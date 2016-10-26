“环球资源时尚产品展”庆祝成功举办十周年

亚洲最大型的一站式时尚产品采购盛会今天揭幕，展示1,700个展位

香港2016年10月26日电 /美通社/ -- 环球资源 Global Sources (NASDAQ: GSOL) 举办的时尚产品展今天在香港亚洲博览馆揭幕。展会规模为香港最大，通过1,700 个展位为买家展示来自中国大陆及亚洲其他国家及地区供应商的热销时尚产品，产品范畴涵盖四大类别：

时尚配饰及鞋类

时装及面料

手袋及箱包

内衣及泳装

众多来自中国大陆、香港、韩国、印度及东南亚国家联盟的顶级供应商将汇聚“环球资源时尚产品展”，展示各式各样的时尚产品，包括服装、手袋及箱包、时尚首饰、内衣及泳装、围巾、鞋类产品及面料等，便于买家更高效地进行采购。展会上有500家接受小订单的参展商及400家拥有自主设计和自有品牌的供应商。

环球资源时尚组总裁叶菁女士表示：“今年是‘环球资源时尚产品展’举办十周年，展会已然成为亚洲区内最大型的时尚产品采购盛会。我们的展会成功帮助全球数以万计的买家寻找及采购来自中国及亚洲其他国家及地区最优质的时尚产品。”

叶女士补充说：“今年秋季展的手袋及箱包展区更进一步扩充，展示的时尚及休闲手袋、旅行箱及背包等产品多达15,000件，规模为香港最大。”

展会的其他亮点包括：

鞋类产品展区： 展区进一步扩充，规模为香港最大并通过150 个展位展示不同的鞋类产品，包括运动鞋、休闲鞋及凉鞋等。

展区进一步扩充，规模为香港最大并通过150 个展位展示不同的鞋类产品，包括运动鞋、休闲鞋及凉鞋等。 时尚科技专区： 展示融合最新科技的智能箱包及鞋类炫酷产品。

展示融合最新科技的智能箱包及鞋类炫酷产品。 运动生活类产品展示区： 规模为香港最大，通过450個展位展示运动服、瑜伽服及功能性面料等产品。

规模为香港最大，通过450個展位展示运动服、瑜伽服及功能性面料等产品。 潮流及色彩流行趋势专区： 与 Fashion Snoops 和 Pantone 合作，展示时尚配饰及服装的最新发展趋势及第一手时尚信息。

与 Fashion Snoops 和 Pantone 合作，展示时尚配饰及服装的最新发展趋势及第一手时尚信息。 青年设计师园地 ： 展出来自香港理工大学纺织及制衣学系、香港知专设计学院、香港高等科技教育学院、香港中文大学专业进修学院 、萨凡纳艺术设计大学 (SCAD) 及 Shigo 设计新星的作品。

展出来自香港理工大学纺织及制衣学系、香港知专设计学院、香港高等科技教育学院、香港中文大学专业进修学院 及 Shigo 设计新星的作品。 新生代设计师专区： 为 来自香港、 中国大陆 、泰国及美国初创时尚企業展示其产品及与买家接触的最佳平台。

来自香港、 、泰国及美国初创时尚企業展示其产品及与买家接触的最佳平台。 时装表演： 由专业模特儿演绎来自青年及新生代设计师的最新创作，以及由环球资源分析师精心挑选来自参展商的时尚产品。

由专业模特儿演绎来自青年及新生代设计师的最新创作，以及由环球资源分析师精心挑选来自参展商的时尚产品。 新兴供应市场专区：展示由韩礼士基金 (Hinrich Foundation ) 支持 ， 来自印度、越南、柬埔寨、老挝、印度尼西亚及菲律宾的时尚产品。

增值服务帮助买家及供应商有效提升效率

研讨会 系列涵盖中国采购智库、最新流行趋势等热门议题，以及专为网络及 Amazon 卖家而设的研讨会暨工作坊 "eFashion Source2Sell"。

系列涵盖中国采购智库、最新流行趋势等热门议题，以及专为网络及 Amazon 卖家而设的研讨会暨工作坊 "eFashion Source2Sell"。 买家手机应用程序 (Buyer App) 为买家提供全面的展前和展中服务，帮助他们在展会现场更高效、便捷地进行采购。他们可以通过应用程序搜寻参展商、建立展商数据库并加入注释及相片，方便双方日后进行联系。

为买家提供全面的展前和展中服务，帮助他们在展会现场更高效、便捷地进行采购。他们可以通过应用程序搜寻参展商、建立展商数据库并加入注释及相片，方便双方日后进行联系。 “环球生意通” 供应商手机应用程序 (Supplier App) 协助供应商实时获取买家信息、查阅其采购记录及有效地提交报价。

协助供应商实时获取买家信息、查阅其采购记录及有效地提交报价。 “ VIP 买家办公室”为特选买家在展会现场设立的移动办公室，帮助他们提升展会期间的工作效率。

众多海内外顶级买家的代表均已预先登记并计划出席本届展会，包括 Adidas、American Eagle Outfitters、Bossini、Cortefiel、Cotton On、Debenhams、Fossil、Furla、Gap、Giordano、Kate Spade、Laura Ashley、LCX、Mary Kay、Primark、Puma、Ralph Lauren、Ripley 及 Zalora 等。

展会同时获得多家国际及本地行业组织的大力支持，包括香港制衣同业协进会、香港钟表业总会、香港纺织及服装学会、马来西亚针织制造商协会、新加坡礼品协会、马来西亚礼品及赠品企业家协会、马来西亚-中国总商会、台湾区手提包输出业同业公会、纺拓会及台湾区织袜工业同业公会等。

“环球资源时尚产品展”与两个设于环球资源网站 (GlobalSources.com) 相关的行业网站相辅相成，包括时尚配饰及鞋类和时装及面料，为买家提供最新的采购信息。网站内容每天更新，并提供独家信息，其中的“分析师推荐”(Analyst’s Choice) 更会不偏不倚，重点推介来自不同参展商及知名品牌的创新产品。

本期展会的开放时间为：

10月26日至28日 上午10时至下午6时

10月29日 上午10时至下午5时

欲了解“环球资源时尚产品展”的更多详情或进行预先登记，请登入http://www.globalsources.com/exhibitions。

有关环球资源的详情，请浏览公司网站 http://www.corporate.china.globalsources.com，同时可以关注微信公众号“环球资源外贸”(GlobalSources_B2B) 了解公司及行业的最新资讯。

环球资源

环球资源是一家领先业界的多渠道B2B媒体公司，致力于促进大中华地区的对外贸易。

公司的核心业务是通过一系列英文媒体，包括环球资源网站 (GlobalSources.com)、贸易展览会、杂志及手机应用程序，促进亚洲与全球各国的贸易往来。

超过100万名国际买家、当中包括95家来自全球百强零售商，使用环球资源提供的服务了解供应商及产品的资料，帮助他们在复杂的供应市场进行高效采购。另一方面，供应商借助环球资源提供的整合出口推广服务，提升公司形象、获得销售查询，赢得来自逾240个国家及地区的买家订单。

环球资源于2000年在美国纳斯达克股票市场公开上市，如今已经成功迈向第5个十年。

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