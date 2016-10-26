51Talk作为国家级中方企业代表受邀出席中菲经贸合作论坛

北京2016年10月26日电 /美通社/ -- 近日，备受各界关注的主题为“新篇章、新活力、新发展”的中菲经贸合作论坛在人民大会堂成功召开。全球在线教育领导品牌51Talk 作为中方企业代表受邀出席了本次中菲经贸合作论坛，这也是国内唯一一家在线英语教育公司在本次论坛亮相。作为中国在线教育行业的领跑者，51Talk 在市场上一直备受瞩目，这次的受邀出席也正标志着51Talk 作为中国在线教育行业风向标的行业标杆地位。



51Talk作为中方企业代表受邀出席中菲经贸合作论坛



全球在线教育领导品牌51Talk作为中方企业代表受邀出席中菲经贸合作论坛

本次杜特尔特的中国之行，对于中菲两国来说，经贸交往是开启新航程的契机之一。据菲律宾商报10月24日报道，菲律宾总统杜特尔特已经明确表示，中国到明年将提供160亿美元援助，菲政府将优先发展教育。

51Talk 自2011年进入菲律宾市场，为当地带来了互联网教育商业模式，激发了菲律宾当地互联网产业的创新活力。在菲律宾，就职于51Talk 的当地教师可以在家中通过互联网为中国学生提供在线英语教育服务，并且获得远远高于菲律宾当地平均薪酬的收入回报。对此，51Talk 创始人兼 CEO 黄佳佳表示：“本次中菲经贸合作论坛搭建了一个经贸促进平台，拓展了中菲企业的交流合作机会。接下来，51Talk 将充分发挥自身优势，把互联网的红利惠及到全球，同时也为中菲经贸合作增活力、促发展，为中菲两国人民友好交往做更多贡献。”

不久前，全球权威媒体 CNN 对51Talk 无忧英语联合创始人兼高级副总裁舒婷进行了独家专访，一名51Talk 菲律宾外教老师作为教师代表也在这次专访中展现了专业魅力。舒婷称：“得益于互联网的便捷，51Talk 在全球招聘具有共同价值观，同时具有教学资质、经验与能力，有纯正美式英语口语表达能力的外教老师。”她同时表示，51Talk 五年多的耕耘，已经让不少外籍老师享受到了互联网的红利，实现在家办公，尤其是一些菲律宾籍的女性外教老师，解决了她们一边工作一边照顾家庭的就业需求。

本次论坛，中菲在加强经贸、投资、产能、农业、新闻、质检、旅游、禁毒、金融、海警、基础设施建设等领域已经达成共识，两国经贸合作前景广阔，双向投资对经济增长和创造就业意义重大，将会共同致力于鼓励创新和科技领域的互利合作。长久以来，51Talk 都以善于把握机遇而著称，从互联网+教育的浪潮中创效益、谋发展。而本次中菲两国大型经贸合作论坛无疑又是一次开拓企业新领域、合作创新的机会。

可以预计,在不久的将来, 中菲经贸合作规模将逐步扩大，合作领域不断拓宽将会成为不争的事实。作为行业的弄潮儿，51Talk 无忧英语也将借助这股东风，为全球用户带来更多的红利，把极致体验分享到更广阔的地方。