Urbanears “型色”支持爱丽时尚网美妆大奖

多重优惠闪耀11月

北京2016年10月26日电 /美通社/ -- 2016年10月24日，第四届爱丽时尚网“臻美智选”美妆大奖正式启动。瑞典时尚耳机品牌Urbanears将以200个色彩缤纷的Humlan耳机闪耀爱丽盛典之夜，“型色”支持美妆大奖的举办。同时，Urbanears还来带来了系列优惠，为爱美的消费者更添色彩，点亮这个提前到来的冬季。



Urbanears Humlan时尚贴耳式耳机

11月1日至11日期间，Urbanears特开启2016年季中促销活动，部分颜色耳机7折特惠。与此同时，在天猫购物狂欢节来临之际，Urbanears还将于11月7日至11月13日正式启动双11狂欢活动。活动期间，凡是购买Urbanears Active系列耳机 -- 无线蓝牙运动耳机Hellas或入耳式运动耳机Reimers的消费者，可享8折优惠。更多详情，可进入Urbanears天猫旗舰店页面进行了解：https://urbanears.tmall.com/。

Humlan是Urbanears品牌新型概念耳机产品。它拥有可拆卸的头戴和耳垫，用户可以像洗自己喜欢的T恤一样，把它扔进洗衣机，来保持设备的常新。同时，Humlan还继承了Urbanears家族基因，拥有标志性的ZoundPlug即时音乐分享功能，用户可以通过耳机上额外插口连接另外一个耳机，这样使用的用户就可以和朋友分享同一播放器中的音乐了。此外，Humlan还拥有麦克风和线控功能，方便用户自由接听电话和控制音乐播放。



Urbanears Humlan时尚贴耳式耳机

爱丽时尚网“臻美智选”美妆大奖已经连续举办4年，有着中国时尚界奥斯卡的美誉。今年，爱丽时尚网美妆大奖共吸引了20多个知名品牌、210余款产品参与评选，其中包括阿玛尼、兰蔻、宝格丽等国际一线品牌。同时，本届美妆大奖还邀请到了亚洲人气造型师小P、时尚美妆护肤专家李铭泽、辣妹掌门人陈雪，以及知名美妆造型专家淳子等多名时尚美容界大咖作为专家评审团。此外，更是有来自全球各地的20位人气网红达人作为美妆天使团，共同打造最具人气与公信力的美妆口碑榜，引领美妆新风尚。



爱丽时尚网2016年度美妆大奖

Urbanears是来自斯堪的纳维亚半岛的时尚耳机潮牌，以色彩、设计和以人为本为理念。Urbanears拥有多达14种个性独特的颜色，并且会像时装行业一样，每年定期发布最新的流行色款。至今为止，Urbanears共发布了40款颜色，创造了无限搭配的可能性，这也让Urbanears成为了首个获得Elle Galan时尚大奖的耳机品牌。