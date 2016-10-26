社招校招总量继续攀升，技术骨干成最紧缺人才

前程无忧发布2016中国典范雇主招聘状况报告

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 中国最大的人力资源服务商前程无忧 (NASDAQ: JOBS)今天发布《2016中国典范雇主招聘状况报告》，报告显示作为中国各行业的领军企业，典范雇主在2016年计划招聘的人才需求比2015年增加了9%，但毕业生招聘量每四个人中有一个人为毕业生。年轻、掌握新技术的人才受到典范雇主的青睐，这向明年的毕业生就业传递出较为乐观的信息。

“中国典范雇主” （http://hrawards.51job.com/），评选着重评价企业的人才管理质量，是目前国内最大规模的人力资源管理领域的选拔，参选的企业必须提供包括雇员结构、招聘、培训、绩效薪酬和雇主品牌建设等150多个的数据和信息，同时提交具体案例，评选采取邀请参选的方式进行。 伴随着企业对技能人才需求和雇主品牌建设的日益迫切，参加的企业逐届增多，初筛、邀选、评比的门槛越来越高，评选也越来越严苛。本届评选以 “移动的人力资源管理” 为主题，135家领先雇主榜上有名，当选的典范企业中上市公司82家，非上市的跨国公司39家，民营企业和国有企业各为7家。

445,000 社会招聘量

获取人才是典范雇主人才管理的重点。由于知识更新，市场结构转型，典范雇主多面临调整和新的市场和投资机会，对于掌握新技术的专业人才非常渴求，同时人才流动也是雇主招聘量保持在高位的一个重要原因。

135 家典范雇主招聘 2016 年计划招聘 44.5 万以上的人才，比 2015 年增加了 9.0% ，比较平稳，其中应届大学毕业生和应届职业学校毕业生共 107,600 人，相当于每招聘 4 人中，有 1 人为应届毕业生。值得一提的是，典范雇主 2016 年实习生需求的增量超过 29.2% ， 显示雇主们对年轻人才的倚重。

在2016的典范雇主中，快消/零售行业、信息/通信/技术行业（特别是软件开发）、汽车/零配件和银行/保险行业计划招聘量平均每家分别为3,720人，2,669人，1,156人和857人，同时专业服务（外包、检测和媒体等）和酒店行业的雇主招聘量也非常大，这些招聘量居前的雇主也是招聘年轻人才的主力军。

2016年的招聘计划中，技术骨干仍然是个各家典范雇主最紧缺人才，其次为初中级管理人才和高级管理人才。一方面新行业、新市场，兼并收购频繁，资本对人才的流向产生强大的影响，企业内部的技术骨干和资深管理者有着较多的职业机会，包括自己创业，另一方面互联网技术影响下，雇主的业务经营越来越依赖专业人才发展市场和新顾客。

尽管人工智能技术似乎为中国的“用人难”的解决带来期望，但眼下，即使曾经从快消、金融和机械等行业疯狂挖人的科技型典范雇主，今天也面临了较大人才缺口。数据显示，营销和技术（专业）类人才的需求最旺，同时设计、策划和运营人才的需求也是典范雇主目前的重点，为了获得所需要的，符合市场变化和业务发展需求的人才，典范雇主不仅通过各种渠道搜索人才，而且打开行业壁垒，“跨界”求才成为趋势。

107,600位 毕业生招聘量

相对绝大多数的中国企业，典范雇主对校园重视一向有传统，而且把雇主对校园人才的影响力视为企业人才战略的重点之一。135家典范企业在2016年计划举行2975场校园招聘会，招聘包括职业学校和高校毕业生10万多人。

尽管典范企业基本已过了快速扩张的发展周期，着眼于未来人才的竞争优势，抢占人才先机是典范雇主在校园追加或者保持投入的原因。与此同时，由于中国的的市场特色，校园人群也逐步成为典范雇主产品和服务的主要顾客。除了以往的奖学金、技能竞赛、俱乐部和公益项目等活动，今年典范雇主在校园了还开始设立实验室、创新基金、职业体验，甚至包括针对女大学生的职业讲座，以期尽早、更好地影响学子们对雇主品牌的认可。

75家典范雇主2016年计划招聘职业学校毕业生，但是需求量未见明显增长，尽管职业学校毕业生一直以高就业率备受关注，但是典范雇主的人才储备和人才发展着重于高学历学子。不过，尽管典范企业努力成为人才的首选，并为此非常努力，但是吸引人才比过去更难了。有才华的年轻人很知道自己的市场价值。他（她）们更愿意从事能影响社会、人类和商业规则的经营活动而工作，而不只是金钱，他们也更重视工作时间的自由度和工作环境的舒适度，而人力成本的快速上升也成为典范雇主面临的一大课题。





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