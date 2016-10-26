“Only Data 数据进化世界” Inspur World 2016技术峰会召开

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 今日，浪潮集团在上海举行了以“Only Data 数据进化世界”为主题的2016浪潮技术与应用峰会。作为浪潮集团两年一度的前瞻性技术盛会，本届峰会汇集了近2000名政府、企业及行业客户，以及行业技术专家与业内人士。峰会上，浪潮集团与各位与会者一起探讨了以数据为核心的技术、实践和生态构建，分享和碰撞最前沿技术观点，共同描绘迈向数据社会化未来的路线图。

实现数据流通 迈向数据社会化

在本届峰会上，浪潮集团董事长孙丕恕发表了题为《迈向数据社会化》的主题演讲。孙丕恕指出：“一维传统产业在颠覆，二维互联网产业在创新，三维数据产业开始酝酿与诞生。”产业升维表明了社会发展下一步形态已经显现，社会在经历“互联网化”和“数据化”后，最终将走向“数据社会化”。“数据社会化”的观点随后也在国家信息中心常务副主任杜平的演讲分享中得以印证。此外，杜平副主任还强调了国家建设大数据中心即是国家信息化战略的落地步骤，国家倡导的创新创业工作也将对未来国家社会的发展带来深远的影响。

关于如何拥抱“数据社会化”，孙丕恕指出了3个关键点：计算、云和数据流通，其中数据流通是核心。在迈向“数据社会化”的进程中，需要以计算作为关键、以云作为承载环境，基于数据化的“大平台模式”推动数据流通。浪潮基于天元数据网和卓数云库，实现了流通过程中数据收集、数据共享、数据交易、数据交付环节。数据实现流通以后，将会吸引社会上大量的企业、投资者和创业者，基于数据资源创新商业模式，建设生态系统。

围绕数据流通，浪潮将通过提供两个平台 -- “计算+”平台和ERP平台，以及两个服务 -- 政务云服务和大数据资源服务，输出基础保障能力、行业驱动能力以及创新源输出这3大核心能力，做信息化 “平台产品供应商”、 “运营服务商”与“生态建设者”。浪潮将以“开放、协同、共赢”的理念，与合作伙伴携手打造全新的以数据为核心的生态环境，最大程度地挖掘、整合、盘活、提升数据的力量，驱动生产优化、模式创新、商业转型和社会进步，共同迈向数据社会化。

计算是实现数据社会化的关键

计算的泛在化使计算成为实现数据社会化的关键。在《“计算+” 数据源动力》的主题演讲中，浪潮集团执行总裁、中国工程院院士王恩东分享了在迈向“数据社会化”的未来中，计算形态将呈现关键业务计算、智慧计算和科学计算这三种典型产业形态。王恩东认为，传统架构的数据中心普遍存在着性能不足、效率不高和能耗突出的问题，已经无法满足未来所需的计算力输出需求，需要基于新技术进行变革，而融合架构正是未来技术发展的趋势。

目前，浪潮正围绕自身核心业务优势，在技术上聚焦硬件重构和软件定义的融合架构。王恩东表示：“融合架构不仅改变数据中心技术，也将推进ICT变革，驱动CT产业IT化。”基于融合架构的理念和实践，浪潮制定了以“计算+”为核心的生态体系，聚焦三大计算，依托完善的软硬件产品线，形成包括可重构的硬件、软件定义数据中心操作系统、大数据处理平台在内的“计算+”基础软硬件产品布局，为实现数据社会化提供计算支撑。

云是数据社会化的承载环境

在迈向数据社会化进程中，无论是数据资源化阶段，还是数据商品化阶段，都需要强大的IT保障和服务环境 -- 云环境。在《浪潮云 服务数据社会化》的报告中，浪潮集团高级副总裁王洪添指出政府将驱动实现“数据社会化”，而“政务云”将会成为其重要抓手。

政务云在经过了前期发展后，已经为政府信息化的建设带来了集约化、平台化和服务化的巨大改变。在新形势下，政务云的发展需要进入新的阶段。浪潮将这个阶段定义为“以数据资源为核心”的政务云2.0阶段。这一阶段主要的任务一是IaaS平台和PaaS平台的融合，二是数据资源的高度整合，建设政府大数据中心，为数据的创新提供支撑服务。

为应对数据整合的要求，浪潮基于多年的政府数据资源平台建设经验和对政务业务的深刻理解，结合大数据技术，提炼形成了政府大数据中心数据整合路径 -- 数据治理、互联互通和数据汇聚，即“理目录、搭平台、聚数据”。目前，浪潮为包括重庆、贵州、济南在内的全国多市政务云及大数据实践提供支持。贵州省人民政府副秘书长、贵州省大数据发展管理局局长马宁宇在峰会分享提到，贵州强力推“汇聚”，关键抓“互通”，鼓励各部门“用”，有效提升了政府治理能力。

云化不仅为政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化提供助力，同时也驱动着行业、企业新形态、新模式的发展。在中国电力建设集团有限公司副总经理兼CTO姚强的分享中可以看到，电建云的构建为电建集团更好服务国家战略及客户需求，实现营销模式创新和产业转型升级提供了有力的支持。

“百城万客”计划 用数据创明天

如何发展大数据产业、实现云上数据的真正价值，浪潮集团执行总裁兼CTO王柏华在《用数据 创明天》的报告中进行了深刻的解读与剖析。他认为数据的资源化、商品化、生态化是大数据产业发展的三要素，其中资源化是基础，商品化是核心，生态化是保障。依托卓数云库（DBC）和天元数据网实现“数据释放”、 “数据流通”和“数据聚合”，将让数据发挥更大的价值。

浪潮创新性地提出了“公司+创客”的大数据产业发展战略，并且进一步地把“创客”分为A、B创客，数据应用为A创客，数据生产为B创客。为助力大数据产业的繁荣发展，为AB创客的创新创业提供支持，浪潮在峰会最后隆重发布了“百城万客·浪潮大数据双创行动计划”。浪潮期望通过投资100亿，规划成立100个数据所，在100个城市建设100个创客中心，支持10000个A创客，能够带动100万创客的就业，为大数据产业的快速发展贡献一份力量，打造以数据为核心的全新生态圈，携手各方共同迈向“数据社会化”的明天。