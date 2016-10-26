2016年亚洲大多数首席信息官感受到数字化影响力

随着亚洲和全球企业应对由数字颠覆者带来的威胁，分散式IT、影子IT和数据安全风险成为重大问题

新加坡2016年10月26日电 /美通社/ -- 据国际IT解决方案和管理服务提供商Logicalis (www.logicalis.com )开展的一项调查报告显示，亚洲企业正在应对由优步(Uber)和Airbnb等数字颠覆者带来的威胁，这一趋势已对首席信息官构成重大挑战。

Logicalis的《2016年全球首席信息官调查报告》(Global CIO Survey 2016)对亚洲101名和全球共708名首席信息官进行了调查，调查结果发现，企业正在加快数字化转型，亚洲80%的企业目前已实现一定程度的数字化，与全球趋势保持高度一致，全球已有73%的企业实现数字化。该调查发现，数字化转型总体来说已构成一条创新钟形曲线：

在亚洲企业中，数字推动型创新者或数字颠覆者占6%（全球比例为7%）。

在亚洲企业中，早期采用者占21%（全球比例为22%）。

在亚洲企业中，早期追随者占53%（全球比例为45%），晚期追随者占20%（全球比例为22%）。

Logicalis亚洲区首席执行官James Tay表示：“调查结果明确显示，数字化转型已经对企业产生了影响，我们看到现在越来越多的IT决策由各部门联合做出，而不是仅仅由IT部门集中处理。首席信息官将需要与目前更懂技术的业务员工密切合作，共同推动创新和取得更好的业务成果。”

“我们认为IT部门最终会成为内部服务提供者和数字推动者。亚洲首席信息官表示，他们与全球首席信息官一样，正在为转型和重新调整他们的职责做好准备。”

首席信息官面临的重大挑战

该调查发现，快速变化的市场环境的确对首席信息官构成了重大挑战。举例来说，首席信息官对IT部门开支的控制与以往相比有所减弱，其中亚洲41%（全球40%）的首席信息官目前表示，他们只做一半或更少的开支决定。

首席信息官还面临那些购买技术而根本不参与IT事务的业务部门的威胁。亚洲近三分之一（37%）（全球39%）的首席信息官表示，这种事情经常、很多时候或绝大多数时候都有发生。

分散式IT和影子IT部门

失去控制力的结果是离开集中式IT部门，目前越来越多的首席信息官在分散的IT环境中开展业务。作为“影子IT”的自然延伸，IT分权不再被视为具有破坏性，而是被视为数字化转型的积极和必要因素。

例如，尽管亚洲绝大多数（84%）（全球83%）的首席信息官表示，各业务部门目前聘用的IT员工的职责是支持不同职能部门的软件、应用和云服务，也就是影子IT部门，但首席信息官似乎也愿意与他们合作。近五分之一（21%）（全球22%）的首席信息官每天与“影子IT部门”合作，43%（全球41%）的首席信息官至少每周与该部门合作一次。

安全性挑战

物联网、分散式IT和应用软件在核心业务部门的日益普及，再加上不断演变的威胁格局，共同构成了十足的安全威胁。

因此，受访首席信息官称，安全性无疑是与云服务使用增加相关的最大挑战。近四分之三（72%）（全球78%）的首席信息官将安全性视为挑战，首席信息官最关心的六大问题还包括数据主权（亚洲37%；全球47%）和本地数据监管（亚洲26%；全球37%）。

就更加具体的安全威胁来说，亚洲52%（全球61%）的首席信息官预计日益复杂的威胁的普及将成为未来12个月的首要问题，而亚洲约三分之二（63%）（全球56%）的首席信息官则强调勒索软件和企业勒索等问题。

寻求外部帮助

数字化转型让亚洲首席信息官面临众多不同问题，这意味着他们分配日常技术管理工作、重点关注策略并将IT部门重组为内部服务供应者的压力更大了。

因此首席信息官们越来越多地寻求由合作伙伴引领和提供的服务。今年，亚洲约四分之一（21%）（全球为24%）的首席信息官将大部分IT业务外包（超过50%的业务外包），不外包IT业务的首席信息官数量从2015年的29%（全球为13%）大幅下降至今年的7%（全球为9%），仅外包10%的IT业务的首席信息官数量从2015年的14%（全球为26%）大幅下降至今年的9%（全球为19%）。

Tay先生表示：“随着数字化转型加速，通过更智能的协作，成功者将创建新的客户体验，并更快更好地做出决策。通过安全地创建新的数字化业务模式和收入来源，他们还将升级自己的企业。”

“首席信息官和IT领导者在推动创新方面能够发挥主导作用，他们可以利用有远见的合作伙伴的技能来改造自己的业务，并通过数字化技术应用引领行业发展。Logicalis正积极帮助客户进行数字化转型，以便在不断变化的商业和技术环境中取得真正具体的商业成果。”