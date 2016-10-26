交大－南加大全球EMBA项目教授谈滴滴和优步合并案例带来的启示

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 近日，美国南加州大学马歇尔商学院管理与组织行为学副教授、上海交通大学-美国南加州大学全球EMBA项目（GEMBA）资深教授Arvind Bhambri在上海为GEMBA校友和学员做了精彩演讲分享。Arvind Bhambri先生曾被《华尔街日报》评选为全球最佳EMBA教授前15强。在本次演讲中，Arvind Bhambri先生分享了滴滴和优步合并案例给中国带来的启示，以下是他所分享的内容精选，由商学院大百科金逸云整理：

分享经济改变社会

分享经济不仅仅会改变商业，其实是会改变整个社会。

分享经济的概念是挖掘出一个没有被充分利用的资产，利用这些资产从中获利的过程。比如说，我有一套两卧室的房子，平时我只用一间，另一间经常空关着，现在我就可以把那一间空关着的卧室租出去。我拥有它，但是其他人可以使用它。过去的概念是拥有权和使用权必须是同一件事，但是现在拥有和使用可以被分开，不同的人可以分别从中获益，从而催生了分享经济，滴滴和优步的诞生都源于这种分享经济。

中国复制 VS 中国原创

30年前我第一次来中国，看到的都是完全复制美国和欧洲技术的公司；但是现在我在中国看到的那些公司不再仅仅是看着能从美国复制什么，而是我们能做哪些改变来使我们一个中国公司走向全球。

现在有很多起源于中国的商业案例，在很多方面来说都是比美国的更有效率、更具创新性的。微信就是一个很好的例子，它能在全球范围内取得成功的原因就在于它利用短信的方式传输数据，这种方式更有效、更经济、更人性化，比现在在美国的任何同类产品都要好。但是微信不是美国任何产品的复制品，这就是一个来自于中国的创新。

中国市场的竞争

滴滴源于中国，所以能采取更适合中国习惯和消费系统的叫车服务。与其说滴滴复制了优步，不如说是优步来到中国之后想直接复制他们在美国的运营模式，但是失败了，从而给滴滴创造了一个在中国比优步做得更成功的机会。

在分享经济的商业模式里，你必须达到一定的规模，没有形成规模就无法吸引足够多的司机，没有足够多的司机，就不会有足够多的乘客，没有足够的乘客，更不会有足够多的司机，这是一个恶性循环。所以对优步来说，要想获得成功，就一定要吸引到足够多的司机，所以他们开始采取补贴司机的方式。但是最近中国政府出台了国家规范，禁止补贴。而且补贴的方式作为一个长期战略也并不适合，所以优步就没能在中国形成规模，甚至在中国市场损失惨重，阻碍了优步开拓其他市场的时间和注意力。所以至少从金融角度来说，和滴滴合并对优步是有益的，至少他们可以不再亏钱；对滴滴来说，它们也不用再去和优步比着烧钱了。

合并实现双赢

滴滴和优步合并之后虽然隐隐显现出一家独大的局面，但只要有新的公司进入市场，只要司机可以进入不同的系统，就一定有竞争。在这样的分享经济里，乘客也会因此找到更低的价格，所以重要的是规范允许新公司持续进入这个市场，否则滴滴就真的会形成垄断。一旦垄断形成了，政策规范如果还保护这一垄断，消费者的利益当然会受伤害。

优步和滴滴的全球战略是完全不同的 -- 优步是试图在“优步”这一品牌下在不同国家发展成国际公司；而滴滴的战略是在中国投资大量资源，然后去和其他国家的公司合作。这种截然不同的全球战略使得优步和滴滴的结合变得非常有趣 -- 滴滴会介入优步的管理，但是优步的品牌依然独立。现在有些复杂的是目前滴滴的CEO在优步的董事会里，优步的CEO也在滴滴的董事会里，同时这两家公司又要在其他国家互相竞争，所以两者之间一定会产生利益冲突。在未来几年后他们也许会从彼此手上再买回自己的股权，又变得更加相互独立的时候，我很期待会发生些什么。

中国公司全球扩展的启示

在新经济背景下，中国已经成为一个你可以实现自己的全球化野心的平台。中国是一个很大的市场，也是一个充满竞争的市场。在这个市场里有很多互相竞争的创业者，他们打下了可以扩展到其他国家的坚实基础。

要进行全球扩张，你必须在所处的行业做到独一无二，有独特的公司愿景以及独特的运行能力。华为和海尔都是中国公司走向全球化的成功案例。海尔在其全球扩张的道路上所做的就是在美国及欧洲发展创新产品，并且保证这些产品不会和任何当地的工厂出现重复，这让他们成功而有效率地成为全球化的企业；华为则是和政府以及大公司合作来完成全球化

现在也有越来越多基于信息、数字化和平台的公司，他们的国际化道路越来越快，比如腾讯、微信、阿里巴巴、淘宝等，当然也包括滴滴。它们不再需要去挖掘固定的资产、设备、车间和工厂，可以更快地实现全球化，这也是阿里巴巴和滴滴向中国公司展示的一种全球化的模式。

我这次来上海，主要是为美国南加大和上海交大合作的全球EMBA项目的全球战略模块授课（GEMBA），而GEMBA项目培养人才的方法正是使用大量类似的案例研究打开讨论空间，了解其实最终限制了个人成就的只有他们自己的想象和愿景。中国的创业者都非常具有创新精神，他们有野心和志向，在课堂上会争论在同一件业务上有哪些不同的处理方法，怎样能做得更好、更独特，这有助于创意的产生。对于这些创业者来说，思考无限的可能性是取得成功最重要的一点。从想象出发，而不要被现时的境遇所局限，去想想能让你兴奋起来的事情，再去思考有什么办法可以让你想象的一切变成现实，这是我们希望学生能够从滴滴和优步，以及类似的案例研究和分析中获得的启示。