社招校招总量继续攀升，技术骨干成最紧缺人才

前程无忧发布2016中国典范雇主招聘状况报告
上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 中国最大的人力资源服务商前程无忧 (NASDAQ: JOBS)今天发布《2016中国典范雇主招聘状况报告》，报告显示作为中国各行业的领军企业，典范雇主在2016年计划招聘的人才需求比2015年增加了9%，但毕业生招聘量每四个人中有一个人为毕业生。年轻、掌握新技术的人才受到典范雇主的青睐，这向明年的毕业生就业传递出较为乐观的信息。
“中国典范雇主”（http://hrawards.51job.com/），评选着重评价企业的人才管理质量，是目前国内最大规模的人力资源管理领域的选拔，参选的企业必须提供包括雇员结构、招聘、培训、绩效薪酬和雇主品牌建设等150多个的数据和信息，同时提交具体案例，评选采取邀请参选的方式进行。 伴随着企业对技能人才需求和雇主品牌建设的日益迫切，参加的企业逐届增多，初筛、邀选、评比的门槛越来越高，评选也越来越严苛。本届评选以“移动的人力资源管理”为主题，135家领先雇主榜上有名，当选的典范企业中上市公司82家，非上市的跨国公司39家，民营企业和国有企业各为7家。
445,000 社会招聘量
获取人才是典范雇主人才管理的重点。由于知识更新，市场结构转型，典范雇主多面临调整和新的市场和投资机会，对于掌握新技术的专业人才非常渴求，同时人才流动也是雇主招聘量保持在高位的一个重要原因。135家典范雇主招聘2016年计划招聘44.5万以上的人才，比2015年增加了9.0%，比较平稳，其中应届大学毕业生和应届职业学校毕业生共107,600人，相当于每招聘4人中，有1人为应届毕业生。值得一提的是，典范雇主2016年实习生需求的增量超过29.2%，显示雇主们对年轻人才的倚重。
在2016的典范雇主中，快消/零售行业、信息/通信/技术行业（特别是软件开发）、汽车/零配件和银行/保险行业计划招聘量平均每家分别为3,720人，2,669人，1,156人和857人，同时专业服务（外包、检测和媒体等）和酒店行业的雇主招聘量也非常大，这些招聘量居前的雇主也是招聘年轻人才的主力军。
2016年的招聘计划中，技术骨干仍然是个各家典范雇主最紧缺人才，其次为初中级管理人才和高级管理人才。一方面新行业、新市场，兼并收购频繁，资本对人才的流向产生强大的影响，企业内部的技术骨干和资深管理者有着较多的职业机会，包括自己创业，另一方面互联网技术影响下，雇主的业务经营越来越依赖专业人才发展市场和新顾客。
尽管人工智能技术似乎为中国的“用人难”的解决带来期望，但眼下，即使曾经从快消、金融和机械等行业疯狂挖人的科技型典范雇主，今天也面临了较大人才缺口。数据显示，营销和技术（专业）类人才的需求最旺，同时设计、策划和运营人才的需求也是典范雇主目前的重点，为了获得所需要的，符合市场变化和业务发展需求的人才，典范雇主不仅通过各种渠道搜索人才，而且打开行业壁垒，“跨界”求才成为趋势。
107,600位 毕业生招聘量
相对绝大多数的中国企业，典范雇主对校园重视一向有传统，而且把雇主对校园人才的影响力视为企业人才战略的重点之一。135家典范企业在2016年计划举行2975场校园招聘会，招聘包括职业学校和高校毕业生10万多人。
尽管典范企业基本已过了快速扩张的发展周期，着眼于未来人才的竞争优势，抢占人才先机是典范雇主在校园追加或者保持投入的原因。与此同时，由于中国的的市场特色，校园人群也逐步成为典范雇主产品和服务的主要顾客。除了以往的奖学金、技能竞赛、俱乐部和公益项目等活动，今年典范雇主在校园了还开始设立实验室、创新基金、职业体验，甚至包括针对女大学生的职业讲座，以期尽早、更好地影响学子们对雇主品牌的认可。
75家典范雇主2016年计划招聘职业学校毕业生，但是需求量未见明显增长，尽管职业学校毕业生一直以高就业率备受关注，但是典范雇主的人才储备和人才发展着重于高学历学子。不过，尽管典范企业努力成为人才的首选，并为此非常努力，但是吸引人才比过去更难了。有才华的年轻人很知道自己的市场价值。他（她）们更愿意从事能影响社会、人类和商业规则的经营活动而工作，而不只是金钱，他们也更重视工作时间的自由度和工作环境的舒适度，而人力成本的快速上升也成为典范雇主面临的一大课题。
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典范雇主单项奖2016
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招聘战略典范
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企业培训典范
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员工发展典范
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AkzoNobel 阿克苏诺贝尔
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AB InBev 百威英博
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A.O.史密斯
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AstraZeneca 阿斯利康
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Air Liquide液化空气中国
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Beijing Hyundai 北京现代
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Cummins 康明斯
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Continental 大陆集团
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BMW Brilliance 华晨宝马
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人力资源战略典范
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GE 通用电气
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DEKRA集团
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Brose China 博泽中国
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Bosch China 博世中国
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KONE 通力电梯
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Inspur 浪潮集团
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Colgate 高露洁棕榄（中国）
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Cisco China 思科中国
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Michelin China 米其林中国
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MAHLE 马勒中国
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FedEx 联邦快递中国
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HNA Group 海航集团
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Neusoft 东软集团
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MSI 三井住友海上（中国）
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Ford China 福特中国
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Roche Diagnostics 罗氏诊断
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Nissan 东风日产
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Pirelli 倍耐力
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GHAC 广汽本田
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SAIC-GM 上汽通用汽车
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OSRAM 欧司朗
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Sandvik 山特维克
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Henkel 汉高
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TÜV 南德意志大中华集团
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Pearson 培生中国
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SAP 思爱普
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Marvell 美满电子
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百胜中国
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SGS 通标标准技术服务
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SEPHORA 丝芙兰
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Metro 麦德龙
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碧桂园集团
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Starbucks 星巴克中国
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Valspar 威士伯
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Mondelēz 亿滋中国
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万达集团
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海康威视
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Voith China 福伊特中国
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Pactera 文思海辉
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新希望集团
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交通银行
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Wacker Chemicals 瓦克化学
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长虹集团
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中粮可口可乐
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上海家化
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赫基国际集团
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药明康德
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中国民生银行
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组织发展策略典范
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企业社会责任典范
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员工关怀策略典范
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校园人才战略典范
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AIA China 友邦中国
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Beiersdorf 拜尔斯道夫中国区
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Amway 安利
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3M
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ANTON 安东石油
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Bertelsmann 贝塔斯曼
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ANDRITZ 安德里茨（中国）
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CJLR 奇瑞捷豹路虎
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CSVW 上汽大众
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Bloomberg 彭博
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BASF 巴斯夫
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GTMC 广汽丰田
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Daikin 大金空调
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Danone 达能
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Boston Scientific 波士顿科学
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Hilton Worldwide 希尔顿全球
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Red Bull 红牛
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Ferrero 费列罗中国
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DBS 星展银行
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MaryKay 玫琳凯
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Reed Exhibitions 励展博览集团
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GAP中国
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Flex 伟创力
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Texas Instruments 德州仪器
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Richemont 历峰中国
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INDITEX
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HSBC 汇丰软件
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阿里巴巴
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Rockwell罗克韦尔自动化
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MANN+HUMMEL 曼胡默尔
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Marriott 万豪国际集团
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百度
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Watsons China 屈臣氏中国
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ROCHE 罗氏制药
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NU SKIN 如新
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广发银行
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东北证券
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Uniqlo 优衣库
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Schneider Electric 施耐德电气
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上海联通
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鄂尔多斯集团
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TÜV Rheinland 莱茵技术
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Shimao Group 世茂集团
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腾讯
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方太集团
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Xylem China 赛莱默（中国）
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Sony (China) 索尼（中国）
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易居中国
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研祥集团
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大华股份
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The Linde Group 林德集团
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中国广核集团
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中国信保
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宜家家居
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Wartsila 瓦锡兰
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中国平安
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HR管理团队典范
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麦格纳中国
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2016新锐企业
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Bayer China 拜耳中国
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BP 中国
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Yuneec 昊翔科技
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Cigna & CMB 招商信诺
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Coach 蔻驰
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国双
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DELPHI 德尔福
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Intertek 天祥集团
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赛可电子
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Kimberly-Clark 金佰利
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Microsoft 微软
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天合光能
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Schaeffler 舍弗勒大中华区
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Tenneco China 天纳克中国
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唯品会
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UOB 大华银行
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上海国际机场
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微鲸科技
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塔塔咨询服务
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网易
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