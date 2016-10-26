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夯实服务客户实力，耐世特在重庆设立转向系统工厂

2016年10月26日 13:31 编辑： 经理人网编辑
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重庆2016年10月26日电 /美通社/ - 今天，由耐世特汽车系统与重庆建设工业（集团）有限责任公司合资成立的重庆耐世特转向系统有限公司在重庆江津区正式开业。重庆建设工业（集团）隶属的中国兵装集团党组副书记、副总经理龚艳德中国长安集团党委副书记杨建重庆长安汽车副总裁罗明刚耐世特汽车系统全球总裁 Mike Richardson建设（工业）集团总经理兼重庆耐世特转向系统有限公司董事长车连夫耐世特全球高级副总裁及首席运营官兼合资公司副董事长柳涛重庆市江津区区委书记程志毅、江津区政府区长谭庆、重庆市江津区委常委、政法委书记、德感工业园党委书记张果等领导共同出席开业仪式并为重庆耐世特转向系统工厂剪彩。

领导为重庆耐世特转向系统工厂开业剪彩
领导为重庆耐世特转向系统工厂开业剪彩

重庆耐世特转向系统工厂坐落于江津德感工业园新厂区内，占地8000平方米，随着业务的发展，计划于2021年底将提供超过700个就业岗位。今后，重庆工厂将为中国及海外客户提供包括有刷式电动转向系统、无刷式电动转向系统和中间轴等在内的转向系统产品及相关服务。此外，重庆耐世特还设立自主的测量实验室，可满足各类产品的测量需求。

中国兵装集团党组副书记、副总经理龚艳德表示：“重庆建设工业与耐世特的战略合作，将进一步扩大建设工业的业务领域，夯实业务实力。在与耐世特的高效合作中，我们在新项目获取、产品研发、市场拓展等方面都取得了很大的收获，为未来业务的可持续发展奠定了坚实基础。”

耐世特汽车系统全球总裁 Mike Richardson 在开业致辞中表示：“身处中国汽车制造的集中地，重庆耐世特转向系统工厂的设立具有重要的战略意义。落户重庆，耐世特将更贴近客户、合作伙伴及供应商，充分发挥耐世特110余年历史的汽车集成专长及产品工艺，为客户提供将系统与整车完美结合的服务。”

重庆耐世特转向系统有限公司在重庆江津区正式开业
重庆耐世特转向系统有限公司在重庆江津区正式开业
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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