2016年莫斯科开放式创新论坛举办在即：新场地，新形式

莫斯科2016年10月26日电 /美通社/ -- 作为俄罗斯最杰出的创新发展盛会，第五届年度开放式创新论坛(Open Innovations Forum)将于2016年10月26日至28日举行。该活动今年首次在欧洲最大的科技园 -- 斯科尔科沃科技园(Skolkovo technopark)举办。

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在为期三天的论坛举办期间，斯科尔科沃科技园将成为分享技术创业和创新发展相关经验和知识的场地。来自100多个国家的12000多名嘉宾将参加此次论坛。

2016年开放式创新论坛将举办各类以顶尖互动形式开展的活动90多场，包括小组讨论会、展示会、讲座、研讨会、创业演讲和编程马拉松。斯科尔科沃科技园主管雷纳特-巴德罗(Renat Batyrov)表示：“今年的论坛将重点关注科技创业者和渴望成为科技创业者的人士。我们将对增长技术进行探讨，包括真正高科技行业和开辟新市场的最新技术趋势，同时探讨帮助企业实现业务拓展的合作技术。”

此次论坛将吸引来自全球所有领先国家的嘉宾参加。以色列已成为该论坛的国家合作伙伴，由以色列科技部部长阿库尼斯(Ofir Akunis)带领的代表团将出席此次论坛，阿库尼斯将在论坛举办的第一天分享他在创建以色列创新经济方面的经验。本届论坛的其他主要演讲者包括有着“以色列高科技教父”之称的约西-瓦尔迪(Yossi Vardi)；谷歌(Google)以色列研发中心主任、谷歌Trends、Insights for Search和Google Suggest开发人员Yossi Matias；以及Kinect和一款可根据人眼需求进行调整的通用镜片的发明者泽夫-扎勒夫斯基(Zeev Zalevsky)等多位来自以色列的世界知名人士。

诸多全球技术行业的领导者、知名科学家、开发人员、企业家和营销经理也将出席该论坛，包括亚马逊(Amazon.com Inc)副总裁保罗-米塞那(Paul Misener)（美国）、Cagan McAfee Capital Partners董事总经理Laird Cagan（美国）、雅虎(Yahoo!)高管、500多家新兴企业的管理合伙人 Marvin Liao（美国）、拜耳(Bayer AG)数字开发部门主管Jessica J. Federer（德国）、惠誉国际(FITCH)执行创意总监Alasdair Lennox（英国）、火星一号(Mars One)项目主管Bas Lansdorp（荷兰）、思科(Cisco)IT 部门首席建筑师和杰出工程师 Plamen Nedeltchev博士（美国）、Twitter开发人员Dom Sagolls（美国）和美国行为研究和技术研究所的领先心理学家罗伯特-爱泼斯坦(Robert Epstein)（美国）。