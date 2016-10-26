Seatrade亚太邮轮大会圆满落幕 各项数据创历史新高

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- Seatrade亚太邮轮大会于2016年10月11至13日在上海宝山美兰湖国际会议中心落下帷幕。大会由 Seatrade UBM 主办，上海国际经济研究中心与上海吴淞口国际邮轮港发展有限公司联合承办，并获得东道主宝山区人民政府及相关协会单位的高度重视及鼎力支持，凭借超高的国际化程度、独到的行业见解和丰富的资讯发布收获与会嘉宾一致好评，吸引业界高度关注。

Seatrade UBM总裁兼 UBM 集团邮轮业务总裁安德鲁·威廉姆斯先生颇为欣喜地表示：“中国是全球邮轮行业最具活力及潜能的成长市场，而上海作为中国乃至亚太地区一个重要母港，在过去几年中影响力不断提升。通过与合作伙伴的紧密协作，我们有信心将Seatrade亚太邮轮大会打造成全球范围内极具影响力的邮轮行业盛事。”

阔别中国市场四年之久，本届 Seatrade 强势回归，以专业化视角全方位解析亚太邮轮产业。更为丰富的办展经验、专业的办展模式、对于中国邮轮市场的深度了解及与合作方间的紧密联结使大会收获了骄人的参会数据，在 Seatrade 全球邮轮业务新篇章书写下浓墨重彩的一笔。为期三天的大会共迎来680位专业参会代表莅临，其中包括来自澳大利亚、德国、法国、芬兰、哥伦比亚、韩国、马来西亚、美国、摩纳哥、挪威、日本、瑞士、泰国、西班牙、新加坡、意大利、英国、中国、中国台湾、中国香港20个国家及地区共计183位海外参会代表，占比高达27%。国内参会代表则主要来自北京、福建、广东、江苏、山东、上海、武汉及浙江等城市或省份。

包括经济日报、解放日报、东方网、Travel Weekly在内的逾40家海内外行业媒体及大众媒体对大会进行了现场实时报道。

各路专家建言献策 共创国际邮轮经济中国时代

作为本届大会亮点之一，会议期间由上海工程技术大学邮轮教学团队教授主要参与撰写，上海国际邮轮经济研究中心主编的《邮轮绿皮书：中国邮轮产业发展报告（2016）》中英文版隆重发布。与会嘉宾共同见证了上海国际邮轮研究中心与韩国海洋水产开发院合作备忘录的签约、上海市人民政府发展研究中心“2016上海市政府决策咨询研究邮轮经济专项课题”的正式发布以及“上海中船国际邮轮产业园”揭牌仪式。

大会更有幸在首个会议日迎来多位重量级嘉宾莅临指导。中共上海市宝山区委书记汪泓女士为开幕式致辞，同600位与会听众分享了国际邮轮港建设过程中重要体会及发展战略，并对大会赞许有加：“站在邮轮产业发展的快车道，未来中国邮轮产业将出现众多新变化。感谢 Seatrade UBM 与我们共同举办亚太邮轮大会，相信通过这一平台的集聚效应，通过各合作单位的共同努力，我们定能继续充分对接21世纪海上丝绸之路战略，深化邮轮新城功能定位和战略规划，着力培育邮轮港口服务、邮轮公司总部等功能，积极培育邮轮要素市场，吸引集聚以邮轮服务为核心的邮轮、游船和游艇企业，不断拓展邮轮经济内涵，构建“区港联动”发展模式，完成中国邮轮旅游发展实验区的先行先试任务，开创国际邮轮经济的中国时代。”

上海市人民政府副市长赵雯女士发表重要致辞并对大会的胜利召开表示祝贺。从2006年第一艘国际邮轮启航，到2015年上海靠泊邮轮344艘次、游客总量164.5万人次，赵雯女士回顾了邮轮产业从无到有的发展历程，对未来亚太邮轮经济发展提出期许与展望，亦对大会作出积极评价：“正当世界经济逆全球化暗潮涌动、复苏乏力，中国经济结构调整、转型升级之际，我们相聚2016亚太邮轮大会，共同见证上海对接‘一带一路’国家战略、实现更高水平对外开放的决心和信心，见证宝山从邮轮码头及邮轮母港向邮轮新城迈进的决心和信心，展望亚太邮轮经济发展势态，为中国邮轮市场发展出谋划策，意义深远。”谈及产业发展趋势，赵雯女士补充道：“未来吴淞口国际邮轮港服务完善、邮轮总部集聚，工作、生活、生态功能完善，邮轮产业持续发展可期，前景灿烂辉煌。希望大家洞察大势、不忘初心，积极投身邮轮产业，同舟共济，共立邮轮经济潮头，为把上海打造成亚太区域国际邮轮枢纽港、海上丝绸之路邮轮旅游枢纽城市贡献力量。”

开幕式上，赵雯副市长与中船集团总经理吴强共同为“上海中船国际邮轮产业园”揭牌。国家交通运输部原部长钱永昌宣布大会正式开幕，现场领导和嘉宾共同为开幕推杆。

来自市旅游局、市交通委、宝山区政府、上海工程技术大学、中国交通运输协会邮轮游艇分会、上海市水上旅游促进中心、吴淞口国际邮轮港发展有限公司以及海内外相关协会的百余位嘉宾围绕“开创国际邮轮经济的中国时代”主题，开展多场主题论坛、技术演讲、政策讨论、邮轮港 CEO 论坛等活动，共同就邮轮行业政策、市场、技术等热点话题进行解读和探讨，推广邮轮行业最前沿资讯。

行业知名领军品牌齐聚一堂 对中国市场均持乐观态度

本届大会首度移师上海宝山美兰湖国际会议中心，逾3,000平方米的会议室、会议厅及展厅总面积为国际性会议的举办提供了理想的场地，风格迥异的会议室及多功能厅亦确保了活动形式的多样化，吸引邮轮行业各个板块人士竞相参与。

包括皇家加勒比国际游轮、地中海游轮、歌诗达邮轮集团、丽星邮轮、星梦邮轮及天海邮轮等在内的多家业界巨头纷纷参与此次大会。邮轮公司高管齐聚大会现场，进行了高水准行业对话，深度剖析行业难题，分享真知灼见，为与会观众带来宝贵的行业讯息。皇家加勒比国际游轮北亚太及中国区总裁刘淄楠博士在提及中国邮轮业发展现状时表示：“纵观游轮行业在全球的发展，亚洲无疑是占全球市场份额的增长率最快的地区，而亚洲游轮主要客源中国就占据了47.7%。然而过去十年中国邮轮市场虽一跃成为仅次于美国的最重要市场之一，却仍面临许多的挑战。分销渠道要得到进一步发展，产品要进一步创新以契合中国消费者的需求，监管系统要进一步开放。相关公司及部门应当与时俱进，不断创新，提出新的解决模式，一起携手打造上海邮轮经济圈、中国邮轮经济圈。”

MSC地中海邮轮大中华区总裁黄瑞玲女士在“供给侧结构性改革下的中国邮轮市场”论坛中提出“创新”将是未来中国邮轮市场的关键词，她表示：“中国作为人口大国，庞大的13亿人口对于邮轮产品需求日趋多样化，在运营过程中已接触到不少对差异化服务的需求，相信这将在未来成为邮轮服务内容考量的重要因素。”

歌诗达邮轮集团亚洲总裁莫兴萃先生对中国市场评价道：“中国邮轮市场潜力毋庸置疑，而运力的持续增长势必需要成熟的市场与之匹配。邮轮在中国仍然是一种新兴的旅行方式，行业的增长除了邮轮公司的努力，还必须要有旅行社、行业协会、政府和媒体等多方的支持。”

公主邮轮国际运营执行副总裁安东尼·考夫曼先生对于大会的成功举办颇为认可，亦十分看好中国邮轮产业的发展。他表示：“中国邮轮母港的发展布局，目前呈现出强劲的发展势头。母港的选择与其本身所能辐射的人口、消费力及市场渗透率相关，发展也与当地政府、港口和旅游贸易伙伴的支持密不可分。上海宝山吴淞口国际邮轮码头作为上海国际航运中心的枢纽，将继续成为中国的母港主力。与此同时，一批新兴的港口如天津、厦门、三亚和深圳也正在扩张，相信中国邮轮市场的多母港布局在未来3年内也将初具雏形。”

除多场会议外，大会特设十个简易展示桌，为企业品牌推广及影响力的持续上升提供了理想平台，亦为与会观众提供了与行业巨头零距离交流的最佳契机。 据大会满意度调查结果显示，近八成观众认为会议内容价值非凡，超过半数观众表示在大会期间接触到了目标客户，对参会的总体结果非常满意。法国船厂STX France市场经理Leah MCKENNEY称：“很高兴能参与此次Seatrade亚太邮轮大会，无论是会议内容还是整体安排都令人满意，不虚此行。我们期待再度参与大会及包括迈阿密展在内的其它Seatrade品牌展览。”中船重工第七〇二研究所无锡东方长风船用推进器有限公司总经理沈莽先生表示：“Seatrade以其专业视角，为国内船厂、设备商、金融融资公司乃至亚洲提供了国际性平台。我们希望Seatrade趁势而为，积极传递国际邮轮先进的理念，未来几年将Seatrade打造成全球最具影响力的邮轮行业盛事。”海内外观众的认可与肯定，将助力大会稳步前行，为大会持续发展奠定基础，成为其立足中国乃至亚洲邮轮市场的坚实后盾。

下届 Seatrade 亚太邮轮大会预计将于2017年再度回归，会议时间及地点将于近日在大会官方网站公布。欲获取更多信息，请登陆 www.seatradecruisechina.com 或扫描下方二维码，关注大会官方微信平台（微信公众号：Seatrade亚洲邮轮大会）。