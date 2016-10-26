KIMISS闺蜜携手LA MER开启双十一直播

“用户口碑+IP直播+内容电商”打造美妆消费新模式

北京2016年10月26日电 /美通社/ -- 10月22日10:00-12:00由垂直美妆媒体KIMISS闺蜜独家支持的LA MER双十一直播顺利举行，本次直播也成为了雅诗兰黛集团双十一系列直播的首场重头戏。KIMISS闺蜜联手中国第一时尚主播linda和健康美肌顾问、生活美学家侯聪老师，深度讨论了LA MER的品牌传承和珍稀成分，看完直播的网友才明白顶级面霜如何使用，其实需要很多小心机。



KIMISS闺蜜独家支持LA MER双十一直播

“KIMISS闺蜜精准用户和口碑+明星IP直播+Tmall边买边看内容电商”的完美结合，助力高端品牌打造美妆新销售模式，整场直播获赞425.9万，消费者购买热情空前。



KIMISS闺蜜邀请到linda和侯聪老师共同参与到LA MER直播中

KIMISS闺蜜作为本次直播的独家合作媒体，联合热门明星主播和美妆专家大IP，发挥天猫深度合作经验，将KIMISS闺蜜的口碑能力最大化，充分调动了目标消费群的购买积极性。KIMISS闺蜜实现了美妆消费决策入口向美妆消费闭环的升级，正在帮助美妆品牌快速打造互联网语境下的新型美妆销售模式。

1、 口碑聚合促进用户消费决策

作为业内最权威的美妆口碑内容媒体，KIMISS闺蜜历时九年，打造了亚洲最权威庞大的产品库，共收录4000多个品牌的16万余款产品，覆盖亚洲、日韩、欧美等美妆品牌。同时KIMISS闺蜜每天产生数万条美妆使用心得分享，为用户提供24h多维度的美妆购前决策服务。

用户口碑作为KIMISS闺蜜的核心优势，“购买美妆产品之前先来闺蜜看一看”成为用户的购前习惯。以用户、专业编辑、美妆老师、美妆达人、智能硬件等口碑维度建立起数据库，形成专业的决策导向，成为给用户出谋划策的“美妆消费首选决策入口”。LA MER天猫双十一直播中，KIMISS闺蜜引入顶级资源位进行传播，由KIMISS闺蜜在用户心中的口碑影响力，扩大事件本身的传播度，达到受众最大到达率。

2、 明星大IP资源促进流量转化

精准的用户分析和洞察是营销创新的基础，分析和洞察越是精准，就越能尽快找到挑动用户的神经。KIMISS闺蜜在九年的沉淀中，积累了大批的蜜柚，她们年轻、聪明、独立、有自己的追求和想法，而这样的受众群体，也是LA MER的目标群体。分析目标群体的垂直度喜好和习惯：对美妆产品和美妆护理有品质专业的需求、有身份属性认同、对互联网新鲜事物接受度高、习惯网购。

如何围绕这样的需求点设计？KIMISS闺蜜邀请到了中国第一时尚主播linda和健康美肌顾问、生活美学家侯聪老师作为大IP自带话题性和粉丝量，在直播活动正式开始之前，已经通过linda和侯聪老师的微博轮番传播推广。和这两位大IP以直播的形式合作，正中目标群体喜好和需求，满足她们对于美妆品质的需求以及身份感认同，直播的同时在天猫旗舰店购买产品，促以流量促进销售转化。

3、 内容式电商营销的整合包装促进消费闭环升级

随着一线美妆品牌加大在天猫的前进步伐，淘宝原有的流量+低价的传统电商营销完全无法响应高端品牌对于品牌文化塑造、核心理念传达等高品牌附加值的需求，消费升级促进了这一转变的加速。另一方面，美妆品牌惯用的推广方式也需要适应电商行业的玩法以及找到有效节点。

在2016年，KIMISS闺蜜在原有的美妆消费搜索、购买、点评的美妆消费生态平台基础上，深耕天猫资源进行整合，改变美妆行业传统的推广形态。升级消费闭环，成为内容化电商营销的先行者。

KIMISS闺蜜深耕天猫美妆口碑内容输出，对于复杂万变的电商玩法有着远高于其他媒体的敏锐度和切入深度。

此前，KIMISS闺蜜携手DR.WU在天猫开启系列直播，明星昆凌、黄子佼现场助阵，网红主播联手开秀，配合KIMISS闺蜜强势媒体资源和阿里系口碑内容阵地，为DR.WU在国内及电商领域的推广写下亮眼一笔。



KIMISS闺蜜联合聚划算邀请邓皓文做客天猫直播间分享好用美物

另外，KIMISS闺蜜还联合聚划算邀请明星御用彩妆造型师邓皓文做客天猫直播间分享好用美物。为了达到最佳效果，聚划算、天猫直播支持了优势资源位保证直播效果。KIMISS闺蜜从前期的方案策划到脚本撰写，再到达人老师的推荐，以及最终方案的执行细化，全程精心策划顺利完成。

电商的爆炸式增长打破了原有的市场格局，当所有行业都受到巨大冲击时，“新零售”的格局与玩法也同步在重塑，不再局限于传统媒体曝光的单一结果考量。KIMISS闺蜜以“用户口碑+IP直播+内容电商”打造美妆消费新模式，升级为联动电商的消费闭环，赋予专业口碑内容更高价值。