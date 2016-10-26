开元酒店集团“双11”套餐预售正在进行中

开元高端度假酒店2晚599元套餐已预售5800份

中国杭州2016年10月26日电 /美通社/ -- 一年一度的购物热潮“双11全球狂欢节”即将到来，开元酒店集团作为阿里旅行酒店类目的重点战略合作伙伴，现推出了全国92家旗下酒店通用房券，13家高端度假酒店599元/2晚，19家开元·曼居酒店599元/3晚，更有30家开元酒店88元通用自助餐券、多家酒店的温泉套餐、单店套餐以及信用住首次入住8折优惠。其中双11当天还有信用住“真5折”活动。目前，各套餐正在火热预售中，其中开元高端度假酒店2晚599元套餐已预售5800份，日均访问量也达5000人次，一跃成为2016双十一阿里旅行酒店会场明星产品。

2016年是开元酒店集团参加“双11”活动的第五个年头，开元在总结和归纳前几年的经验基础上，针对宾客实际需求、产品特色体验等几个要素推陈出新，为广大宾客制订了更加实惠、丰富的产品套餐。酒店覆盖北京、天津、上海、三亚、杭州、宁波等多个城市。今年，针对不同的客户群体，开元酒店特别策划推出了6大高星酒店温泉养生之旅套餐，399元起购。使用“信用住”的宾客更能获得首住8折的特惠价，“双11”当天还能享受“真五折”的超值福利。

此次预售商品的预售期截止至11月10日晚上10点，需在11月11日进行尾款支付。本次参加“双11”各个套餐中的通用房券均为电子兑换券，使用有效期至2017年4月30日。超长的使用期限是为了方便客人选择错峰出游，让广大消费者为度假、出游尽情备货，同时确保客人在享受最大的实惠时能体验到最具品质的开元服务。