登陆国际平台的港饮品牌。自2015年开放加盟至今，大通冰室全国加盟店数量稳居行业榜首，门店生意火爆，仅仅花了一年多的时间，从零开始到如今拥有778家分布各大省市的门店（截止到2016.8月数据），大通冰室的品牌价值显而易见。



大通冰室 荣登纽约时代广场大屏

纽约时代广场是曼哈顿城中一块三角地带，这里是纽约的标志式地区，聚集着纳斯达克交易所等重要机构，作为全球最受瞩目的商业核心地段，素有“世界的十字路口”之称，年均游客流量4000万人次、人员流量1亿人次。此次大通冰室荣登“世界第一屏”，彰显了其品牌在港饮行业中的标杆地位及高瞻远瞩的全球视野。

2015年10月至今，大通冰室成功入驻全国500多家大型综合体，包括万象城、万达广场、银泰、印象城等知名商场在内，消费者对大通冰室的热爱可见一斑。大通冰室持续的高人气引发诸多媒体的报道，且在2015年斩获“全国奶茶行业十佳品牌”、“全国消费者放心品牌”称号，在2016年获得“中国餐饮最受消费者欢迎品牌”“媒体人气饮品店”等多项荣誉。

没有无缘无故的成功，大通冰室如今的成就和其幕后推手“夏果投资”分不开。

杭州夏果投资专注于轻餐饮投资，成立16年来成功打造了包括大通冰室、滋烩拉面、粤新茶餐厅奶茶工坊等在内的12个餐饮连锁品牌。投资项目孵化能力极强，连锁运作经验丰富，目前已拥有2000多家门店，覆盖全国31个省自治区。拥有运营、推广、创意、工程、产品研发等十余个部门，百余人的专业团队为创业者提供选址、推广、装修、运营、人员培训等全方位的开店支持，并全程协助门店运营，合力打造最具影响力的连锁品牌。

夏果投资从行业调研开始，对奶茶行业进行了市场环境、发展趋势、发展方向等全方位的分析，最终确立大通冰室的健康港饮品牌定位，与现代人提倡健康乐活的态度相一致。门店运营过程中配合强大的运营技术、多样化的推广方式以及丰富的运作经验实现了品牌价值的高速增长，门店平均回本周期在5个月左右，创造了业内多项纪录。

大通冰室的品牌扩张将港饮风尚推向全国，在国内引发港式健康乐活的潮流，预计2016年底门店数量将突破一千家。大通冰室的脚步不仅于此，在进一步拓展国内市场的同时双管齐下，探索征战海外市场，登陆纽约时代广场只是一个开端，未来大通冰室将会有更多海外动作，将全球拓张计划落到实处，为港饮行业树立一个标杆，让更多人能够了解港饮、享受港饮。