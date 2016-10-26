借与迪士尼合作及上市东风 来伊份拓展休闲食品细分市场

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 从一家炒货商铺起步，历经17年发展，在上海、北京、江苏、浙江等地拥有近2300家门店，到10月12日正式挂牌上海证券交易所主板，来伊份（股票代码 603777）成功画出了小零食的大版图，日前与迪士尼的合作也赋予了“主板零食第一股”更国际化、更年轻时尚的新形象。

下一步，全球广受欢迎的米奇系列、迪士尼公主以及大热的疯狂动物城系列等将于2017年陆续出现在近百款来伊份新款休闲零食包装上。在此基础上，融合了东西方特别是海派文化的全新伴手礼 -- “阿拉有礼”，更将成为来伊份拓展国内伴手礼市场的先锋。

借迪士尼IP影响力打造全新伴手礼

来伊份是在上海扎根、发展壮大的本土品牌，作为一个汇聚全国乃至世界休闲美食的平台，来伊份把优质的商品和优秀的本土特色文化进行融合，呈献给消费者。而与全球顶尖娱乐品牌迪士尼的合作不光为消费者提供美食体验，更提供了精神享受的和情感传递，令来伊份品牌的时尚化、年轻化和国际化形象更加鲜明。此次，来伊份与迪士尼达成的授权合作覆盖米奇米妮系列、迪士尼公主和疯狂动物城等迪士尼旗下人物系列，来伊份全系列产品，从坚果、果蔬干、烘焙糕点到礼盒将全面覆盖迪士尼人物形象。

其中值得关注的明星产品包括来伊份开发出的“阿拉有礼”系列中国伴手礼，现已推向整个市场。“阿拉有礼”系列以展现上海本帮文化为主，将中西元素融合。商品方面选择上海特色食品，包装设计上不仅可看到海派风光，还能看到使用上海本帮语言的迪士尼形象。来伊份不仅是在售卖商品，也是在传播伴手礼文化和上海文化。



全球广受欢迎的迪士尼米奇系列将陆续出现在来伊份休闲零食包装上

紧跟市场和消费者变化进行创新

在前不久的上市仪式上，公司董事长施永雷表示，来伊份一直致力于构建国内领先的专业休闲食品连锁经营平台，接下来将充分把握上市机遇，助推中国休闲食品产业的健康发展。

前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》（以下称“《报告》”）指出，未来几年，中国休闲食品的竞争将越来越趋向于不同区域版块间实力的较量。依托当地农业资源发展休闲食品，已经成为各个市场发展的主旋律。在这种较强的版块势力的拉动下，中国休闲食品的品牌化道路也将日益凸显。《报告》同时指出，未来休闲食品市场仍将持续扩大，产品品种将进一步丰富，逐渐朝健康化方向发展，同时中高端市场将进一步扩大，健康类休闲食品发展潜能也非常巨大。

从创立伊始，来伊份就选择了直营连锁的商业模式，快速建立起市场领先优势，逐渐成为中国著名的休闲食品连锁零售品牌；同时开创了“乡村作物城市落户”的新型产业链，与上游农业产业链实现共赢。

随着登陆资本市场，来伊份已经规划好接下来的发展重点，将全面推进线上线下全渠道数字化发展，进一步加强营销网络布局，提高物流及供应链、研发及品控实力，并针对年轻消费者做出更多的变革与创新。

来伊份与迪士尼合作开发全新伴手礼，原因之一是看好正在快速发展的国内伴手礼市场和年轻消费者的习惯。中国有悠久的礼文化，如今，越来越多80后、90后开始选择用伴手礼来表达心意。今后，双方还将合作开发儿童商品和白领女性商品。

截至2016年6月末，来伊份先后在上海、江苏、浙江、北京、安徽等地区开设2271家门店，其中，连锁直营门店2111家，特许经营加盟门店160家。截至2016年6月30日，来伊份的会员已超过1300万。这些会员大多分布于一二线城市，这些地区收入水平高，消费者消费频次高，年轻消费者集中。消费者不仅是在来伊份购买商品，更是将通过来伊份接触全国和全世界的美食。

关于来伊份

自1999年第一家门店开业至今，来伊份始终致力于自主品牌休闲食品的连锁零售和休闲文化的传播，确立了“创立于上海，着手于全国，放眼于世界”的发展战略，倾力构建国内专业化休闲食品连锁经营平台，以品质好、味道好、服务好、价格公道的“三好一公道”经营理念，精确把握市场消费需求，放眼全球精心开发国内外各类优质休闲食品。来伊份现已经营炒货、肉制品、蜜饯、水产品、糖果/果冻、膨化、果蔬、豆制品、糕点等九大类、近千种美食。

目前，来伊份已在上海、江苏、浙江、安徽、山东、天津、北京等10多个省、直辖市拥有超过2200家专卖店，每年为近6000万人次提供优质食品；在“互联网+”时代，来伊份依托先进的信息系统，前瞻性地建立“专卖店+电商+手机APP”三位一体的线上线下、全渠道销售模式，致力带给消费者“一站式”的便捷购物新体验，来伊份现已拥有超过1100万的忠实会员。

来伊份秉承“传播休闲文化，创造快乐无限”的企业使命，以打造“良心工程，道德产业”为己任，坚持“领鲜到底”的产品理念，从田园到舌尖，始终将质量安全放在首位，为消费者畅享美食保驾护航。