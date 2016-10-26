2017年缤纷悉尼灯光音乐节与您有约

缤纷悉尼灯光音乐节是全球最大的灯光、音乐和创意节

悉尼2016年10月26日电 /美通社/ -- 全球最为壮观的一个灯光秀“缤纷悉尼灯光音乐节”(Vivid Sydney)将在2017年5月26日（星期五）至6月17日（星期六）期间重返悉尼，该活动将持续23个晚上，并将再次给人留下深刻的印象。



2016年缤纷悉尼灯光音乐节，悉尼歌剧院，Songlines，艺术家Donny Woolagoodja，照片由新南威尔士州旅游局提供，编号：JH 0004

缤纷悉尼灯光音乐节由新南威尔士州政府主管旅游和大型活动的部门 -- 新南威尔士州旅游局(Destination NSW)拥有、管理和制作，在2016年吸引了超过231万全球游客。

缤纷悉尼灯光音乐节是全世界最大的灯光、音乐和创意节，每年都运用其色彩缤纷的创意“画布”，让悉尼这座海港城市变成户外艺术展览会。这场活动包含大型灯光装置和投影（缤纷灯光艺术(Vivid Light)活动）；音乐表演与合作（缤纷音乐艺术(Vivid Music)活动，包括在悉尼歌剧院(Sydney Opera House)举办的 Vivid LIVE 活动）；以及创意构想、讨论和辩论会（缤纷艺术创意(Vivid Ideas)活动），所有活动都会让悉尼成为亚太地区的创意中心。

新南威尔士州贸易、旅游和大型活动部长斯图尔特-艾尔斯(Stuart Ayres)表示：“缤纷悉尼灯光音乐节不仅是全球最大的灯光、音乐和创意节，也是澳大利亚最大的活动。”

“去年，缤纷悉尼灯光音乐节盛况空前，来自23个国家的150多位艺术家创造了90多个灯光装置及投影活动，进行了190场音乐表演，183场缤纷艺术创意活动邀请到了658位发言嘉宾。‘重头戏’包括 Songlines，这个令人难以置信的投影的灵感来自于古代梦想曲目，Songlines 在美景和天空中进行了一番梦幻描绘，它由六位著名的澳大利亚本土艺术家联手创造，这也是在标志性的悉尼歌剧院‘船帆’(Sydney Opera House Sails)上首次展现本土灯光艺术。”

“2017年缤纷悉尼灯光音乐节肯定将会更上一层楼，因此请在您的日记中把2017年5月26日（星期五）至6月17日（星期六）这段时间标注出来，现在就开始计划来一场旅行，去看看缤纷悉尼灯光音乐节吧。”

想要一览缤纷悉尼灯光音乐节的神奇魔法，请在 https://vimeo.com/171516072 上观看2016年活动的延时摄影图片。

在日记中记下活动日期

内容：2017年缤纷悉尼灯光音乐节

全球最大的灯光、音乐和创意节，也是澳大利亚最大的活动

缤纷悉尼灯光音乐节是创意产业的一大盛会

时间：2017年5月26日（星期五）至6月17日（星期六）

地点：澳大利亚悉尼 -- 活动举办地点遍布悉尼市，包括沿着标志性的悉尼港海滩（包含悉尼歌剧院和海港大桥(Harbour Bridge)）进行灯光投影。

网址：www.vividsydney.com

媒体：www.vividsydney.com/media-centre（提供图片、广播级视频和媒体材料）

请注意：2017年缤纷悉尼灯光音乐节的完整项目安排将于2017年初公布。