上海民族乐器一厂参展2016上海国际乐器展

上海民族乐器一厂所传承保护的上海民族乐器制作技艺属于国家级非物质文化遗产项目，半个多世纪以来，几代人接力传承，执着坚守，以敬畏之心弘扬民族器乐文化。无论是文化推广还是产品研发，上海民族乐器一厂均以创新之力砥砺前行，不忘初心，让器物有魂魄，让文化有力量。

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 金秋十月，一年一度的上海国际乐器展如约而至。敦煌乐器人坚守工匠精神，精益求精，守正创新，通过对文化的多元融合与嫁接，推出了50余款新品乐器，凝聚了行业领先的制作技能和工艺技术，多角度展示当代民族乐器文化的优秀发展成果。除精品乐器亮相外，在敦煌E5D12展位，还有大型纪录片《中国乐器》出版首发暨新书赠送仪式、上海馨忆民族室内乐团新品展示等活动，传承匠心砥砺前行，让传统文化绽放时代的光彩。

致·匠心 -- 大型纪录片《中国乐器》出版首发暨新书赠送仪式

大型纪录片《中国乐器》由上海民族乐器一厂和上海电视台艺术人文频道联合拍摄制作，第一季讲述了古琴、笛子、古筝、琵琶、二胡五种乐器文化，已在CCTV音乐频道、上海电视台艺术人文频道和上海教育电视台、新疆教育电视台、广东广播电视台现代教育频道进行了播映，向全社会展示了中国乐器的历史脉络和当代发展状况。

纪录片集乐器的历史、演奏、制作于一体，以生动的画面和人物故事，向观众介绍了中华民族炎黄子孙在绵延不断的历史长河里，传承与发展中国乐器文化的一篇一章。

出版首发仪式邀请纪录片总策划上海民族乐器一厂厂长王国振、上海音乐出版社社长总编辑费维耀、上海音乐学院教授著名古筝演奏家王蔚、上海音乐学院教授著名竹笛演奏家唐俊乔、纪录片制片人万年华等作为嘉宾，并向教育、群文机构赠送《中国乐器》。同时，上海音乐学院唐俊乔竹笛乐团现场为大家带来精彩的演出。

纪录片简介：

纪录片《中国乐器》于2013年开拍，前后用时两年多。期间，五个摄制组分赴香港、北京、成都、兰考、杭州、余杭、泰州、无锡、江阴等地，采访了数十位演奏家、作曲家、音乐学家、指挥家和制作家，拍摄了大量的珍贵素材。片中，不仅有难得一见、极为珍贵的现当代民乐文化资料，还有著名演奏家、教育家对音乐生涯的追溯回忆，也有中外习琴者对中国乐器的情怀诉说，更有制作翘楚亲手揭开乐器制作的神秘面纱。这是中国乐器史上第一次以纪录片形式系统地梳理中华民族乐器历史脉络和当代发展状况的力作，既富总结性又具开创性。



发布会嘉宾与巨型三弦合影留念

致·匠心 -- 巨型三弦亮相

三弦，又称弦子，是我国蒙古、满、汉等族传统的民族弹拨弦鸣乐器，多认为其起源于弦鼗。三弦音箱呈方形，两面蒙皮，弦三根，侧抱于怀演奏。目前，三弦主要用于民族器乐、戏曲音乐和说唱音乐中，深受各族人民的欢迎和喜爱。三弦曾是中国最具代表的民族乐器之一，在今日却慢慢淡出公众视野。对此，上海民族乐器一厂推出巨型三弦，让大众更多地认识、了解三弦。

巨型三弦是上海民族乐器一厂推出的第十六个巨型乐器，琴身高4060mm，共鸣体高1212mm，宽1103mm，厚462mm，总重量达600kg，是标准三弦的5.5倍。其主体共鸣箱和琴梗选用非洲产花梨木制作，蟒皮和琴弦受规格限制，采用仿真材料，其余材料均与标准三弦用材一致。

巨型三弦以别开生面的揭幕仪式正式亮相，不仅有微型、常规三弦作对比展示，还伴有精彩的三弦现场独奏，赏乐观琴，共沐其中。

致·匠心 -- 让乐器有魂魄

在今年的上海国际乐器展上，上海民族乐器一厂所推出的2016-2017年新品乐器有五十余款，每一款乐器都注入了设计师和制作师的情感理念，不仅嫁接了颇具代表性的中国传统文化，而且在工艺上有突破性尝试，精益求精，不断升级。

刘德海·高占春80寿诞限量版琵琶

同属牛的中国著名琵琶演奏家、教育家刘德海，与琵琶制作国家高级技师、非遗代表性传承人高占春正值八十大寿，上海民族乐器一厂特推出80把琵琶以示祝贺。

乐器演奏与制作相辅相成，难以分割。刘德海与高占春，一个琵琶演奏大师，一个琵琶制作大师，他们不仅相识相交数十年，也在各自领域桃李芬芳、德高望重。故此，限量版琵琶以“孺子牛”形象为主要设计元素，勤恳、敬业、执着无畏的精神，与两位大师十分贴切，表现出他们在艺术道路上探索不止的可贵精神。

琵琶头饰选用传统朱砂红天然漆多遍髹涂做底，牛的图案采用局部堆高和莳绘工艺，加之红、金相映的视觉冲击，一头饱满强悍、富有力量和生气的孺子牛尽显眼中。琵琶背板处，选用24K金粉描绘刘德海先生的琵琶曲谱手稿，并附有两位大师的亲笔签名，极具纪念意义和收藏价值。

值得一提的是，此次推出的80把限量版琵琶，每把琵琶均由高占春监制、刘德海鉴定，并按照音色效果享有不同的名称，匠心独具。



金木水火土 -- 五行系列限量版古筝新品展演

五行系列限量版古筝

五行系列限量版古筝为“金、木、水、火、土”五款，由上海民族乐器一厂与漆艺大师翁纪军协同创作。其设计思想来源于上古时期我国先民对自然界的认识，遵循宇宙万物循环不已的中国哲学观。

此系列古筝运用中国传统髹漆工艺做装饰，用大漆在琴体上裱苎麻，天然漆材温润如玉，极具视觉美感。细节处，用999银全手工掐丝出纹样，并撒以色粉和贴箔，达到集韵味于一器。此系列古筝在中国传统民族乐器视觉样式上进行了创新性探索。

今天，传统乐器与漆艺的结缘诉说着中华民族灿烂悠久的文化，而中国五行哲学观的渗透，更是让这件乐器更加博厚。博厚所以载物也，高明所以覆物也，载覆之间，让古筝更加有灵气。

竹编系列乐器

中国拥有源远流长的竹文化，“竹”的发音与“足”相近，谚语有谓“知足常乐”，其实，知“竹”亦常乐。

竹编系列古筝、二胡、中胡、高胡、中阮、月琴，采用中国传统的竹编式样，因材施艺进行雕刻，表现出丰富的纹理层次，形成具有一定立体感的浮雕，既有简美主义的美学味道，又蕴含着中国传统竹编工艺的艺术特点。

致·匠心 -- 上海馨忆民族室内乐团新品演奏。

由上海民族乐器一厂组建的上海馨忆民族室内乐团，是上海唯一的职业民族室内乐团。乐团成员全部毕业于上海音乐学院，有着扎实的专业技巧以及丰富的表演经历。

展会期间，“馨忆”乐团选取与新品乐器气质风格相匹配的曲目进行演奏，将优美的民族音乐带给参观游客。