易港金融累计成交额破9亿 红十月活动战绩不凡

杭州2016年10月26日电 /美通社/ -- 网贷监管之下，车贷行业人气不减反增，依托自身的小额分散优势和汽车金融整个市场的扩大，成为参与者关注的焦点。

易港金融十月狂欢庆丰收 累计成交额破9亿

浙江知名车贷平台易港金融，其官网数据披露显示，截至10月26日下午，易港金融累计成交额破9亿。这是易港金融继9月份月成交额破亿后的又一傲人战绩。



易港金融累计成交额破9亿 红十月活动战绩不凡

为什么易港金融能够在众多P2P平台中脱颖而出？

除了易港金融优质的资产端、严格的风控端，依托集团公司18年汽车金融行业经验和40年汽车销售服务实践，旗下拥有100多家汽车4S店，100多万汽车用户的大背景以外。更重要的是，易港金融在十月爆发出了惊人的能量。

活动与理财同步，欢乐和收益并肩

易港金融一直以来都将客户的理财体验放在首位，每周五定期在杭州总部举办投资人见面会，以最透明、最公开、最直接的模式，和投资人进行面对面交流。

令人激动尖叫的“抓钱”游戏，放松心情释放压力的“投资人VIP滑雪自驾游”，以及在10月24日正式上线的“666抱团大作战”活动，点燃投资者极大的参与热情，交易数据直线攀升。

易港金融推出的系列活动，使投资者在享受相应的收益、获得奖励的同时。把简单的产品收益补贴，转化成触达能力更强、参与感更强的游戏活动，使更多用户体验到易港金融的用心，并且更富有教育用户树立适合的理财观的意义。

与一两理财达成战略合作伙伴关系

2016年10月17日，易港金融与一两理财达成战略合作伙伴关系。一两理财是国内第一家众筹模式成立的互联网理财公司，以专业的金融理财投资方案，为用户提供低风险的理财产品，是国内具有一定实力的理财平台。

易港金融与一两理财的此次合作，是通过一两理财风控团队的实地考察和大数据分析研究下，从数千家理财机构中精选出的优质项目。

对接银行存管系统，拥抱监管坚持合规

自国家出台《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》等互金行业政策以来，易港金融一直密切关注国家监管方向，积极拥抱监管政策，落实监管要求，平台不断朝着合规化方向稳健发展。无论是产品筛选、风控管理，还是保障机制方面，均以金融机构的严格标准进行自我要求。

2016年10月20日，易港金融正式启动银行存管系统对接，预计2016年底将正式上线。

9亿交易额，对于复制电商的烧钱模式来盲目扩大发展的平台来说也许不算什么，但对于一直务实低调坚持稳健合规运营的易港金融来说，无疑是发展进程中的一个里程碑。深耕整个汽车金融产业链，整合新车金融、二手车金融、旧车融资、车商供应链金融，打造汽车行业生态金融的平台定位，让易港金融在同质化严重的互联网金融圈闯出了一条属于自己的道路。