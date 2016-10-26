金风科技-TUV莱茵联合培训认证中心于上海揭幕

上海2016年10月26日电 /美通社/ -- 10月26日，新疆金风科技股份有限公司（简称金风科技）与德国莱茵TUV集团（简称TUV莱茵）联合宣布“金风科技-TUV莱茵联合培训认证中心（上海基地）”落成，并正式签署战略合作框架协议。



金风科技总裁助理兼质量总监刘万平和TUV莱茵工业服务大中华区副总裁陈伟康代表双方企业签署战略合作协议

金风科技总裁助理兼质量总监刘万平、金风科技首席学习官兼金风大学校长赵新星、TUV莱茵工业服务大中华区副总裁陈伟康、TUV莱茵上海公司首席运营官陆勋海、TUV莱茵学院和生命关怀大中华区副总经理陈琪梅出席了本次揭幕仪式。TUV莱茵工业服务大中华区副总裁陈伟康在致辞中表示：未来双方将围绕风电人才培训、认证等方面展开全方位多维度的合作，共同推动国内新能源产业的健康发展，共享资源，不断延伸合作领域，开拓合作空间。

关注风电人才培训国际化进程

中国风力保持强劲增长势头，人才的竞争已成为企业竞争的制高点。为此，金风科技和德国莱茵TUV已成功合作推动“国际化风电人才专项培训”计划，第一期风电运维工程师-基础级别的培训于2016年9月圆满完成。基础级别的培训针对具有一定机组运维e经验的技术人员，通过六天的紧张和高强度的学习，深入讲解机组和控制系统、故障分析、检修流程、中央监控系统等内容，通过相关的考试被认定可以独立进行日常运维工作并处理简单故障的人员获得 PersCert TUV 及金风科技联合颁发的证书。

为了进一步推动风电人才培训的国际化进程，金风科技-TUV莱茵联合培训认证中心将以上海为中心，逐步把风电人员培训和认证工作覆盖到更多城市，并以此合作为契机，共同致力于在多个领域建立长期全面的深度战略合作关系。双方将不断深化技术、检测和认证业务领域的合作，包括实验室认可与认证体系建设、NDT人员认证、理化人员认证、焊接人员认证、体系审核等。

推动国内新能源产业升级发展

随着国内风电装机容量的不断增长，风电的发展逐渐从陆上走向海上，国内的主要风电运营商们对于质量的要求也越来越高。风电行业最重要的是供应链的管理，金风科技一直在踏踏实实的抓产品的质量，为客户提供可靠的产品创造更大的价值是金风科技的坚持不懈的追求。金风科技作为全球清洁能源和节能环保事业的投身者，早在数年前便要求供应商从人的因素上加强对产品质量的最终控制，人员认证是保障风电产业高质量健康发展的必要措施。金风科技希望通过对供应商关键岗位的标准化和国际化培训和人员认证打造更高可靠性风电设备。依托长期践履的“尊重和善待供应商”理念，金风科技此次携手TUV莱茵为产业链上的合作伙伴提供人才培养和认证服务，搭建质量改善的平台，实现全面共赢。

金风科技-TUV莱茵联合培训认证中心（上海基地）的成立，可为风电企业公平参与风电市场人才国际化竞争进一步扫除了障碍、消除瓶颈。与此同时，金风科技与TUV莱茵将合力推动“一次认证，两张证书”的人才认证创新模式，极大提高认证效率，缩短了认证周期，加快风电产业人才国际化的进程，对产业的长远发展意义重大。