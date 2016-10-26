共同迈向数据社会化未来

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 我们所处的时代正在进行着翻天覆地的变化，面对这样一个现状，中国领先云计算、大数据服务商浪潮集团董事长孙丕恕发表了文章《共同迈向数据社会化未来》，以下为全文：

如果问“我们正在处于一个什么样的时代”，我相信许多来自信息化行业的人都会说“这是最好的时代”。无论是“互联网+时代”、“云计算时代”、“物联网时代”还是“大数据时代”，都为人类的生产和生活带来了翻天覆地的变化。尤其对于不同的产业来说，变化更大。可以看到：一维传统产业在颠覆，二维互联网产业在创新，三维数据产业开始酝酿与诞生。

产业升维表明了社会发展的下一步形态已经显现，数据化、智慧化都是毋庸置疑的发展方向。对于可预期的未来，浪潮提出了“数据社会化”的理念。虽然我们对数据已经有了许多探索和实践，但仍有大量数据还沉睡在政府、企业、个人手中，数据的共享、开放和应用程度还远远不够，距离“数据社会化”未来还有巨大的鸿沟需要跨越。

我们认为，在从当前所处的“数据化”迈向“数据社会化”的进程中，需要推动数据流通并历经“数据资源化”、“数据商品化”和“数据生态化”三个阶段，最后实现“数据社会化”。这个过程需要政府、行业、企业乃至所有人的共同努力。

数据流通是“数据社会化”的核心

数据社会化的状态可以简单归结为“两个人人”，人人使用并受益于数据，人人产生并贡献数据。每个个人和组织都既是数据的消费者，又是数据的生产者。从浪潮的实践来看，要实行这一目标，就要以计算作为“数据社会化”的关键，以云打造“数据社会化”的承载环境，而最为核心的则是让数据流通起来。

数据流通包括数据收集、数据共享、数据交易、数据交付等多个环节，单一的产品和方案已经难以满足需求，需要构建能够高效整合资源、满足复杂、弹性需求的 “大平台模式”，推动数据在不同系统之间打通、共享以及与应用的对接，最终构建出以数据为核心的广阔生态圈。就“大平台模式”本身而言，移动互联、云计算、大数据分析、物联网等信息技术都是其关键组件。整个“大平台模式”，则是为了实现数据流通，将数据变为资源、再从资源变为资产、由资产创造价值。

首先在“大平台模式”的关键计算力支持下，不同属性、不同格式、来源丰富的可流通数据被吸纳、整合、存储，实现“数据资源化”；接下来，数据资源在平台的支撑下，完成采集、共享、交易到最后数据的交付，实现流通，完成“数据商品化”；最终通过数据流通实现数据资源的输出，让数据共享并与应用进行有效对接。

流通创造价值。数据的流通，将直接助力政府转型升级，推动大行业、大企业的创新发展，并将以经过梳理和解构的全新模式数据资源，支持大众创业、万众创新，帮助中小微企业、创新开发者获得更多以数据为核心的对等资源，构建并形成更广阔、健康的生态体系，实现“数据生态化”。

专注“平台+服务”，构建数据社会化大生态

在浪潮的发展历程中，每次的创新和转型都离不开对趋势发展的精准判断。未来的企业竞争，核心在于平台和服务，单纯的行业或者企业应用不足以成就一个伟大的企业。在数据社会化的愿景下，浪潮对自己的定位是“平台产品供应商”和“运营服务商”，围绕数据流通这一核心，通过提供两个平台 --“计算+”平台和 ERP 平台，以及两个服务 -- 政务云服务和大数据资源服务，输出包括基础保障能力、行业驱动能力以及创新源输出能力在内的三大核心能力。

凭借基础设施平台（高端服务器、海量存储）、云海操作系统（云海OS）、大数据平台（浪潮 IOP 平台、云海卓数），浪潮为客户提供了“计算+平台”，不断为政府、行业及企业等客户提供领先的信息化产品和服务，为实现数据流通和客户发展所需提供了基础保障。

ERP平台和和政务云服务能力则共同形成了浪潮的行业驱动能力。基于开放平台（GSP+）构建的新一代浪潮 ERP 平台产品，以及“全服务”、“专业”、“安全”的浪潮云服务，浪潮将积极驱动以大企业、以及政务行业为代表的行业实现转型升级。在数据流通之下，实现数据打通、共享、应用，最终助力实现智慧企业和智慧城市的构建。

在创新源输出能力方面，浪潮依托可实现数据共享和数据交易的天元数据网，和已汇集共 40PB 数据的卓数云库，向不同需求方提供大数据资源服务，提供所需的创新资源。浪潮将依托创新源输出能力，支撑 AB 创客的创业创新，助力实现业务模式创新和商业形态转型，最终实现数据价值的最大化产出。

最重要的是，在数据社会化过程中，浪潮不可能包打天下。各行各业的应用系统，以及利用数据进行创新、应用、开发等工作需要联合所有的合作伙伴一起去完成。所以，“数据社会化”的进程中，浪潮也将秉持“开放、协同、共赢”的合作态度，积极参与建设以数据为核心的生态系统，与各位客户和合作伙伴一起，共同迈向“数据社会化”的美好明天。