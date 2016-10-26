顺风国际协助德国意昂实现光伏发电系统的远程监控运维

旗下旻投智能科技为意昂公司建立虚拟监控系统

香港2016年10月26日电 /美通社/ -- 全球领先综合清洁能源解决方案服务商顺风国际清洁能源有限公司（简称“顺风清洁能源”；股份编号:1165.HK）欣然宣布，旗下旻投智能科技有限公司与欧洲最大的能源集团德国意昂 (E.ON) 能源有限公司开展合作，为其建立虚拟监控系统，对德国境内的230个光伏发电系统实现远程监控运维管理。



旻投智能科技为德国意昂能源公司建立虚拟监控系统

德国意昂能源有限公司光伏运维服务事业部总裁 Matthias Krieg 先生对此表示：“意昂公司目前在德国境内运营的光伏系统已经超过230个，其合计的总发电量可以满足一个中型城市的电力需求。无论是小型屋顶光伏系统还是大型地面光伏电站，我们通过在公司总部设立的中央监控系统均可以确保对其实施可靠的远程运维管理。旻投智能科技运用久经考验的德国技术为我们建立的虚拟监控系统，可以帮助我们在实现中央监控运维的同时持续有效地增加光伏发电系统。”

旻投智能科技的虚拟监控系统不仅可以对光伏发电系统的故障警报进行分析，而且还能对所有的故障实施有效管理，其智能化监控系统可以及时发现故障并查清故障原因，从而尽可能降低现场维修的次数并节省维修时间。德国意昂公司的客户可以通过个性化设计的互联网网站，实时了解电站运营的情况，直观感受旻投智能科技专业化服务所带来的效益。旻投智能科技有限公司总裁 Martin Schneider 先生表示：“旻投智能科技的运维解决方案将协助意昂公司为客户提供高质量、远距离的运维支持服务，优化整个运维管理流程。我们期待与意昂公司加强合作，在全球范围内移植此项合作模式，为光伏电站创造更大的协同效益。”

顺风国际清洁能源有限公司简介

顺风国际清洁能源有限公司 (SFCE) 致力于成为全球最大的低碳节能综合解决方案供应商。通过策略性收购与整合，集团旗下已拥有了众多业界知名的产品和技术品牌。集团不断努力，提升能源生产质量，结合能源管理与储存，加快开发清洁能源的广泛应用。集团的目标是为广大公共及商业机构如商业设施、数据中心、宾馆酒店、大型公共设施、工业企业、办公楼、学校、医院、体育馆以及家庭等提供一整套清洁能源解决方案，减少50%-70%的能耗，帮助客户实现降低碳排放与能源成本消耗的双重目标。欲了解公司更多详情，请浏览 www.sfcegroup.com。