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社招校招总量继续攀升，技术骨干成最紧缺人才

2016年10月26日 17:07 编辑： 经理人网编辑
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前程无忧发布2016中国典范雇主招聘状况报告

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 中国最大的人力资源服务商前程无忧 (NASDAQ: JOBS)今天发布《2016中国典范雇主招聘状况报告》，报告显示作为中国各行业的领军企业，典范雇主在2016年计划招聘的人才需求比2015年增加了9%，但毕业生招聘量每四个人中有一个人为毕业生。年轻、掌握新技术的人才受到典范雇主的青睐，这向明年的毕业生就业传递出较为乐观的信息。

中国典范雇主http://hrawards.51job.com/），评选着重评价企业的人才管理质量，是目前国内最大规模的人力资源管理领域的选拔，参选的企业必须提供包括雇员结构、招聘、培训、绩效薪酬和雇主品牌建设等150多个的数据和信息，同时提交具体案例，评选采取邀请参选的方式进行。 伴随着企业对技能人才需求和雇主品牌建设的日益迫切，参加的企业逐届增多，初筛、邀选、评比的门槛越来越高，评选也越来越严苛。本届评选以移动的人力资源管理为主题，135家领先雇主榜上有名，当选的典范企业中上市公司82家，非上市的跨国公司39家，民营企业和国有企业各为7家。

445,000  社会招聘量

获取人才是典范雇主人才管理的重点。由于知识更新，市场结构转型，典范雇主多面临调整和新的市场和投资机会，对于掌握新技术的专业人才非常渴求，同时人才流动也是雇主招聘量保持在高位的一个重要原因。

135家典范雇主招聘2016年计划招聘44.5万以上的人才，比2015年增加了9.0%，比较平稳，其中应届大学毕业生和应届职业学校毕业生共107,600人，相当于每招聘4人中，有1人为应届毕业生。值得一提的是，典范雇主2016年实习生需求的增量超过29.2%显示雇主们对年轻人才的倚重。

2016的典范雇主中，快消/零售行业、信息/通信/技术行业（特别是软件开发）、汽车/零配件银行/保险行业计划招聘量平均每家分别为3,720人，2,669人，1,156人和857，同时专业服务（外包、检测和媒体等）和酒店行业的雇主招聘量也非常大，这些招聘量居前的雇主也是招聘年轻人才的主力军。

2016年的招聘计划中，技术骨干仍然是个各家典范雇主最紧缺人才，其次为初中级管理人才和高级管理人才。一方面新行业、新市场，兼并收购频繁，资本对人才的流向产生强大的影响，企业内部的技术骨干和资深管理者有着较多的职业机会，包括自己创业，另一方面互联网技术影响下，雇主的业务经营越来越依赖专业人才发展市场和新顾客。

尽管人工智能技术似乎为中国的“用人难”的解决带来期望，但眼下，即使曾经从快消、金融和机械等行业疯狂挖人的科技型典范雇主，今天也面临了较大人才缺口。数据显示，营销和技术（专业）类人才的需求最旺，同时设计、策划和运营人才的需求也是典范雇主目前的重点，为了获得所需要的，符合市场变化和业务发展需求的人才，典范雇主不仅通过各种渠道搜索人才，而且打开行业壁垒，“跨界”求才成为趋势。

107,600 毕业生招聘量

相对绝大多数的中国企业，典范雇主对校园重视一向有传统，而且把雇主对校园人才的影响力视为企业人才战略的重点之一。135家典范企业在2016年计划举行2975场校园招聘会，招聘包括职业学校和高校毕业生10万多人。

尽管典范企业基本已过了快速扩张的发展周期，着眼于未来人才的竞争优势，抢占人才先机是典范雇主在校园追加或者保持投入的原因。与此同时，由于中国的的市场特色，校园人群也逐步成为典范雇主产品和服务的主要顾客。除了以往的奖学金、技能竞赛、俱乐部和公益项目等活动，今年典范雇主在校园了还开始设立实验室、创新基金、职业体验，甚至包括针对女大学生的职业讲座，以期尽早、更好地影响学子们对雇主品牌的认可。

75家典范雇主2016年计划招聘职业学校毕业生，但是需求量未见明显增长，尽管职业学校毕业生一直以高就业率备受关注，但是典范雇主的人才储备和人才发展着重于高学历学子。不过，尽管典范企业努力成为人才的首选，并为此非常努力，但是吸引人才比过去更难了。有才华的年轻人很知道自己的市场价值。他（她）们更愿意从事能影响社会、人类和商业规则的经营活动而工作，而不只是金钱，他们也更重视工作时间的自由度和工作环境的舒适度，而人力成本的快速上升也成为典范雇主面临的一大课题。

典范雇主单项奖2016

 

招聘战略典范  

企业培训典范

员工发展典范

AkzoNobel 阿克苏诺贝尔

AB InBev 百威英博

A.O.史密斯

AstraZeneca 阿斯利康

Air Liquide液化空气中国

Beijing Hyundai 北京现代

Cummins 康明斯

Continental 大陆集团

BMW Brilliance 华晨宝马

人力资源战略典范

GE 通用电气

DEKRA集团

Brose China 博泽中国 

Bosch China 博世中国

KONE 通力电梯

Inspur 浪潮集团

Colgate 高露洁棕榄（中国）

Cisco China 思科中国

Michelin China 米其林中国

MAHLE 马勒中国

FedEx 联邦快递中国

HNA Group 海航集团

Neusoft 东软集团

MSI 三井住友海上（中国）

Ford China 福特中国

Roche Diagnostics 罗氏诊断

Nissan 东风日产

Pirelli 倍耐力

GHAC 广汽本田

SAIC-GM 上汽通用汽车

OSRAM 欧司朗

Sandvik 山特维克

Henkel 汉高

TÜV 南德意志大中华集团

Pearson 培生中国

SAP 思爱普

Marvell 美满电子

百胜中国

SGS 通标标准技术服务

SEPHORA 丝芙兰

Metro 麦德龙

碧桂园集团

Starbucks 星巴克中国

Valspar 威士伯

Mondelēz 亿滋中国

万达集团

海康威视

Voith China 福伊特中国

Pactera 文思海辉

新希望集团

交通银行

Wacker Chemicals 瓦克化学

长虹集团

中粮可口可乐

上海家化

赫基国际集团

药明康德

中国民生银行

组织发展策略典范

企业社会责任典范

员工关怀策略典范

校园人才战略典范

AIA China 友邦中国

Beiersdorf 拜尔斯道夫中国区

Amway 安利

3M

ANTON 安东石油

Bertelsmann 贝塔斯曼

ANDRITZ 安德里茨（中国）

CJLR 奇瑞捷豹路虎

CSVW 上汽大众

Bloomberg 彭博

BASF 巴斯夫

GTMC 广汽丰田

Daikin 大金空调

Danone 达能

Boston Scientific 波士顿科学

Hilton Worldwide 希尔顿全球

Red Bull 红牛

Ferrero 费列罗中国

DBS 星展银行

MaryKay 玫琳凯

Reed Exhibitions 励展博览集团

GAP中国

Flex 伟创力

Texas Instruments 德州仪器

Richemont 历峰中国

INDITEX

HSBC 汇丰软件

阿里巴巴               

Rockwell罗克韦尔自动化

MANN+HUMMEL  曼胡默尔

Marriott 万豪国际集团

百度

Watsons China 屈臣氏中国

ROCHE 罗氏制药

NU SKIN 如新

广发银行

东北证券   

Uniqlo 优衣库

Schneider Electric 施耐德电气

上海联通

鄂尔多斯集团

TÜV Rheinland 莱茵技术

Shimao Group 世茂集团

腾讯

方太集团

Xylem China 赛莱默（中国）

Sony (China) 索尼（中国）

易居中国

研祥集团

大华股份

The Linde Group 林德集团

中国广核集团

中国信保

宜家家居

Wartsila 瓦锡兰

中国平安

HR管理团队典范

麦格纳中国

2016新锐企业

Bayer China 拜耳中国

BP 中国

Yuneec 昊翔科技

Cigna & CMB 招商信诺

Coach 蔻驰

国双

DELPHI 德尔福

Intertek 天祥集团

赛可电子

Kimberly-Clark  金佰利

Microsoft 微软

天合光能

Schaeffler 舍弗勒大中华区

Tenneco China 天纳克中国

唯品会

UOB 大华银行

上海国际机场

微鲸科技

塔塔咨询服务

网易

中国五矿

媒体联系：
张先生
021 6160 1888-7151
nathan.zhang@51job.com

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